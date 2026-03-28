Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Ahogy közeledik a viharszezon, egyre több háztulajdonos szembesül azzal, hogy a kertben álló fák valójában komoly kockázatot is jelenthetnek. A fakivágás azonban korántsem egyszerű vagy olcsó döntés: a friss árak szerint akár néhány tízezer forinttól több százezerig is terjedhet a költség, miközben a végösszeget számos tényező befolyásolja. A szakemberek szerint érdemes még most átnézni a kertet, mert hogyha beindul a roham, lehet túl sokat kell majd várni 1-1 szakemberre.
Ahogy közeledik a május, Magyarországon ismét belépünk a viharszezonba. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor egy-egy komolyabb vihar pillanatok alatt dönthet ki óriási fákat, szakíthat le ágakat, és komoly károkat okozhat a lakóépületekben is.
Nem véletlen, hogy sokan már kora tavasszal ránéznek a kertben álló idős vagy megdőlt fákra, és inkább a kivágás mellett döntenek. Érdemes azonban időben elhatározásra jutni, hiszen a favágók számára a tavasz és az ősz a legpörgősebb időszak. Az elhatározást azonban ritkán ússza meg olcsón az ember, úgyhogy nem árt tisztában lenni az árakkal. Mutatjuk is, mire lehet számítani 2026 tavaszán.
Fakivágás árak 2026-ban
A Pénzcentrum friss online mustrája alapján a fakivágás költsége továbbra is széles sávban mozog, de alapvetően még mindig a fa méretétől és a munkavégzés körülményeitől függ leginkább, hogy hol áll meg a végösszeg.
Ha megnézzük az ajánlatokat, akkor nagyjából ezeket a kategóriákat különböztethetjük meg:
- kis méretű fa: nagyjából 9 000 - 19 000 Ft
- közepes méretű fa: 19 000 - 39 000 Ft
- nagy fa: 39 000 - 79 000 Ft
- extra méretű fa: 80 000 - 100 000 Ft-tól felfelé
Ezeket az irányárakat azonban nagyon sok tényező befolyásolhatja kedvezőtlen irányba. Ha ugyanis nem egyszerű kidöntésről van szó, hanem szűk helyen, épületek vagy vezetékek közelében kell dolgozni, az árak gyorsan megugorhatnak. Ha nehéz a vágás, akkor az "alapárak'" akár 40-60 százalékkal is megugorhatnak.
Ráadásul a legtöbb szakember minden egyes feladattípust külön kezel. Ezért általában a fakivágások ára semmilyen egyéb költséget nem tartalmaz, azok mind külön számolódnak fel. Ilyen extrák lehetnek például:
- zöldhulladék elszállítás,
- ágaprítás, darabolás,
- tuskómarás,
- esetenként takarítás.
Ezek külön-külön több ezer, nagyobb munkáknál akár több tízezer forinttal is megdobhatják a végösszeget.
Összességében én azt mondanám, hogy egy szabad területen álló fa kivágása a legolcsóbb. Ha viszont házak között, vezetékek mellett, akár veszélyes nagyfával kell dolgozni, akkor a munka már teljesen más kategória
- mondta el a Pénzcentrumnak egy zöldterület karbantartással foglalkozó szakember, aki hozzátette, 2-3 árajánlatot mindig érdemes kérni, ugyanis ráérhetőség szempontjából elég nagy árkülönbségek lehetnek a szakemberek között. És ez nem feltétlenül jelent minőségbeli különbséget.
Gyakorta megtörténik, hogy befut egy hívás, mondjuk egy kisebb fáról, ami közel van ahhoz a helyszínhez ahol éppen dolgozok, vagy ahová készülök kimenni egy nagyobb munkára. Ilyenkor eldönhetem, hogy gyorsan útközben megcsinálom vagy lemondom. Lehet, hogy egy másik kolléga nagyon be van táblázva, ezért neki macera lenne egy kisebb fáért kimenni, ezért az összeggel és a dátummal is így kalkulál. De ha nekem tényleg útba esik, megcsinálom gyorsan, tudok egy alacsonyabb árat mondani
- mesélte a favágó.
Óvakodj a kóklerektől
Érdemes kiemelni azt is, hogy a szakmában még mindig nagyon sok a kókler. Ezek a kontárok, "a szomszéd veje" olcsón megcsinálja típusú "szakemberekkel" nem érdemes időt pazarolni.
Ugyanis lehet, hogy tényleg olcsón megcsinálják, de számtalan olyan hibát véthetnek, amiből a későbbiekben komoly próbléma is lehet. Egy rosszul kivitelezett favágás ugyanis könnyen okozhat:
- anyagi kárt,
- balesetet,
- személyi sérülést.
Ráadásul sok településen még a saját telken álló fa kivágásához is szükség lehet engedélyre, és előírhatják a pótlást is. Éppen ezért a „megoldjuk okosba” típusú kivágás könnyen sokkal többe kerülhet a végén.
