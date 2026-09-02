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Kész, ennyi volt: azonnali hatállyal kitiltották a forgalomból ezeket az e-rollereket, nem lehet velük közlekedni
Hatalmas felháborodást váltott ki Szlovákiában, hogy szeptember 1-jével kitiltották a közúti forgalomból a 25 km/h-nál gyorsabb, valamint az üléssel ellátott elektromos rollereket. Bár a tulajdonosok diszkriminációra panaszkodnak, a hatóságok szerint az eszközök használata eddig sem volt legális, most csupán a szankciókat emelték törvényi szintre.
A hatályba lépett szigorítás értelmében a nagy teljesítményű és az ülőhelyes rollerekkel immár a kerékpárutakra sem lehet ráhajtani. A döntés miatt a tulajdonosok úgy érzik, az állam indokolatlanul korlátozza őket a teljesen legálisan, esetenként több ezer euróért megvásárolt járműveik használatában - írja a parameter.sk.
A felháborodás kézzelfogható jele, hogy az apróhirdetési oldalakat elárasztották az eladóvá vált rollerek, mivel sokan diszkriminatívnak tartják a tiltást más közlekedési eszközök szabályozásához képest.
A szlovák belügyminisztérium ugyanakkor visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy szó sincs új keletű korlátozásról vagy a tulajdonjog megsértéséről. Matej Neumann, a tárca szóvivője rámutatott, hogy az ilyen típusú rollerek közúti használata a járművek műszaki alkalmasságára vonatkozó előírások alapján valójában már évek óta illegális volt. A módosítás lényege mindössze annyi, hogy a tilalom bekerült a közúti közlekedésről szóló törvénybe, és a hatóságok immár konkrét szankciókat is kiszabhatnak a szabályszegőkre.
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