Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek

Az egy hónapja megválasztott államfő több ingatlanban is tulajdonrészes, nagy értékű autója viszont a nyilatkozata szerint nincs.

Nyilvánosságra hozták az egy hónapja megválasztott köztársasági elnök, Baka András vagyonnyilatkozatát. Az államfő jelentős, több mint 130 millió forintos pénzügyi megtakarítással, valamint több ingatlannal és értékes ingósággal vette át hivatalát.

A Sándor-palota honlapján közzétett vagyonnyilatkozat szerint az elnök négy ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel. Felerészben birtokol egy 270 négyzetméteres budapesti, XII. kerületi családi házat, egy 93 négyzetméteres V. kerületi lakást és egy 57 négyzetméteres horányi nyaralót, míg egy 42 négyzetméteres agárdi üdülőnek a negyedrésze az övé.

Bár hivatali teendőihez sofőr áll a rendelkezésére, a garázsában egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat is áll. Az ötmillió forintot meghaladó értékű ingóságai között feltüntetett egy kétezer kötetes könyvtárat, Richelieu-bútorokat, egy ajándékba kapott IWC Portugieser karórát, valamint szőnyegeket és két festményt.

Pénzügyi helyzete stabil, részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírokban és lakástakarék-megtakarításban együttesen több mint 130,5 millió forintot tart. Ezenfelül a szeptember 6-i állapot szerint a bankszámláján 25,79 millió forint volt, nagyrészt euróban. Tartozása és céges érdekeltsége nincsen, az elmúlt három évben pedig fizetett állása sem volt.

Államfőként a havi bruttó fizetése 4,19 millió forint, amely jövő márciusban az átlagbér emelkedésével arányosan tovább nő majd. A tisztséggel széles körű juttatások is járnak, többek között elnöki rezidencia, állandó személyi védelem, titkárság, hivatali autó és ingyenes egészségügyi ellátás áll rendelkezésére. A hivatalos külföldi utazásokhoz különgépet vehet igénybe, a menetrend szerinti járatokon pedig kizárólag első osztályon utazhat. Emellett jogosult a repülőtéri kormányvárók és a kormány központi üdülőjének használatára. Közcélú adományozásokra idén 73 millió forintos állami keretből gazdálkodhat.

címlapkép: MTI/Balogh Zoltán