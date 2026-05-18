Bejelentést tett Hegedűs Zsolt a hantavírusról: elmondta, mekkora az esély egy újabb pandémiára

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere szerint nem kell újabb világjárványtól tartani a sajtóban nagy visszhangot kiváltó, egy óceánjárón megjelent hantavírus miatt. Magyarországot jelenleg nem fenyegeti járványveszély. Nincs tudomásunk hazai érintettségről, így semmi sem indokolja a pánikot.

A jelenlegi nemzetközi figyelmet az MV Hondius nevű tengerjárón kialakult fertőzés váltotta ki. Bár a karanténintézkedések és a kontaktkutatás a koronavírus időszakát idézik, a miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti az európai tömeges terjedés veszélyét. Kiemelte azt is, hogy a járványnak nincs ismert magyar fertőzöttje. Olyan hazai személyről sem tudnak, aki kapcsolatba kerülhetett volna a hajón megbetegedettekkel.

A hantavírusokat rágcsálók terjesztik. A koronavírussal ellentétben emberről emberre szinte egyáltalán nem terjednek, és a tünetmentes hordozók általi fertőzés sem bizonyított.

A hazai esetek rendkívül ritkák: az elmúlt évtizedben évente mindössze 2–16 megbetegedést regisztráltak. A Magyarországon előforduló vírustípusok jellemzően enyhe vagy középsúlyos, vesét érintő panaszokat okoznak.

A vírus ellen nem áll rendelkezésre széles körben elérhető védőoltás, de a helyzet nem is indokol tömeges oltási programot. A megelőzés leghatékonyabb módja így a rágcsálók távoltartása, valamint a megfelelő higiénia fenntartása. Hegedűs Zsolt felhívta a lakosság figyelmét a tünetekre is.

Ha valaki rágcsálókkal vagy azok ürülékével szennyezett helyen járt, és ezt követően lázat, erős levertséget, izomfájdalmat, hányingert vagy szokatlan hasi panaszokat tapasztal, mindenképpen forduljon a háziorvosához.

Címlapfotó: MTI/Hegedüs Róbert