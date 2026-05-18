A Pénzcentrum 2026. május 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz hírre ébredtek a magyarok: elszállt a forint árfolyama a legnagyobb devizákkal szemben
Gyengült a forint a legnagyobb devizákkal szemben: az eurót, dollárt és svájci frankot is magasabban jegyezték a pénteki záráshoz képest.
Röviddel reggel hét óra előtt az euró árfolyama 361,92 forintra emelkedett a pénteki 361,27 forintról. Hasonló gyengülés mutatkozott az amerikai dollár és a svájci frank esetében is: A dollár jegyzése 310,07-ről 311,45 forintra ugrott, a svájci frank pedig 394,08-ról 395,80 forintra drágult.
Eközben a nemzetközi devizapiacokon az euró-dollár keresztárfolyam érdemben nem változott. Az európai közös pénzt 1,1621 dolláron jegyezték a korábbi 1,1624 dolláros szint után.
Hamarosan minden hazai ügyfelét a magyarországi fióktelepéhez helyezi át a Revolut, amivel együtt megérkeznek a hazai bankszámlaszámok is
Milliárdok mennek klímavédelemre, mégis kérdéses az eredmény. Valódi zöld átmenet vagy csak jól hangzó címkék? Ennek jártunk utána.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna...
Váratlan bejelentést tett a kormányfő az ezerilliárdos szerződésről: azonnal beszakadt a hazai sztárpapír árfolyama
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 730,48 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 131 696,18 ponton zárt pénteken.
Visszatér a sokak által várt adónem: hatalmas könnyebbség, de keményen ráfázhat, aki ezt a hibát elköveti
Egy szakmai elemzés szerint a KATA visszavezetése csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot.
A kedvező fordulatot elsősorban az áruforgalmi többlet megugrása okozta, ennek köszönhetően a folyó fizetési mérleg is jelentős többlettel zárt.
Várhatóan Tótth András veszi át az energetikai államtitkárság irányítását a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban.
Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: eddig lehet felhasználni a megmaradt összegeket, közeleg a határidő
Visszaállt a SZÉP-kártyák eredeti szabályozása, így a fel nem használt juttatások elköltési határideje ismét május 31.
Nagyon fontos változásra figyelmeztet a NAV: nekik nagyon figyelniük kell a bevallásnál, komoly büntetést kockáztatnak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfaköteles magánszemélyek esetében.
A főbb devizákkal szemben gyengült a forint, de az eurónak a dollárral szembeni árfolyama sem járt jobban.
Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.
A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1355,42 pontos, 1,03 százalékos emelkedéssel, 132 426,66 ponton zárt csütörtökön.
Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint.
Az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament előzetes megállapodást kötött arról, hogy az EU felfüggesztheti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi egyezményt.
Vége a türelmi időnek, léptek a legnagyobb hazai szolgáltatók: húzós mobilszámlát kaphat rengeteg magyar
Júliustól ismét emelkedhetnek a mobil- és internetszolgáltatások díjai Magyarországon, miután lejár a telekommunikációs cégek tavaly vállalt önkéntes árstopja.
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Új szabályokat vezet be a kormány az állami kiadások ellenőrzésére, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
