Ledobta a bombát a Xiaomi: kiderült, mikor érkeznek Magyarországra a márka autói

Hivatalossá vált a Xiaomi európai autópiaci belépése, a kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.

A gyártó már hosszabb ideje készíti elő az európai piaci premiert. Tesztautóik az elmúlt időszakban a német közutakon és a Nürburgringen is megfordultak, emellett Münchenben egy önálló kutatás-fejlesztési központot hoztak létre. Az ott dolgozó mérnökök és autóipari szakemberek fő feladata, hogy a járműveket a szigorú helyi követelményekhez és előírásokhoz igazítsák - írja a hvg.hu.

Bár a pontos kínálatot és az árazást egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a márka két legismertebb típusa, az SU7 elektromos sportlimuzin és a YU7 SUV számít a legesélyesebb jelöltnek az európai rajtra. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy teljesen új, kifejezetten a nemzetközi piacra szánt modellel debütálnak majd.

Az európai terjeszkedés kulcsfontosságú lépés a vállalat számára. A Xiaomi autóipari részlege a kiélezett hazai verseny és a gyártás viszonylag friss indulása miatt Kínában jelenleg még veszteségesen működik, így a globális piacra lépés elengedhetetlen mérföldkő az üzletág hosszú távú sikeréhez.