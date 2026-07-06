A fapados légitársaság vasárnap elvileg beleegyezett az amerikai magántőke-társaság, a Castlelake felvásárlási ajánlatába.
Borul a régi szabály: most azok járhatnak a legjobban, akik kivárnak a nyaralással
Egyre több amerikai turista dönt úgy, hogy a nyári főszezonon kívül utazik Európába, így elkerülve a hőséget, a tömeget és a magas árakat. Emiatt a légitársaságok és a szállodák is átalakítják évtizedes stratégiájukat, hogy minél tovább meghosszabbítsák a nyereséges időszakot, közölte a CNBC.
A hagyományos, késő tavasztól késő nyárig tartó utazási szezon helyett a járatok ma már sokszor akkor indulnak, amikor az Egyesült Államokban még esik a hó, és akkor fejeződnek be, amikor már hullanak a levelek – ha egyáltalán befejeződnek. Az American Airlines New York és Edinburgh közötti járata például már márciusban elindult. A United Newark és Palermo közötti összeköttetése decemberig, míg a Delta Minneapolis és Róma közötti útvonala januárig üzemel, ami hónapokkal hosszabb üzemidőt jelent a korábbiakhoz képest.
A trend erősödését részben a rugalmasabb munkarend magyarázza, hiszen a fiatalabb generációk, sőt a gyermekes családok is egyre bátrabban utaznak a főszezonon kívül. A tehetősebb, idősebb utazók anyagi helyzetüknek és szabadidejüknek köszönhetően amúgy is rugalmasabbak. Ehhez járul hozzá az is, hogy számos európai nagyváros, például Barcelona vagy Velence lakossága egyre hangosabban tiltakozik a nyári túlturizmus ellen, miközben a júniusi rekordhőség szintén a szezonon kívüli utazások felé tereli a turistákat.
A légitársaságok számára ez a változás kulcsfontosságú, mivel a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség előrejelzése szerint a kerozin idei drágulása mintegy 100 milliárd dollárral veti vissza az iparág nyereségét. A vállalatok a veszteséges járatok leállításával és a költségek részleges áthárításával reagáltak a helyzetre. Ennek eredményeként a Delta és a United részvényárfolyama a közelmúltban rekordot döntött, az American Airlines papírjai pedig 18 hónapos csúcsra emelkedtek.
Az Európába tartó tengerentúli járatokon jellemzően több prémium kategóriás férőhely – például teljesen dönthető ággyá alakítható ülés – található, mint a belföldi útvonalakon üzemelő gépeken, és a légitársaságok folyamatosan bővítik ezt a kínálatot. Egyes vonalakon egy oda-vissza útra szóló üzleti osztályú jegy ára a 10 ezer dollárt is elérheti. Bár a repülőjegyek árai átlagosan emelkedtek ebben az évben, a főszezon közeledtével már látszanak a mérséklődés jelei. Az Egyesült Államok és Athén közötti oda-vissza szóló jegy ára például két hónap alatt 1350 dollárról 988 dollárra csökkent.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Delta a karbantartási és a személyzeti ütemezést is átalakítja. Korábban a nyári időszakban soha nem vontak ki repülőgépeket tervezett karbantartásra, most viszont megteszik ezt, hogy őszre megőrizzék a szükséges kapacitást. A United szintén feszegeti a szezonon kívüli utazás határait azzal, hogy a nyáron rendkívül népszerű, Szicíliába közlekedő palermói járatát egészen december közepéig meghosszabbította, jóllehet a szigeten télen átlagosan mindössze 15 fokot mérnek. A taorminai Four Seasons szálloda igazgatója szerint az elmúlt négy évben látványosan megugrott az amerikai vendégek foglalásainak száma a márciusi, áprilisi, októberi és novemberi hónapokban.
Az American Airlines vezetése ennél óvatosabban fogalmaz. Bár az október náluk is egyre inkább csúcshónapnak számít, a január és a február továbbra is holtszezonnak tekinthető az európai utazások piacán.
A Pénzcentrum 2026. július 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, ami a "lázári vasútrombolás", az éveken át leállított vasúti járműbeszerzések eredménye.
A CashTag legújabb adásában egy balatonföldvári strandbüfé tulajdonosa mutatja be, milyen költségek épülnek be egy-egy étel árába.
Küszködik a légiközlekedés: kerozinprobléma, iráni háború, nyári menetrend, reptérbővítések, fapadosok kontra állami légitársaságok, gyártási problémák.
A Pénzcentrum 2026. július 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mutatjuk az olvasóink 10 kedvenc tavát a Balaton mellett és az idei árakat.
Horvátországban nyaralsz idén nyáron? Fontos infó, most közölte a turistákkal a horvát egészségügyi minisztérium!
A szolgáltatást a horvát biztosítottak mellett az Európai Unió tagállamaiból érkező, európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező turisták is igénybe vehetik.
Kiderült, hogyan alakult a kínálat és mennyit drágultak az egyes ételek, italok az elmúlt évekhez képest a horvát tengerpart felé közlekedő vonatokon.
Egy friss árösszeállítás alapján egy négytagú család balatoni kiruccanása komoly kiadást jelenthet, már ha nem fogják nagyon spórolósra.
A mesterséges, lebetonozott védművek helyett természetesebb, homokos partszakaszok kialakításával lehetne a leghatékonyabban alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.
A Pénzcentrum 2026. július 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hamarosan visszatér a hőkupola a kontinensre, 44 fokos kánikula fog pusztítani - kiderült, Magyarország megússza-e
Miközben Európa még az idei első hőhullám utóhatásaival küzd, a meteorológusok már egy újabb, a korábbinál is intenzívebb forróságra figyelmeztetnek.
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
Az európaiak utazási kedve 2026 második felében is stabil marad, miközben a biztonság, a megfizethetőség és a klímaszempontok egyre inkább meghatározzák az úti célok és...
Beköszöntött a földi pokol a budapesti tömegközlekedésen: több tucat villamoson állt le a légkondicionálás
Mivel tavaly nyáron nem tapasztaltak ilyen mértékű meghibásodást, felmerül a kérdés, mi okozhatta a hirtelen összeomlást.
Komoly ellenőrzési hullám a budapest tömegközlekedésben: több mint 26 ezer utast vizsgáltak át, sokan pórul jártak
Az akciók során a megelőzésre is kiemelt figyelmet fordítottak.
Bár a beruházás előkészítése már évek óta zajlik, a folyamat Lázár János minisztersége alatt hosszabb időre leállt.
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
Horvátországban is kialakulhat tornádó, ha a hőhullámot követően hidegebb légtömeg érkezik a térség fölé,
Az Enterococcus jelenléte miatt szinte minden évben zárnak le strandokat hosszabb-rövidebb időre.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.