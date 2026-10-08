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Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen lakása van Budapesten: végleg befellegzett a nagy biznisznek?

Pénzcentrum
2026. október 8. 07:33

A szigorodó szabályozások, köztük a VI. kerületi tiltás és a 2026 végén lejáró fővárosi moratórium hatására egyértelműen megtorpant a budapesti Airbnb-piac korábbi szárnyalása. A rövid távú lakáskiadásban egykor régiós éllovasnak számító magyar fővárosban idén érezhetően csökkent a férőhelyek és a hirdetések száma, így lakosságarányosan Prága már meg is előzte Budapestet, írta meg a G7.

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A koronavírus-járványt követő években Budapest egyértelműen uralta a közép-európai magánszálláshely-piacot. Még 2025-ben is kiemelkedő évet zárt a szektor, hiszen a rövid távra kínált fővárosi lakásokban több mint 9,3 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami mintegy másfélszerese volt a bécsi és a prágai forgalomnak. Ez a dinamikus, éveken át tartó növekedés azonban 2026-ra megakadt.

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A fordulatot az idén december 31-ig tartó budapesti engedélyezési moratórium, valamint a VI. kerületi tiltás hozta el. A statisztikai és piaci adatok egyaránt a kapacitások szűkülését mutatják, hiszen míg 2025 nyarán 187 ezer férőhelyet kínáltak a budapesti magánszállásokon, idén júliusra ez a szám 175 ezerre apadt. A platformokon aktív hirdetések száma is visszaesett, a két évvel ezelőtti több mint 11 ezerről 2026 augusztusára 10 600 környékére csökkent.

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A terézvárosi szigorítás papíron ugyan drasztikus, a valóságban azonban árnyaltabb a kép. Számos tulajdonos abban bízik, hogy egy esetleges alkotmánybírósági döntés után újraindíthatja a kiadást, míg mások megpróbáltak szigorúbb jogi kategóriába, például közösségi szálláshelynek átjelentkezni. Komoly problémát jelent viszont a feketegazdaság térnyerése, hiszen iparági becslések szerint a VI. kerületben a legális apartmanok száma ugyan a töredékére zuhant, az engedély és adófizetés nélkül működő szállások száma ezzel párhuzamosan megnőtt.

A piac belső szerkezete mindeközben alig változott. Továbbra is a VII. kerület a turisztikai központ, amely a teljes budapesti kínálat közel harmadát adja. A belváros dominanciája megmaradt, hiszen az V., VI., VII. és VIII. kerület együttesen még a terézvárosi kiesés ellenére is a piac 69 százalékát fedi le.

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A kapacitások visszaesése miatt Budapest elvesztette régiós elsőségét a lakosságarányos kínálat terén. Míg más közép-európai fővárosokban, például Prágában, Varsóban és Pozsonyban az elmúlt két évben bővült az Airbnb-jellegű szállások aránya, nálunk ritkult a kínálat. Jelenleg Budapesten ezer lakosra 6,4 ilyen szállásjut, amivel a 7,1-es értéket mutató cseh főváros immár meg is előzte a magyar metropoliszt.

Az év végén lejáró fővárosi moratórium közeledtével egyre több kerület veszi saját kezébe a szabályozást. Józsefvárosban már elfogadtak egy plafont, amely lényegében a jelenlegi szinten maximalizálja a lakónegyedekben engedélyezhető lakások számát. Eközben az I. kerületben a helyiek véleményét kikérve mérlegelik a teljes tiltást vagy a szigorú korlátozást, a XIII. kerület pedig 2027-től társasházi közgyűlési jóváhagyáshoz kötné a tevékenység folytatását. Bár ez utóbbi két kerület a teljes budapesti piacnak együttesen csupán mintegy 12 százalékát teszi ki, az újabb lépések fővárosi szinten is tovább szűkíthetik a rövid távú lakáskiadás mozgásterét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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