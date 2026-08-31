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Ledobta a bombát a Xiaomi: kiderült, mikor érkeznek Magyarországra a márka autói
Hivatalossá vált a Xiaomi európai autópiaci belépése, a kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.
A gyártó már hosszabb ideje készíti elő az európai piaci premiert. Tesztautóik az elmúlt időszakban a német közutakon és a Nürburgringen is megfordultak, emellett Münchenben egy önálló kutatás-fejlesztési központot hoztak létre. Az ott dolgozó mérnökök és autóipari szakemberek fő feladata, hogy a járműveket a szigorú helyi követelményekhez és előírásokhoz igazítsák - írja a hvg.hu.
Bár a pontos kínálatot és az árazást egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a márka két legismertebb típusa, az SU7 elektromos sportlimuzin és a YU7 SUV számít a legesélyesebb jelöltnek az európai rajtra. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy teljesen új, kifejezetten a nemzetközi piacra szánt modellel debütálnak majd.
Az európai terjeszkedés kulcsfontosságú lépés a vállalat számára. A Xiaomi autóipari részlege a kiélezett hazai verseny és a gyártás viszonylag friss indulása miatt Kínában jelenleg még veszteségesen működik, így a globális piacra lépés elengedhetetlen mérföldkő az üzletág hosszú távú sikeréhez.
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