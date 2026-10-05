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Kiderült, súlyos pénzekért utazott Sulyok Tamás: hetekig üresen állt a kifizetett luxusszállás
Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök 33 külföldi utazása összesen 387 millió forintba került 2024 márciusa és 2025 vége között. A kiadások döntő részét, több mint 231 millió forintot egy mindössze háromnapos párizsi olimpiai látogatás tette ki, amelynek során a korábban lefoglalt luxusszállás a magyar delegáció elutazása után is hetekig üresen állt.
Egy sikeres adatigénylési pert követően hozta nyilvánosságra idén szeptember végén az illetékes minisztérium Sulyok Tamás korábbi államfő külföldi útjainak részletes elszámolását. A közérdekű adatigénylést még egy hírportál indította el, ám miután az állami szervek korábban megtagadták az információk kiadását, az adatokat csak most, jogerős bírósági döntés nyomán bocsátották rendelkezésre - írja a 444.
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a korábbi köztársasági elnök 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025 végéig összesen 33 alkalommal utazott hivatalos céllal külföldre. Az utak teljes költsége 387 millió forintot tett ki. A kiadások döntő részét, 323 millió forintot a szállásköltségek jelentették, míg utazásra 56 millió, egyéb dologi kiadásokra pedig 8 millió forint ment el. Az utazások többségének költsége átlagosan hárommillió forint körül alakult.
A statisztikákból kiemelkedik a 2024-es párizsi olimpia idején tett látogatás, amely egymagában elvitte a teljes utazási költségvetés több mint felét. Sulyok Tamás, a felesége és a 17 fős kíséret 2024. július 25. és 27. között tartózkodott a francia fővárosban. A mindössze háromnapos út 231,6 millió forintot emésztett fel, amiből majdnem 230 millió forintot a szállásdíj tett ki, miközben az útiköltség alig haladta meg a kétmillió forintot.
A rendkívül magas összeg hátterében egy korábbi foglalás állt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ugyanis még 2023-ban foglalta le a luxusszállodai szobákat Novák Katalin akkori államfő és népes kísérete számára az olimpiai játékok teljes idejére, azaz 18 napra. A kegyelmi ügy miatti lemondását követően azonban utódja, Sulyok Tamás utazott el a megnyitóra egy lényegesen kisebb delegációval, és csupán három napot tartózkodott Párizsban. A tárca ennek ellenére a teljes 18 napos időszakot kifizette, így a szobák – amelyek napi díja 550 ezer és 700 ezer forint között mozgott, a napi 3,85 millió forintos elnöki lakosztályt is beleértve – a magyar küldöttség elutazása után üresen álltak.
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Az elszámolás alapján a korábbi köztársasági elnök legolcsóbb hivatalos utazásai a szomszédos országokba vezettek. Egy 2025. november 28-i szlovéniai munkalátogatás költsége még az ötvenezer forintot sem érte el, míg egy hetekkel korábbi, november 15-i horvátországi út a húszfős delegáció ellenére a hivatalos kimutatás szerint semmilyen kiadással nem járt, a költségvetésben nulla forinttal szerepelt.
Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA
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