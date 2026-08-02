Magyarok tömegei jártak jól a repjegyvásárlással: aki kivárásra játszott, annak most nagyon bejött

Nagyot fordult a repülési piac Európában: miközben az uniós átlagárak 2026 júniusában 3,1 százalékkal emelkedtek, Magyarországon 13,6 százalékos visszaesést mértek. Az adatok szerint a légi közlekedési árakat továbbra is szélsőségesen mozgatja a kereslet, a szezonalitás és a geopolitikai helyzet, így egyes országokban közel 30 százalékos drágulás, máshol csaknem 50 százalékos zuhanás következett be.

Erősen hullámoztak a légi közlekedési szolgáltatások árai az Európai Unióban az elmúlt másfél évben - derült ki az Eurostat friss adataiból. A repülőjegyeket is magában foglaló kategóriában egyik hónapról a másikra jelentős fordulatok álltak be, miközben az egyes tagállamok között óriási különbségek alakultak ki.

A mozgásokat elsősorban az utazási kereslet, a szezonalitás és a geopolitikai események befolyásolták. A számok alapján azonban nincs egységes európai trend: miközben bizonyos országokban éves alapon 20-40 százalékos drágulást mértek, máshol ugyanebben az időszakban közel a felére estek vissza az árak.

Tavaly tavasszal jött a legnagyobb drágulás

Az Európai Unióban 2025 januárja és 2026 júniusa között 2025 áprilisában emelkedtek a legnagyobb mértékben a légi közlekedési szolgáltatások árai. Az éves drágulás ekkor 13,7 százalékot ért el.

A nyári hónapokban már jóval mérsékeltebb áremelkedések következtek, majd 2026 elején újabb fordulat jött. Januárban éves alapon csökkentek az árak, februárban és márciusban azonban ismét emelkedés kezdődött.

Áprilisban aztán 4,7 százalékos visszaesést mértek az előző év azonos hónapjához képest. Egy hónappal később már 8,1 százalékos drágulás következett, júniusban pedig 3,1 százalékkal kerültek többe a légi közlekedési szolgáltatások, mint 2025 júniusában.

Vagyis az uniós átlag néhány hónapon belül a közel 5 százalékos áresésből 8 százalék feletti drágulásba fordult át.

A nemzetközi járatok mozgatják leginkább az árakat

Az összesített adatokat elsősorban a nemzetközi légi közlekedés árváltozásai alakították. Ezek az árak a gyengébb hónapokban nagyobbat estek, mint a belföldi járatoké, a dráguló időszakokban viszont jóval erőteljesebben emelkedtek.

A nemzetközi utazások ára 2025 áprilisában 14,1 százalékkal nőtt éves alapon, 2026 májusában pedig 8,7 százalékos emelkedést mértek. Júniusban a nemzetközi légi közlekedés 4,5 százalékkal drágult az Európai Unióban, miközben a belföldi járatok árai 2 százalékkal emelkedtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nagyok a különbségek az EU-ban

Az országonkénti adatok még az uniós átlagnál is szélsőségesebb képet mutatnak. Belgiumban 2026 tavaszán három egymást követő hónapban is rendkívül magas áremelkedést mértek. Áprilisban 41,5, májusban 33,8, júniusban pedig 28,7 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban.

Szlovákiában ezzel szemben valóságos áresés következett be. Áprilisban 53, májusban 48,2, júniusban pedig 45,1 százalékkal csökkentek a légi közlekedési szolgáltatások árai éves összevetésben. Ez azt jelenti, hogy például júniusban a szlovákiai árak csaknem fele akkorák voltak, mint egy évvel korábban.

Érdemes volt kivárni Magyarországon

Magyarországon tavasszal fokozatosan tört meg az áremelkedés. Márciusban még 6,6 százalékkal kerültek többe a légi közlekedési szolgáltatások, mint egy évvel korábban, áprilisban pedig 5,5 százalékos drágulást mértek.

Májusban már 0,3 százalékkal csökkentek az árak, júniusban pedig felgyorsult a visszaesés: az éves árváltozás mínusz 13,6 százalék volt.

A számokból azt olvashatjuk ki, hogy a magyarországi légi közlekedési szolgáltatások átlagos ára egy év alatt csaknem hetedével csökkent, ráadásul az EU-ban csak kevés országban mértek ennél nagyobb visszaesést. Magyarország mellett Lengyelország is a legnagyobb árcsökkenést elérő tagállamok közé került, ott júniusban 13,1 százalékos éves mínuszt regisztráltak.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a magyar adat nem jelenti azt, hogy minden repülőjegy ennyivel olcsóbb lett. Az Eurostat mutatója egy teljes szolgáltatási kategória átlagos árváltozását méri, amelyet az úti célok, az indulási időpontok, a légitársaságok árazása és az utazási kereslet változása is erősen befolyásolhat.