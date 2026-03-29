Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 29.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 29.)

Pénzcentrum
2026. március 29. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 29.

Névnap

Auguszta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.61 Ft
CHF: 423.7 Ft
GBP: 448.91 Ft
USD: 338.51 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 28.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:
20, 37, 42, 46, 76
Joker: 864265

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 43 db
3-as találat: 2698 db
2-es találat: 81448 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35700 Ft
MOL: 3994 Ft
RICHTER: 11920 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.30: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 8, 14 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2026.03.31: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 6, délután 7, 12 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
