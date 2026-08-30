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Megjött a világ legélhetőbb városainak listája: Budapest nagyot bukott rajta
Budapest négy helyet rontott az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így 91 pontos eredménnyel a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta vezető szerepét, Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant.
A világ legélhetőbb városainak mezőnye 2026-ban sem alakult át gyökeresen, a háttérben azonban jóval több mozgás látszik, mint a korábbi időkben. Nyugat-Európa persze továbbra is a legerősebb régió, ám Ázsia egyre több várossal kerül be az élmezőnybe, a Közel-Kelet több nagyvárosa pedig látványosan visszacsúszott. Budapest sem úszta meg viszont romál nélkül, négy helyet veszítetve, a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került 2026-ban.
Az Economist Group elemzőcége, az EIU öt nagy területen, összesen 30 mutató alapján vizsgálta, milyen életkörülményeket kínálnak a világ nagyvárosai. A stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra eredményeiből áll össze a százpontos élhetőségi index. A 2026 májusában végzett felmérésben a 173 város átlaga 76,1 pont lett, pontosan ugyanannyi, mint egy évvel korábban.
Az összesített változatlanság mögött ugyanakkor merőben eltérő folyamatok burjánzanak. A stabilitás átlagos pontszáma további fél ponttal csökkent, a kultúra és környezet kategóriában szintén kisebb romlás történt, az egészségügyi mutatók viszont átlagosan 0,7 ponttal javultak. Ahogy az oktatás és az infrastruktúra területén is kisebb előrelépést mért az EIU.
Koppenhága maradt az élen, Ázsia pedig egyre élhetőbb
A rangsor első helyét 2026-ban is Koppenhága szerezte meg, mögötte Bécs és Melbourne végzett. Nem meglepő, hogy a tízes élmezőnyt továbbra is elsősorban gazdag, fejlett országok városai uralják, Ausztrália, Kanada, Japán és Svájc több szereplővel is jelen van a legjobbak között.
Európa ugyanakkor már nem tudta tovább növelni előnyét a világ más részeivel szemben. A régió átlagos élhetőségi pontszáma stagnált, miközben Ázsia javítani tudott. Ennek eredményeként a világ húsz legélhetőbb városa között már kilenc ázsiai és hét európai szerepel.
A kínai városok előrelépését az EIU elsősorban az egészségügyi mutatók javulásával magyarázza. New York szintén jobb eredményt ért el a stabilitás területén, amit az elmúlt évek csökkenő bűnözési mutatói és egy jelentős terrortámadás kisebbnek ítélt kockázata is segített.
Budapest négy helyet csúszott vissza
Budapest 91 pontos élhetőségi indexszel a 36. helyen végzett a 173 várost felsorakoztató rangsorban. Ez a valóságban azt jelenti, hogy egy év alatt négy pozíciót veszített a magyar főváros, miközben az összesített pontszáma egy ponttal csökkent.
Ezzel Budapest bekerült azok közé a városok közé, amelyek a legnagyobbat csúsztak lefelé a rangsorban. A magyar főváros ugyanakkora, négyhelyes visszaesést szenvedett el, mint Luxemburg, Portland, Abu-Dzabi, Dubaj és Saipan, igaz, ezek között jelentős különbség van abban, hogy milyen pontszámról indultak.
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Ugyanis Budapest 91 pontja továbbra is magas értéknek számít a teljes mezőnyben, a visszaesés mégis jelzi, hogy a relatív pozíció romlott. Összehasonlításképpen Zürich 96 ponttal az ötödik helyen áll, Auckland 95 ponttal a 12., Luxemburg ugyanilyen pontszámmal a 15. helyet szerezte meg.
A görög főváros, Athén ennél jóval hátrébb, a 88. helyen végzett 78 ponttal, vagyis Budapest abszolút élhetőségi mutatója továbbra is lényegesen kedvezőbb.
A rangsor ugyanakkor nem pusztán azt nézi, mennyire kellemes egy nagyváros, hanem azt is, mennyire stabil, milyen egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat kínál, illetve milyen állapotban van az infrastruktúrája.
A Közel-Kelet szenvedte el a legnagyobb visszaesést
Miközben az elmúlt években főként Európában romlottak a stabilitási pontszámok az ukrajnai háború, terrortámadások és tüntetések miatt, 2026-ban már a Közel-Keletre került a hangsúly.
Az EIU szerint a februárban kezdődött iráni háború, az Izrael és az Egyesült Államok által végrehajtott iráni csapások, majd az ezekre adott regionális válaszok érezhetően rontották a térség biztonsági megítélését. A Közel-Kelet és Észak-Afrika 18 vizsgált városa átlagosan több mint három helyet veszített a rangsorban.
A legnagyobbat Omán fővárosa, Maszkat zuhant, amely 14 hellyel került hátrébb, és 68 pontos eredménnyel már csak a 123. helyen áll. Kuvaitváros 12, Ammán 11, Manáma pedig 10 pozíciót veszített. Doha hét hellyel csúszott vissza, Teherán pedig már a tíz legkevésbé élhető város közé került.
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