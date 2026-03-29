Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?

Látványosan berobbant a pilates Magyarországon, ma már Budapest szinte minden városrészében találhatunk stúdiót, de vidéken is egyre több helyen jelenik meg a sport. A felszín mögött azonban már most komoly átrendeződés zajlik: a vendégek árérzékenyebbek lettek, új óratípusok törnek előre, és a piac kezd telítődni. Körképet készítettünk arról, mennyibe kerül most egy pilates óra Budapesten és vidéken, és annak is utánajártunk, miért ennyire népszerű annak ellenére, hogy kifejezetten drága hobbi.

Az elmúlt néhány évben a pilates az egyik legfelkapottabb mozgásformává nőtte ki magát Magyarországon. A közösségi médiában látványos gépek, letisztult stúdiók és izmos testek képei társulnak hozzá, de a népszerűség mögött jóval több van egyszerű trendnél. Such Klaudiával, az Urban Oásis Pilates Akadémia és stúdiólánc tulajdonosával jártuk körbe, miért vált ilyen népszerűvé a sport.

Bár a pilates nem újkeletű, hiszen Joseph Pilates a 20. század legelején dolgozta ki a sport alapjait és külföldön évek óta töretlen népszerűségnek örvend, Magyarországon az utóbbi tíz évben vált igazán elkerülhetetlenné. Azóta sorra nyitnak a stúdiók és Budapesten van olyan utca, ahol pár méterenként belefuthatunk egy-egy terembe.

A pilates sikerének egyik kulcsa, hogy egyszerre több igényre tud választ adni. Sokak számára ez nem csupán „edzés”, hanem egyfajta ellenpontja annak a pörgős, túlingerelt életmódnak, amelyben hétköznapjaik során élnek.

A pilatesben egyszerre van jelen a kontroll, a figyelem, a koncentráció és a fizikai terhelés. Nem kell benne szétszakadni, nem kell ugrálni vagy nagy súlyokat emelni ahhoz, hogy valaki érezze a fejlődést. Ez pedig rengeteg olyan embert szólít meg, akik egy hagyományos fitnesztermi közegben nem feltétlenül éreznék jól magukat.

Such Klaudia, az Urban Oásis pilates stúdió tulajdonosa és pilates oktató szerint a pilates ma már jóval szélesebb réteget ér el, mint sokan gondolnák. Nem kizárólag azok járnak rá, akik „szép alakot” szeretnének, hanem nagyon sokan funkcionális okokból érkeznek. A mozgásforma különösen népszerű azok körében, akik ülőmunkát végeznek, sokat fáj a derekuk vagy a hátuk, rossz a testtartásuk, vagy egyszerűen szeretnének egy olyan rendszeres mozgást találni, amelyet hosszabb távon is tudnak csinálni.

A pilates különösen erős a törzsizomzat fejlesztésében, vagyis abban a mélyizomzati munkában, amelynek a hétköznapi mozgásainkra, testtartásunkra és általános stabilitásunkra is komoly hatása van. Ez az egyik oka annak is, hogy ma már nemcsak fitnesztrendként, hanem sok esetben prevenciós vagy rehabilitációs eszközként is tekintenek rá. Such Klaudia szerint a kismamák, a szülés utáni regenerációban lévők vagy éppen bizonyos mozgásszervi problémákkal élők körében is egyre népszerűbb. Mint fogalmazott, nőgyógyászoktól, dúláktól is kaptak már olyan visszajelzéseket, hogy a rendszeresen pilatesező kismamák törzsizomzata és hasfali állapota látványosan más képet mutatott, mint amit általában tapasztalni szoktak.

Bár a pilatest alapvetően talajon is könnyedén lehet végezni, az úgynevezett reformer gépeken végzett órák azok, amik miatt a sport népszerűsége látványosan megugrott. Ebben szerepet játszik az is, hogy a reformer pilates jól marketingelhető és a közösségi média oldalakon is jól mutat. Ezeken az órákon rugós ellenállással, csúszó felületen és kontrollált pályán lehet végezni a gyakorlatokat, ami egyszerre teszi intenzívvé, mégis ízületkímélővé az edzést. A látványos gépek és a precíz, kontrollált mozgás miatt sokan ezt érzik a pilates „legkomolyabb” vagy „leghatékonyabb” formájának.

