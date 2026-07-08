Az Európai Parlament olyan új szabályozást fogadott el, amely jelentősen megerősíti a légi utasok jogait.
Brutál akciót robbantott a Ryanair: filléres repjegyeket szórtak ki, még ezen a nyáron utazhatsz
A Ryanair 41. születésnapja alkalmából villámakciót hirdetett: a légitársaság 19,85 eurótól kínál jegyeket több mint 230 európai úti célra, a nyári és kora őszi időszakra. Az ajánlat mindössze 41 órán át érhető el.
A Ryanair szerdán elindította születésnapi villámakcióját, amelyben 19,85 eurótól lehet repülőjegyet foglalni a légitársaság hálózatának több mint 230 desztinációjára. Az akció a 2026. július 9. és szeptember 30. közötti utazási időszakra érvényes.
A kedvezményes jegyekkel a nyári és kora őszi időszakban számos népszerű úti cél érhető el, a mediterrán tengerparti városoktól (például Alicante, Faro vagy Málta) egészen a klasszikus városlátogató desztinációkig, mint Barcelona, Krakkó vagy Róma.
A villámakció időben is korlátozott: a foglalásra mindössze 41 óra áll rendelkezésre, szerdától csütörtök éjfélig, kizárólag az alkalmazásában.
A légitársaság ezzel ünnepli fennállásának 41. évfordulóját, és a nyári utazási szezon közepén kínál kedvező árú jegyeket azoknak, akik spontán útra indulnának vagy előre terveznének egy kora őszi kiruccanást.
A Pénzcentrum 2026. július 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem várt szigorítás jön a magyar utakon: ennek a megszokott trükknek örökre befellegzett a sofőröknél
A KRESZ átfogó megújítása a végső szakaszába ért, és a változások között szerepel az átlagsebesség-mérés bevezetése, valamint a gyorshajtás szigorúbb szankcionálása is.
Az első helyezett település maximális 100-ból 100 pontot ért el a veszélyességi skálán.
Hihetetlen titokra derült fény: te is óriási hibát követsz el, amikor külföldi nagyvárosokba utazol?
Egy várost igazán nem a főtereken és a kötelező látnivalóknál lehet megismerni, hanem ott, ahol a helyiek vásárolnak, esznek és beszélgetnek.
Most közölte a meteorológiai szolgálat: komoly hidegfront tarolja le az országot - kiderült, mikor tér vissza a brutális meleg
A front hatása már az éjszakai órákban érezhetővé válik, hiszen észak felől fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet.
Ez azt jelenti, hogy bár nálunk is visszatérhet a kánikula, a jelenlegi előrejelzések alapján a hőség időnként hidegfrontokkal és élénkebb széllel szakadhat meg.
Kiderült az igazság: tényleg tízmilliók rohanják meg Magyarországot, de mégsem jön el egyhamar a kánaán
A magyar turizmus az elmúlt másfél évtizedben látványos ívet rajzolt: tíz év alatt rekordmagasságba emelkedett a beutazó forgalom, majd a járvány egyetlen év alatt összeomlasztotta...
A nemzetközi elemzések alapján összeállított mutatók hűen tükrözik, hogy mely városok képesek a legmagasabb életminőséget biztosítani a lakóik számára.
Nem feltétlenül ott követelik a legtöbb áldozatot a hőhullámok Magyarországon, ahol a legmelegebb az idő.
Rosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas között közlekedő járata hétfő délelőtt.
A Pénzcentrum 2026. július 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétfői viharok után kedden már jóval nyugodtabb arcát mutatja az időjárás Magyarországon.
Egyre több amerikai turista dönt úgy, hogy a nyári főszezonon kívül utazik Európába.
A Pénzcentrum 2026. július 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hazautazók is hasonló káoszról számoltak be.
Elfelejthetjük jó időre a tikkasztó kánikulát? Rendkívüli időjárás-előrejelzés érkezett Magyarországra
HungaroMet: A sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor, zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő.
Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, ami a "lázári vasútrombolás", az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye.
A CashTag legújabb adásában egy balatonföldvári strandbüfé tulajdonosa mutatja be, milyen költségek épülnek be egy-egy étel árába.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.