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Sanghaj, Kína – 2024. április 3.: a Xiaomi Auto SU7 elektromos autó egy üzlet előtt
Autó

Ledobta a bombát a Xiaomi: kiderült, mikor érkeznek Magyarországra a márka autói

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 09:54

Hivatalossá vált a Xiaomi európai autópiaci belépése, a kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.

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A gyártó már hosszabb ideje készíti elő az európai piaci premiert. Tesztautóik az elmúlt időszakban a német közutakon és a Nürburgringen is megfordultak, emellett Münchenben egy önálló kutatás-fejlesztési központot hoztak létre. Az ott dolgozó mérnökök és autóipari szakemberek fő feladata, hogy a járműveket a szigorú helyi követelményekhez és előírásokhoz igazítsák - írja a hvg.hu.

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Bár a pontos kínálatot és az árazást egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a márka két legismertebb típusa, az SU7 elektromos sportlimuzin és a YU7 SUV számít a legesélyesebb jelöltnek az európai rajtra. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy teljesen új, kifejezetten a nemzetközi piacra szánt modellel debütálnak majd.

Az európai terjeszkedés kulcsfontosságú lépés a vállalat számára. A Xiaomi autóipari részlege a kiélezett hazai verseny és a gyártás viszonylag friss indulása miatt Kínában jelenleg még veszteségesen működik, így a globális piacra lépés elengedhetetlen mérföldkő az üzletág hosszú távú sikeréhez.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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