Csakhogy éppen ez az, ami jelentősen meg is drágítja a szolgáltatást. A reformer gépek beszerzése, fenntartása, a kisebb csoportlétszám, a speciális oktatói tudás és a stúdióüzemeltetés együtt olyan költségszintet eredményez, amely miatt a reformer pilates ma Magyarországon jellemzően prémium szolgáltatásnak számít, ez pedig az órák árképzésében is megmutatkozik.

De mennyi az annyi?

Észrevehető tendencia manapság, hogy az emberek egyre tudatosabban és óvatosabban költenek rekreációs célokra, a pilates azonban egyáltalán nem olcsó sport. Egyetlen csoportos óra ára vetekszik egy jobb ebéd vagy egy kisebb heti bevásárlás költségével, a bérletek pedig könnyen komoly havi tétellé válhatnak a családi költségvetésben. Körképünkben ezért annak jártunk utána, mennyibe kerül most átlagosan a pilates Budapesten és vidéken, illetve mekkora különbségek vannak az egyes városok, stúdiók és bérlettípusok között.

A budapesti pilatespiac ma már kifejezetten sokszínű, de az árak alapján így is jól kirajzolódik, hogy a reformer pilates továbbra is a drágább mozgásformák közé tartozik. A csoportos reformer órák egyszeri alkalmai jellemzően 6 500 és 9 000 forint között mozognak, a legtöbb stúdió pedig nagyjából a 7–8 ezer forintos ársávban áraz. Ennél olcsóbb belépőpontot főként kedvezményes próbaalkalmakkal vagy akciós első órákkal lehet találni, de a rendszeres sportolás így is komoly havi kiadást jelent.

A bérletek ugyan csökkentik az egy alkalomra jutó költséget, de a végösszeg így is magas marad: a rövidebb, 4–5 alkalmas csomagok jellemzően 22–35 ezer forint között mozognak, míg a nagyobb, 8–10 alkalmas bérletek többnyire 40–65 ezer forintos sávban jelennek meg, a prémiumabb helyeken pedig ennél is magasabb árszinteket találhatunk.

Összességében a fővárosban az látszik, hogy aki heti két alkalommal szeretne reformer pilatesre járni, az sok esetben havi 40–60 ezer forintos költséggel számolhat, de bizonyos stúdiókban ez ennél magasabb is lehet.

A csoportos órák mellett a budapesti árképzésben külön kategóriát jelentenek a magán- és páros órák, amelyek még egyértelműbben a prémium szegmenshez tartoznak. Az egyéni órák a fővárosban jellemzően 14 és 21 500 forint között alakulnak, vagyis egyetlen alkalom ára sok helyen már egy csoportos bérlet költségéhez közelít. Ez elsősorban azoknak a vendégeknek szól, akik személyre szabottabb figyelmet szeretnének, kezdőként biztonságosabban szeretnének belevágni a sportba, vagy esetleg sérülés, rehabilitáció vagy speciális állapot – például várandósság – miatt célzottabb edzésre van szükségük. A páros órák valamivel kedvezőbb áron elérhetőek: Budapesten jellemzően 11–14 500 forint/fő körül alakulnak.

