Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 29.)

2026. március 29.

Névnap

Auguszta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.61 Ft

CHF: 423.7 Ft

GBP: 448.91 Ft

USD: 338.51 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 28.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

20, 37, 42, 46, 76

Joker: 864265

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 43 db

3-as találat: 2698 db

2-es találat: 81448 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35700 Ft

MOL: 3994 Ft

RICHTER: 11920 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.30: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 8, 14 fok között alakul.

2026.03.31: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 6, délután 7, 12 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.28)

Akciók

