Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Ahogy közeledik a viharszezon, egyre több háztulajdonos szembesül azzal, hogy a kertben álló fák valójában komoly kockázatot is jelenthetnek. A fakivágás azonban korántsem egyszerű vagy olcsó döntés: a friss árak szerint akár néhány tízezer forinttól több százezerig is terjedhet a költség, miközben a végösszeget számos tényező befolyásolja. A szakemberek szerint érdemes még most átnézni a kertet, mert hogyha beindul a roham, lehet túl sokat kell majd várni 1-1 szakemberre.

Ahogy közeledik a május, Magyarországon ismét belépünk a viharszezonba. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor egy-egy komolyabb vihar pillanatok alatt dönthet ki óriási fákat, szakíthat le ágakat, és komoly károkat okozhat a lakóépületekben is.

Nem véletlen, hogy sokan már kora tavasszal ránéznek a kertben álló idős vagy megdőlt fákra, és inkább a kivágás mellett döntenek. Érdemes azonban időben elhatározásra jutni, hiszen a favágók számára a tavasz és az ősz a legpörgősebb időszak. Az elhatározást azonban ritkán ússza meg olcsón az ember, úgyhogy nem árt tisztában lenni az árakkal. Mutatjuk is, mire lehet számítani 2026 tavaszán.

Fakivágás árak 2026-ban

A Pénzcentrum friss online mustrája alapján a fakivágás költsége továbbra is széles sávban mozog, de alapvetően még mindig a fa méretétől és a munkavégzés körülményeitől függ leginkább, hogy hol áll meg a végösszeg.

Forrás: Pénzcentrum gyűjtés március végén

Ha megnézzük az ajánlatokat, akkor nagyjából ezeket a kategóriákat különböztethetjük meg:

kis méretű fa: nagyjából 9 000 - 19 000 Ft

közepes méretű fa: 19 000 - 39 000 Ft

nagy fa: 39 000 - 79 000 Ft

extra méretű fa: 80 000 - 100 000 Ft-tól felfelé

Ezeket az irányárakat azonban nagyon sok tényező befolyásolhatja kedvezőtlen irányba. Ha ugyanis nem egyszerű kidöntésről van szó, hanem szűk helyen, épületek vagy vezetékek közelében kell dolgozni, az árak gyorsan megugorhatnak. Ha nehéz a vágás, akkor az "alapárak'" akár 40-60 százalékkal is megugorhatnak.

Ráadásul a legtöbb szakember minden egyes feladattípust külön kezel. Ezért általában a fakivágások ára semmilyen egyéb költséget nem tartalmaz, azok mind külön számolódnak fel. Ilyen extrák lehetnek például:

zöldhulladék elszállítás,

ágaprítás, darabolás,

tuskómarás,

esetenként takarítás.

Ezek külön-külön több ezer, nagyobb munkáknál akár több tízezer forinttal is megdobhatják a végösszeget.

Összességében én azt mondanám, hogy egy szabad területen álló fa kivágása a legolcsóbb. Ha viszont házak között, vezetékek mellett, akár veszélyes nagyfával kell dolgozni, akkor a munka már teljesen más kategória

- mondta el a Pénzcentrumnak egy zöldterület karbantartással foglalkozó szakember, aki hozzátette, 2-3 árajánlatot mindig érdemes kérni, ugyanis ráérhetőség szempontjából elég nagy árkülönbségek lehetnek a szakemberek között. És ez nem feltétlenül jelent minőségbeli különbséget.

Gyakorta megtörténik, hogy befut egy hívás, mondjuk egy kisebb fáról, ami közel van ahhoz a helyszínhez ahol éppen dolgozok, vagy ahová készülök kimenni egy nagyobb munkára. Ilyenkor eldönhetem, hogy gyorsan útközben megcsinálom vagy lemondom. Lehet, hogy egy másik kolléga nagyon be van táblázva, ezért neki macera lenne egy kisebb fáért kimenni, ezért az összeggel és a dátummal is így kalkulál. De ha nekem tényleg útba esik, megcsinálom gyorsan, tudok egy alacsonyabb árat mondani

- mesélte a favágó.

Óvakodj a kóklerektől

Érdemes kiemelni azt is, hogy a szakmában még mindig nagyon sok a kókler. Ezek a kontárok, "a szomszéd veje" olcsón megcsinálja típusú "szakemberekkel" nem érdemes időt pazarolni.

Ugyanis lehet, hogy tényleg olcsón megcsinálják, de számtalan olyan hibát véthetnek, amiből a későbbiekben komoly próbléma is lehet. Egy rosszul kivitelezett favágás ugyanis könnyen okozhat:

anyagi kárt,

balesetet,

személyi sérülést.

Ráadásul sok településen még a saját telken álló fa kivágásához is szükség lehet engedélyre, és előírhatják a pótlást is. Éppen ezért a „megoldjuk okosba” típusú kivágás könnyen sokkal többe kerülhet a végén.

Ezt érdemes mérlegelni, és megbízható szakemberekkel dolgoztatni. Olyanokkal, akiknek papírjuk is van arról, hogy ez a szakmájuk.

A legtöbb fát nem kellene kivágni

A szakemberek szerint a fakivágások jelentős része megelőzhető lenne. A problémát általában nem egy hirtelen romlás, hanem évek alatt kialakuló elhanyagoltság okozza. És a hosszú évekig tartó elhanyagolás teszi a legtöbb fát veszélyessé.

Egy rendszeresen ellenőrzött és karbantartott fa azonban sokkal stabilabb, kisebb eséllyel dől ki, így összességében sokkal kisebb kockázatot jelent. Ráadásul az igazán jó szakemberek általában faápolók is, akik nem csak kivágni tudják a fákat, hanem megvizsgálni és karbantartani is. Úgyhogy, akinek idősebb fa áll a portáján, annak érdemes néhány évente megvizsgáltatni azt, ha még hosszú ideig élvezni akarja fája pozitív hatásait.

Most még időben vagy

A szakemberek azt javasolják, hogy a viharszezon előtt érdemes átnézni a keretet. És ha áll a portánkon problémás fa, ahhoz most még időben tudunk szakembert hívni. A legtöbb fakivágás ugyani a pánik miatt történik. Jön egy nagy vihar, kidőlt a szomszéd fája, a sajátunkról meg egy óriási ág tört le.

Amikor beindul a "szezon", akkor egyszerre rengeteg akarnak favágót hívni, mert félnek, hogy a házukra, vagy rájuk dől majd a fájuk. Ilyenkor a szakemberek jóval leterheltebbek, mint most. Ráadásul aki időben lép, az nemcsak pénzt spórolhat, hanem egy esetleges komolyabb bajt is megelőzhet.