Vidéken valóban valamivel kedvezőbbek az árak, de a különbség messze nem akkora, mint azt sokan elsőre gondolnák. A legtöbb nagyobb vidéki városban a csoportos reformer órák egyszeri alkalmai jellemzően 5 500 és 7 000 forint között mozognak, vagyis sok helyen már csak 1-2 ezer forint választja el őket a budapesti árszinttől. Bizonyos városokban és stúdiókban pedig ennél magasabb összegek is megjelentek: Pécsen például már 8 000–8 500 forintos egyalkalmas jegyek is látszanak. A bérletek itt is több tízezer forintos kategóriát jelentenek: az 5 alkalmas csomagok jellemzően 25–32 ezer forint körül alakulnak, míg a 10 alkalmas bérletek sok helyen 48–60 ezer forint között mozognak. Ez azt mutatja, hogy a reformer pilates vidéken sem számít olcsó, „alkalmi” mozgásformának, hanem ott is egy tudatos, rendszeres és anyagilag is megfontolandó életmódbeli választás lett.

A magán- és páros órák vidéken is jól mutatják, hogy a pilates ma már nem pusztán egy „luxusbudapesti hobbi”, hanem országosan prémium szolgáltatássá vált. Az egyéni órák a vidéki stúdiókban jellemzően 10 és 18 ezer forint között alakulnak, vagyis nem sokkal maradnak el a budapesti árszinttől. A páros órák többsége nagyjából 8–12 ezer forint/fő körül mozog, bár itt is vannak eltérések attól függően, hogy melyik városról, milyen lokációról és milyen szolgáltatási szintről van szó. Összességében tehát a vidéki árkörkép alapján is az látszik, hogy a reformer pilates ma már országosan egy komolyabb anyagi vállalást jelentő mozgásforma lett: a csoportos órák, a bérletek, de különösen az egyéni és páros foglalkozások árszintje alapján egyre kevésbé lehet azt mondani, hogy ez kizárólag a fővárosi prémiumvilág sajátja.

Miért ilyen drága valójában a reformer pilates?

A magas árakat sokan hajlamosak pusztán a „divatfaktorral” magyarázni. Egy reformer pilates stúdió berendezése azonban rendkívül drága, egy-egy jobb minőségű reformer gép akár 1-2 millió forintba is kerülhet. A stúdiók jellemzően kis létszámú csoportokkal dolgoznak, mivel több gép nem fér el, így kevesebb vendég után lehet bevételt generálni, miközben az ingatlan- és üzemeltetési költségek ugyanúgy emelkednek, mint bármely más szolgáltatási területen.

Such Klaudia szerint a költségoldali nyomás ma már nagyon komoly. „Hatalmas az infláció és nonstop növekednek a költségek” – fogalmazott. Az ő stúdiójuk esetében például a költségek néhány év alatt megháromszorozódtak. Ebben a bérleti díj emelkedése, az általános fenntartási költségek, a személyi jellegű ráfordítások és az egész működés drágulása is szerepet játszik.

Az egyik legfontosabb ezek közül az oktatói bér, ami szignifikánsan magasabb a hagyományos fitneszórákhoz képest. „A pilates oktatói bér közel két-háromszorosa egy átlagos személyi edzőének” – mondta Such Klaudia, hozzátéve, hogy ennek oka az óratartás komplexitása és a gép sajátosságai. „A reformer egy rendkívül instabil és balesetveszélyes eszköz hogyha inkompetens edző alkalmazza.”

A szakember szerint egy jó oktatónak folyamatosan figyelnie kell a vendégek mozgását, és akár menet közben is át kell tudnia alakítani az edzést, hogy biztonságos maradjon. Ez azért is kulcsfontosságú, mert a rosszul vezetett órák komoly sérülésveszéllyel járhatnak. „Két éve Amerikában történt meg, hogy egy ember csoportos órán egy rosszabb oktatónál beesett a rugók közé, a kampó beleállt a szemébe és megvakult” – hozott példát, de hazai esetekről is beszélt, ahol nem megfelelő szintű órán sérültek meg vendégek, itt leginkább a kéz- és lábujjpercek törése szokott problémát okozni.

