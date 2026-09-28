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Gazdaság

Olyan magánrepülőkért fizetett az állam, amikkel Szijjártó el sem utazott: kiderült, hogy szórták a pénzt a Külügynél

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 08:44

A 2022 és 2026 közötti kormányzati ciklusban közel 287 millió forint közpénzt fizetett ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium olyan bérelt magánrepülőgépekre, amelyeket Szijjártó Péter tárcavezető végül nem vett igénybe.

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A hivatalos adatokból kiderült, hogy az előző ciklusban nyolc alkalommal fordult elő olyan eset, amikor a minisztérium előre lefoglalt egy privát repülőgépet, ám az utazást végül a Magyar Honvédség különgépével bonyolították le. A fel nem használt magángépek után fizetendő kötbért a tárcának veszteségként kellett elszámolnia "igénybe nem vett különgépek" költségeként - írja a 24.hu.

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A legdrágább ilyen eset egy 2024. szeptemberi út volt. A miniszter végül a honvédségi géppel utazott el Kairóba, a bérelt magánrepülőért viszont 89 millió forint közpénzt fizettek ki. Egy iparági forrás szerint a lemondások után felszámolt, esetenként több tízmilliós tételek szokatlanul magasnak számítanak a piacon.

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A portál már korábban is megpróbálta megszerezni a miniszteri utak pontos költségeit, ám a külügyi tárca akkor a nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok védelmére hivatkozva megtagadta az adatszolgáltatást.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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