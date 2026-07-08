Brutál akciót robbantott a Ryanair: filléres repjegyeket szórtak ki, még ezen a nyáron utazhatsz

A Ryanair 41. születésnapja alkalmából villámakciót hirdetett: a légitársaság 19,85 eurótól kínál jegyeket több mint 230 európai úti célra, a nyári és kora őszi időszakra. Az ajánlat mindössze 41 órán át érhető el.

A Ryanair szerdán elindította születésnapi villámakcióját, amelyben 19,85 eurótól lehet repülőjegyet foglalni a légitársaság hálózatának több mint 230 desztinációjára. Az akció a 2026. július 9. és szeptember 30. közötti utazási időszakra érvényes.

A kedvezményes jegyekkel a nyári és kora őszi időszakban számos népszerű úti cél érhető el, a mediterrán tengerparti városoktól (például Alicante, Faro vagy Málta) egészen a klasszikus városlátogató desztinációkig, mint Barcelona, Krakkó vagy Róma.

A villámakció időben is korlátozott: a foglalásra mindössze 41 óra áll rendelkezésre, szerdától csütörtök éjfélig, kizárólag az alkalmazásában.

A légitársaság ezzel ünnepli fennállásának 41. évfordulóját, és a nyári utazási szezon közepén kínál kedvező árú jegyeket azoknak, akik spontán útra indulnának vagy előre terveznének egy kora őszi kiruccanást.