Most érkezett: brutális összeget spórolt meg a kormány, ennek rengeteg magyar autós fog örülni

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Megépül a mohácsi Duna-híd, a beruházás egy jelentős elemét azonban törli a kormány. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter péntek reggel jelentette be, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a projekt folytatásáról. Az eredetileg tervezett 2×1 sávos út helyett időközben elrendelt 2×2 sávos, mintegy 20 kilométeres alföldi útszakaszt nem építik meg. A döntéssel Vitézy szerint 74-76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg.
A miniszter saját közösségi oldalán azt írta, hogy maga a híd megépül a tervek szerint. A beruházás előrehaladottsága miatt ugyanis annak leállítása vagy jelentős átalakítása már nem lenne racionális. Vitézy szerint a felülvizsgálat arra jutott, hogy a híd műszaki kialakítása már nem változtatható érdemben, így sem vasúti közlekedésre nem alakítható át, sem 2×1 sávosra nem szűkíthető. A döntés így a beruházás egy olyan elemét érinti, amelynek kivitelezése még el sem kezdődött.
A most törölt útszakasz története azért is érdekes, mert eredetileg 2×1 sávos kialakítással tervezték. Vitézy szerint Lázár János idén márciusban, néhány héttel a választások előtt rendelte el, hogy az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren 2×2 sávos út épüljön.
Ez a döntés több mint 76 milliárd forinttal növelte volna a beruházás költségét. A közlekedési miniszter szerint az időközben nyilvánosságra hozott, korábban titkolt tanulmányok alapján még az előző kormány által megrendelt vizsgálatok sem támasztották alá a projekt ilyen mértékű műszaki bővítését. A 2×2 sávos útszakasz építése azonban még nem kezdődött meg. Ez lehetővé tette, hogy a felülvizsgálat során egyszerűbben kivegyék a beruházásból.
2050-ig sem indokolja a forgalom a négysávos utat
Vitézy szerint a rendelkezésre álló forgalmi előrejelzések alapján az érintett szakaszon még 2050-ig sem lenne indokolt a 2×2 sávos kialakítás. A számításoknál a tervezett szerbiai közlekedési fejlesztéseket, köztük a Vajdaság mosolya nevű közúti fejlesztés várható hatásait is figyelembe vették. A miniszter szerint ezek mellett sem indokolja a várható forgalom, hogy az eredetileg tervezett kétsávos út helyett négysávos szakaszt építsenek. Az alföldi oldalon ezért visszatérnek az eredeti elképzeléshez, és 2×1 sávos út épül.
Vitézy Dávid szerint a beruházás felülvizsgálata mintegy 74-76 milliárd forint közpénz megtakarítását eredményezi. A miniszter külön hangsúlyozta, hogy szerinte nem egyszerűen átütemezésről van szó, hanem a választások előtt megrendelt többlet teljes visszavételéről.
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A megtakarított pénzt ugyanakkor nem vonják ki a közlekedési ágazatból. Vitézy bejelentése szerint az összeget az országos közúthálózat felújítására fordítják. A miniszter azzal indokolta ezt, hogy Magyarországon jelenleg is számos út vár teljes körű felújításra. Szerinte a rendelkezésre álló forrásokat olyan útszakaszokra érdemes fordítani, amelyeket naponta több tízezer ember használ, és ahol a rossz útminőség közvetlenül érinti a közlekedőket.
A mohácsi Duna-híd beruházásának felülvizsgálatát korábban éppen a műszaki tartalom és a költségek csökkentésének lehetősége miatt rendelte el a kormány. A júniusban közzétett kormányhatározat szerint azt is meg kellett vizsgálni, hogy a híd és a kapcsolódó úthálózat egyes részei 2×1 sávos kialakításban megvalósíthatók-e.
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