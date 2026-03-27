Sok a bizalmatlanság a használt mobilokkal szemben, mégis egyre többen vásárolják.
Vásárlás

Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük

Jeki Gabriella
2026. március 27. 19:00

Magyarországon már több mint 7,5 millióan használnak okostelefont, ám az új modellek ára sokak számára elérhetetlen magasságokba kúszott, ezért egyre többen fordulnak a felújított, használt készülékek felé. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásának eredményeit mutatjuk be, közel kétezer válasz alapján. Figyelem, lesznek meglepő adatok!

Még mindig bizonytalanok vagyunk, ha a használt okostelefon vásárlás kérdéséről van szó. A felmérés szerint a legfontosabb motiváció egyértelműen az ár. A válaszadók több mint fele anyagi okokból választ használt okostelefont: az infláció, a dráguló új készülékek és a jövedelmek lassabb növekedése miatt sokan nem akarnak vagy nem tudnak új telefont vásárolni. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásának eredményei alapján kiderült, egyre többen gondolják úgy, hogy egy megkímélt, használt készülék teljesítményben alig marad el egy új modelltől.

A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a döntés mögött más szempontok is megjelennek. Sokan a gyors értékvesztés miatt várnak a vásárlással, és inkább akkor vesznek telefont, amikor az ára már jelentősen csökkent. Eközben a fenntarthatóság is szerepet játszik: a válaszadók 17,2 százaléka szerint a használt készülék választása környezetbarátabb megoldás, mivel meghosszabbítja az eszköz élettartamát.

A vásárlási szempontok rangsorában az első helyen az ár és a készülék állapota áll, ezt követi a márka és a típus, majd a garancia időtartama. Érdekesség, hogy a környezettudatosság és az elállási lehetőség a lista végére került, vagyis ezek jelenleg kevésbé meghatározó tényezők a döntés során. Ám a használt piac térnyerése ellenére a bizalmatlanság továbbra is erős.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #okostelefon #árak #mobiltelefon #infláció #kutatás #mobil #fenntarthatóság #használt #okostelefonok #környezetbarát #CHART by Pénzcentrum

