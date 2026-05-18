Itt a focihétvége összefoglalója: bajnok a Győr, hatalmas bajban a West Ham
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
A magyar élvonalban a címvédés felé haladó Győr végigvitte a tündérmesét, és megszerezte a Fradi elől a bajnoki címet: a nemzetközi porondon a Bayern München és a Barcelona továbbra is magabiztosan vezeti hazai bajnokságát.
Fizz Liga: 13 év után bajnok a Győr
A hazai élvonal utolsó fordulójában a Győr 1-0-ra győzött a Kisvárda otthonában, és ezzel bebiztosította története ötödik bajnoki címét. Az üldöző Ferencvárosnak az sem volt elég, hogy 3-0-ra megverte a Zetét.
A bronzéremért folyó harcban a Paks 3-1-es idegenbeli győzelmével Diósgyőrben megerősítette harmadik helyét, a negyedik az Újpestet 2-1-re verő Debrecen lett.
Premier League: megmenekült a Spurs?
Angliában a Manchester United tartja a dobogós helyezését: vasárnap 3-2-re legyőzte a Nottingham Forestet. Az Aston Villa magabiztosan, 4-2-re verte a Liverpoolt még pénteken, és ezzel megerősítette negyedik helyét.
A kiesési harc közben eldőlni látszik: bár a Tottenham a hétvégén nem játszott, a West Ham megtette nekik azt a szívességet, hogy 3-1-re kikapott Newcastle-ben, így a Spursnek egyetlen pont elég a hátralévő két meccsen a bentmaradáshoz. A Premier League záró körét vasárnap rendezik, minden meccs 17 órakor lesz.
Serie A: hazai remivel búcsúzott az Inter
Az olasz bajnokságban a már bajnok Inter csak 1-1-es döntetlent játszott a Hellas Verona ellen, így döntetlennel búcsúztak hazai közönségüktől az idényre. A 86 pontos listavezetőt 13 ponttal követi a Napoli, amely magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a sereghajtó Pisa otthonában.
A harmadik és negyedik helyért folyó küzdelemben az AC Milan 2-1-re győzött a Genoa ellen, míg az AS Roma ugyancsak kétgólos sikert aratott a városi rivális Lazio ellen.
Meglepetésre a Juventus hazai pályán 2-0-ra kikapott a Fiorentinától, így továbbra is 68 ponttal a hatodik helyen áll, holtversenyben a Comóval. Ahogy Angliában, úgy Olaszországban is az utolsó forduló következik hétvégén.
La Liga: A Barcelona magabiztos előnnyel
A spanyol bajnokságban a Barcelona 11 pontos előnnyel vezet a Real Madrid előtt, és természetesen már biztosan bajnok. A katalánok 3-1-re nyertek a Real Betis ellen, míg a Real Madrid szűk, 1-0-s győzelmet aratott a Sevilla otthonában.
A harmadik helyért folyó küzdelemben az Atletico Madrid fontos, 1-0-s sikert ért el a Girona ellen, míg a Villarreal váratlanul 2-0-ra kikapott a Rayo Vallecanótól.
Bundesliga: A Bayern München versenyen kívül
A német bajnokság zárókörében a Bayern München magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott az FC Köln ellen az utolsó forudlóban - komoly ünneplést is csaptak a bajorok. A második helyezett Borussia Dortmund 16 pontos hátránnyal követi a bajorokat, miután 2-0-ra nyert a Werder Bremen vendégeként. Meglepetésre az RB Leipzig súlyos, 4-1-es vereséget szenvedett az SC Freiburg otthonában, de a bronzérmük így sem forgott komoly veszélyben.
A középmezőnyben is érdekes meccseket hozott a forduló: a Mönchengladbach 4-0-ra verte a Hoffenheimet, míg az Union Berlin szintén négygólos győzelmet aratott az FC Augsburg ellen - utóbbi meccsen a magyar válogatott Schäfer András a gólpassza mellett egy irtózatos bombagólt is szerzett, mutatjuk:
A Wolfsburgnak osztályozót kell játszania a bennmaradásért, a két biztos kieső pedig a St. Pauli és a Heidenheim lettek.
Ligue 1: Meglepetés Párizsban
Bezárt a bazár Franciaországban is, ahol váratlan eredményt láthattunk: a listavezető (és már bajnok) Paris Saint-Germain 2-1-re kikapott a Paris FC otthonában. A harmadik helyezett LOSC Lille meglepetésre 2-0-ra kikapott az AJ Auxerre-től, míg a Marseille 3-1-re nyert a Rennes ellen.
Figyelemre méltó eredmény született Strasbourgban is, ahol a hazai csapat 5-4-re győzött az AS Monaco ellen egy rendkívül gólgazdag találkozón. A tabella alján a Metz maradt sereghajtó mindössze 17 ponttal, míg az FC Nantes 23 ponttal az utolsó előtti lett, így szintén kiesett.