Ezt érdemes mérlegelni, és megbízható szakemberekkel dolgoztatni. Olyanokkal, akiknek papírjuk is van arról, hogy ez a szakmájuk.
A legtöbb fát nem kellene kivágni
A szakemberek szerint a fakivágások jelentős része megelőzhető lenne. A problémát általában nem egy hirtelen romlás, hanem évek alatt kialakuló elhanyagoltság okozza. És a hosszú évekig tartó elhanyagolás teszi a legtöbb fát veszélyessé.
Egy rendszeresen ellenőrzött és karbantartott fa azonban sokkal stabilabb, kisebb eséllyel dől ki, így összességében sokkal kisebb kockázatot jelent. Ráadásul az igazán jó szakemberek általában faápolók is, akik nem csak kivágni tudják a fákat, hanem megvizsgálni és karbantartani is. Úgyhogy, akinek idősebb fa áll a portáján, annak érdemes néhány évente megvizsgáltatni azt, ha még hosszú ideig élvezni akarja fája pozitív hatásait.
Most még időben vagy
A szakemberek azt javasolják, hogy a viharszezon előtt érdemes átnézni a keretet. És ha áll a portánkon problémás fa, ahhoz most még időben tudunk szakembert hívni. A legtöbb fakivágás ugyani a pánik miatt történik. Jön egy nagy vihar, kidőlt a szomszéd fája, a sajátunkról meg egy óriási ág tört le.
Amikor beindul a "szezon", akkor egyszerre rengeteg akarnak favágót hívni, mert félnek, hogy a házukra, vagy rájuk dől majd a fájuk. Ilyenkor a szakemberek jóval leterheltebbek, mint most. Ráadásul aki időben lép, az nemcsak pénzt spórolhat, hanem egy esetleges komolyabb bajt is megelőzhet.
2026 elején folytatódott a születésszám és a halálozások csökkenése Magyarországon, miközben a házasságkötések száma jelentősen megugrott.
A Bakonyban, a Balaton környékén is komoly szélre kell készülni, helyenként pedig vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat pénteken.
Az idén március 29-re esik a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztető virágvasárnap. Ehhez az ünnephez kapcsolódik a barkaszentelés szokása is.
Vas vármegyében a viharos szél miatt eddig tizenöt esetben riasztották a tűzoltókat. A káresetek zöme a körmendi és a szombathelyi térséget érinti.
Másodfokú, narancs riasztást adott ki a Nyugat-Dunántúl több járására a viharos széllökések miatt a HungaroMet.
Az idei tél régóta nem látott hideg időjárást hozott, ez pedig rávilágít a lakóházak fűtésének problémájára is.
Túl drága vagy épp a valóság? Megnéztük, mennyit kérnek ma a balatoni garázsokért.
Kimondták a magyarok: elegük lett a gázból, tömegek állnának át erre a megoldásra - de van egy bökkenő
A magyarok döntő többsége pártállástól függetlenül támogatja a napenergia terjedését és a lakossági elektrifikáció felgyorsítását.
Kőkemény fordulat a magyar lakáspiacon: vagyonokat kérnek ezekért a panelekért, durván kinyílt az árolló
Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat.
A Zenga.hu adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást, miközben korábban kiegyenlített volt az arány.
Magyarok tömegei csaptak le az állami ingyenmilliókra: gyorsan kell lépnie annak, aki felújítaná a házát
Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Egy vagyont bukik, aki ezt a népszerű stratégiát választja: a legveszélyesebb csapdába sétálnak a magyar lakáseladók
Egyre több lakásvásárló kerül abba a helyzetbe, hogy eladja a meglévő otthonát, majd albérletbe költözve kivárja, hogyan alakulnak az árak.
Mutatjuk, milyen keresztény és nem keresztény szokások kapcsolódnak a húsvéthoz, mit ünneplünk hagyományosan ezeken a napokon, és honnan erednek egyes szokások.
Mikor van Gyümölcsoltó Boldogasszony napja? Ez a jelentése, ilyen szokások, hiedelmek kapcsolódnak hozzá
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe március 25-én van minden évben és számos hiedelem, népszokás is kapcsolódik hozzá, nem csak a gyümölcsfák oltása.
Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson
A kamatok emelkedése mellett van egy kevésbé látványos, de ugyanúgy fontos hatás is: a bankok nem feltétlenül a kamatokhoz nyúlnak először.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, semmi perc alatt összeomolhat minden, ha erre nem figyelnek
A tetőtér beépítése praktikus módja az élettér növelésének, azonban komoly kockázatokat rejt, ha nem tartják be szigorúan a technológiai előírásokat.
Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták
A gyanú szerint ROmániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: hamarosan bővül a kedvezményezettek köre, ők is felvehetik
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot követően Szentendrén tartott beszédet, ahol bejelentette az Otthon Start program kiterjesztését a külföldön dolgozó fiatalokra.
