Hatalmas dobásra készül itthon a Revolut: kiderült végre, mi lesz a magyar felhasználókkal

Hamarosan minden hazai ügyfelét a magyarországi fióktelepéhez helyezi át a Revolut, amivel együtt megérkeznek a hazai bankszámlaszámok is - erről Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője beszélt a Portfolionak adott interjújában.

A Magyar Nemzeti Bank már regisztrálta a Revolut magyarországi fióktelepét, a háttérben pedig folyamatosan zajlik a hazai csapat bővítése. Egy szűkebb ügyfélkör számára már megkezdődött a magyar bankszámlaszámok bevezetése. A jövőben fokozatosan minden új és meglévő felhasználó megkapja ezt a lehetőséget- mondta erről Petrás Gábor.

A meglévő ügyfelek áthelyezése leghamarabb május 18-a után várható, amiről minden érintett hivatalos előzetes értesítést kap. A hazai számlaszám egyik legnagyobb előnye, hogy a felhasználók a munkabérüket közvetlenül a Revolut-számlájukra kérhetik majd. A cég jelenleg több mint 2,3 millió lakossági ügyféllel rendelkezik Magyarországon. Ez 24 százalékos piaci lefedettséget jelent, ráadásul az aktív, mindennapi használók aránya is dinamikusan nő.

A hazai pénzügyi infrastruktúrába való integrálódás részeként a Revolut csatlakozik az Azonnali Fizetési Rendszerhez (AFR), valamint bevezeti a qvik és a fizetési kérelem funkciókat. A vállalat egyértelművé tette a hazai közterhekkel kapcsolatos álláspontját is. Eddig is fizettek tranzakciós illetéket, és a jövőben is eleget tesznek minden helyi adózási és szabályozási kötelezettségnek.

Bár a más bankoknál vezetett számlákra történő utalások díjszabása bizonyos esetekben módosul, az átlagos felhasználókat ez alig érinti. A Revolut-fiókok közötti tranzakciók, az 50 ezer forint alatti külső utalások, valamint a hamarosan induló qvik-tranzakciók továbbra is teljesen díjmentesek maradnak az ingyenes csomagban. A fizetős konstrukciókkal (Premium, Metal, Ultra) rendelkező ügyfelek pedig további, akár korlátlan ingyenes keretet kapnak.

A hazai szabályozási változások miatt a vállalat átmenetileg szünetelteti a kriptoeszköz-szolgáltatásokat, hogy maradéktalanul megfeleljen a helyi előírásoknak. Hosszú távon azonban az Európai Gazdasági Térségben (EGT) továbbra is kulcsfontosságú értékajánlatként tekintenek a kriptovalutákra, így a funkció visszatérése várható. A jövőbeli stratégiai tervek között szerepel a hiteltermékek bevezetése is. Ezek más régiós országokban, például Romániában vagy Lengyelországban, már jelentős sikerrel működnek.

A Revolut kifejezett célja, hogy minél több felhasználó számára váljon elsődleges pénzügyi partnerré. Ennek érdekében folyamatosan javítják a magyar nyelvű ügyfélszolgálat elérhetőségét, és bővítik a befektetési kínálatot, amelybe már az állam- és vállalati kötvények is beletartoznak. Emellett egyre népszerűbb, különösen a fiatalok körében, a személyre szabott portfóliókat összeállító robotanácsadó szolgáltatás. A biztonság is kiemelt fókuszt kapott az elmúlt időszakban.

A mesterséges intelligenciára épülő, kártyás fizetéseket vizsgáló csalásfelismerő rendszer mellett bevezették a tranzakciókat biometrikus azonosítással védő Utcai üzemmódot (Street Mode). Továbbá elérhetővé vált egy új hívásazonosító funkció is, amelynek segítségével az ügyfelek az alkalmazáson belül ellenőrizhetik, hogy valóban a bank hivatalos ügyintézőjével beszélnek-e telefonon.