Kiemelte, hogy a vendégeknek is érdemes tudatosan oktatót és stúdiót választaniuk mert nagy különbségek vannak felhozatalban. „Ne vizuális kinézet alapján döntsd el, hogy hova akarsz menni, hanem áss mélyebbre” – fogalmazott, kiemelve, hogy sok helyen olcsóbb, szebb, de kevésbé biztonságos gépeket használnak, ez pedig növeli a balesetek számát.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy kezdőként nem szabad haladó órára menni, még akkor sem, ha valaki elég fittnek tartja magát. „Hiába vagy sportos, edzel heti ötször, muszáj egy-két-három kezdőórán részt venni, mielőtt haladó szinten kezdesz pilatesezni” – mondta, hozzátéve, hogy a reformer pilates az idegrendszert is erősen megterheli, így idő kell az alkalmazkodáshoz.

A tudatosabb vendégek új, kreatív órákra vágynak

Az árak emelkedésével párhuzamosan egyre jobban látszik, hogy a pilatespiac is alkalmazkodik a vendégek igényeihez. Sok olyan vendég van ugyanis, aki egy reformer órát még be tud illeszteni a havi keretébe, de kettőt vagy hármat már nem. Ha azonban megjelenik mellette egy olcsóbb, de hasonlóan vonzó óratípus, mint például a talajpilates, akkor heti egy helyett akár heti két alkalmat is tud mozogni.

A talajpilates mellett most egy másik mozgásforma is egyre látványosabban kezd beszivárogni a hazai stúdiók világába, és Such Klaudia szerint ez lehet az egyik legfontosabb új trend a következő időszakban. Ez a barre, amely a talajpilates és a balett elemeinek ötvözéséből született. Bár külföldön már évek óta ismert és népszerű, Magyarországon még mindig viszonylag új terepnek számít, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy komoly kereslet épülhet köré.

Az Urban Oásis tulajdonosa szerint ennek egyik kulcsa éppen az, hogy új célcsoportokat tud megszólítani, és olyan vendégeket is be tud húzni a stúdiókba, akiknek a reformer túl drága, vagy egyszerűen más típusú élményre vágynak.

Az árversenynek lehet hogy végül a vendég issza meg a levét

A budapesti reformerpiac ma már kifejezetten zsúfoltnak mondható, és ez az árképzésre, a marketingre és a működésre is egyre nagyobb nyomást helyez. Szerinte ez a folyamat nagyon hasonló ahhoz, ami korábban a jógastúdiók piacán történt, amikor rövid idő alatt rengeteg új szereplő jelent meg.

A szakember szerint jelenleg alapvetően kétféle hibás stúdiónyitási logika látszik a piacon. Az egyik, amikor valakinek van üzleti érzéke, de nincs valódi szakmai háttere, a másik pedig az, amikor valakinek van szakmai tudása, de nincs semmilyen üzleti rálátása arra, hogyan kellene fenntarthatóan működtetni egy pilatesstúdiót. Szerinte mindkettő veszélyes, és hosszabb távon általában ezek a szereplők hullanak ki a leggyorsabban.

Ahol sok stúdió van egy zónán belül, ott gyakran azok kezdenek árakciózásba, akiknek nincs stabil üzleti stratégiájuk vagy tartalékuk, ez azonban hosszabb távon az egész piacot lefelé húzhatja.

Ráadásul ha egy stúdió nagyon alacsony árakkal próbál életben maradni, akkor valahol biztosan spórolnia kell. Ez pedig gyakran nem a látványon vagy a marketingbüdzsén, hanem a szakmai fejlődésen csattan. Kevesebb pénz marad továbbképzésekre, specializációkra, oktatói fejlesztésre, ami végső soron a szolgáltatás színvonalát is ronthatja.

Vidéken ezzel szemben még több helyen van tér a növekedésre. Such Klaudia szerint különösen a nagyobb vidéki városok és azok agglomerációja lehet ígéretes terep, mert ott sokszor már jelen van a kereslet, de még nincs teljesen lefedve a piac.

A következő időszakban tehát egyértelműen várható a piac letisztulása. Szerinte azok a szereplők maradnak talpon, akik egyszerre tudnak szakmailag hitelesek, üzletileg tudatosak és közösségépítésben is erősek maradni.