Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
Magyarországon már több mint 7,5 millióan használnak okostelefont, ám az új modellek ára sokak számára elérhetetlen magasságokba kúszott, ezért egyre többen fordulnak a felújított, használt készülékek felé. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásának eredményeit mutatjuk be, közel kétezer válasz alapján. Figyelem, lesznek meglepő adatok!
Még mindig bizonytalanok vagyunk, ha a használt okostelefon vásárlás kérdéséről van szó. A felmérés szerint a legfontosabb motiváció egyértelműen az ár. A válaszadók több mint fele anyagi okokból választ használt okostelefont: az infláció, a dráguló új készülékek és a jövedelmek lassabb növekedése miatt sokan nem akarnak vagy nem tudnak új telefont vásárolni. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásának eredményei alapján kiderült, egyre többen gondolják úgy, hogy egy megkímélt, használt készülék teljesítményben alig marad el egy új modelltől.
A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a döntés mögött más szempontok is megjelennek. Sokan a gyors értékvesztés miatt várnak a vásárlással, és inkább akkor vesznek telefont, amikor az ára már jelentősen csökkent. Eközben a fenntarthatóság is szerepet játszik: a válaszadók 17,2 százaléka szerint a használt készülék választása környezetbarátabb megoldás, mivel meghosszabbítja az eszköz élettartamát.
VIDEÓ
A vásárlási szempontok rangsorában az első helyen az ár és a készülék állapota áll, ezt követi a márka és a típus, majd a garancia időtartama. Érdekesség, hogy a környezettudatosság és az elállási lehetőség a lista végére került, vagyis ezek jelenleg kevésbé meghatározó tényezők a döntés során. Ám a használt piac térnyerése ellenére a bizalmatlanság továbbra is erős.
CHART by Pénzcentrum: izgalmas számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is
Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen
Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni.
A retail vállalatok 77%-a növelte a vásárlói élményre fordított beruházásait az elmúlt évben.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.
A webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején - ez derült ki most egy átfogó vizsgálat...
A program célja, hogy a kisebb, nehezebben elérhető településeken is hozzáférhetővé tegye a kínálatot: a vásárlók az eddigi tapasztalatok alapján az élelmiszereket keresik leginkább.
Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany
Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége
A munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.
A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron.
Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal
Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor.
A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
A magyar Fanta valódi narancslétartalma tovább csökkent, miközben az olasz üdítő beltartalma nem változott.
Óriási bejelentés jött a 2026-os Sziget fesztiválról: erről mindenkinek tudnia kell, aki jegyet, bérletett vett
A diszkontlánc kilencedik alkalommal települ ki a rendezvényre, pop-up bolttal és kibővített Grill Zónával várja a látogatókat.
Újra kikerül a polcokra a Lidl legendás terméke: 33 százalékkal le is árazták, óriási roham várható húsvét előtt
Nem csak karácsonykor próbál nagyot húzni a Lidl: most tavasszal is bedob egy népszerű gyerekjátékokat.
2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról.
Sikeres spanyolországi és portugáliai tesztek után Belgiumban is megkezdte éttermei digitalizációját az IKEA.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.