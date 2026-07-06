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Kép egy fiatal nő egy bőrönddel, aki egyedül utazik. Este készült a katari repülőtéren, Dohában.
Utazás

Borul a régi szabály: most azok járhatnak a legjobban, akik kivárnak a nyaralással

Pénzcentrum
2026. július 6. 16:32

Egyre több amerikai turista dönt úgy, hogy a nyári főszezonon kívül utazik Európába, így elkerülve a hőséget, a tömeget és a magas árakat. Emiatt a légitársaságok és a szállodák is átalakítják évtizedes stratégiájukat, hogy minél tovább meghosszabbítsák a nyereséges időszakot, közölte a CNBC.

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A hagyományos, késő tavasztól késő nyárig tartó utazási szezon helyett a járatok ma már sokszor akkor indulnak, amikor az Egyesült Államokban még esik a hó, és akkor fejeződnek be, amikor már hullanak a levelek – ha egyáltalán befejeződnek. Az American Airlines New York és Edinburgh közötti járata például már márciusban elindult. A United Newark és Palermo közötti összeköttetése decemberig, míg a Delta Minneapolis és Róma közötti útvonala januárig üzemel, ami hónapokkal hosszabb üzemidőt jelent a korábbiakhoz képest.

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A trend erősödését részben a rugalmasabb munkarend magyarázza, hiszen a fiatalabb generációk, sőt a gyermekes családok is egyre bátrabban utaznak a főszezonon kívül. A tehetősebb, idősebb utazók anyagi helyzetüknek és szabadidejüknek köszönhetően amúgy is rugalmasabbak. Ehhez járul hozzá az is, hogy számos európai nagyváros, például Barcelona vagy Velence lakossága egyre hangosabban tiltakozik a nyári túlturizmus ellen, miközben a júniusi rekordhőség szintén a szezonon kívüli utazások felé tereli a turistákat.

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A légitársaságok számára ez a változás kulcsfontosságú, mivel a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség előrejelzése szerint a kerozin idei drágulása mintegy 100 milliárd dollárral veti vissza az iparág nyereségét. A vállalatok a veszteséges járatok leállításával és a költségek részleges áthárításával reagáltak a helyzetre. Ennek eredményeként a Delta és a United részvényárfolyama a közelmúltban rekordot döntött, az American Airlines papírjai pedig 18 hónapos csúcsra emelkedtek.

Az Európába tartó tengerentúli járatokon jellemzően több prémium kategóriás férőhely – például teljesen dönthető ággyá alakítható ülés – található, mint a belföldi útvonalakon üzemelő gépeken, és a légitársaságok folyamatosan bővítik ezt a kínálatot. Egyes vonalakon egy oda-vissza útra szóló üzleti osztályú jegy ára a 10 ezer dollárt is elérheti. Bár a repülőjegyek árai átlagosan emelkedtek ebben az évben, a főszezon közeledtével már látszanak a mérséklődés jelei. Az Egyesült Államok és Athén közötti oda-vissza szóló jegy ára például két hónap alatt 1350 dollárról 988 dollárra csökkent.

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A Delta a karbantartási és a személyzeti ütemezést is átalakítja. Korábban a nyári időszakban soha nem vontak ki repülőgépeket tervezett karbantartásra, most viszont megteszik ezt, hogy őszre megőrizzék a szükséges kapacitást. A United szintén feszegeti a szezonon kívüli utazás határait azzal, hogy a nyáron rendkívül népszerű, Szicíliába közlekedő palermói járatát egészen december közepéig meghosszabbította, jóllehet a szigeten télen átlagosan mindössze 15 fokot mérnek. A taorminai Four Seasons szálloda igazgatója szerint az elmúlt négy évben látványosan megugrott az amerikai vendégek foglalásainak száma a márciusi, áprilisi, októberi és novemberi hónapokban.

Az American Airlines vezetése ennél óvatosabban fogalmaz. Bár az október náluk is egyre inkább csúcshónapnak számít, a január és a február továbbra is holtszezonnak tekinthető az európai utazások piacán.
Címlapkép: Getty Images
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