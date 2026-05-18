Hungarian currency: Forint banknotes and coins (500 Forint, 1000 Forint, 50 Forint, 20 Forint, 10 Forint, etc.)
Gazdaság

Rossz hírre ébredtek a magyarok: elszállt a forint árfolyama a legnagyobb devizákkal szemben

2026. május 18. 08:16

Gyengült a forint a legnagyobb devizákkal szemben: az eurót, dollárt és svájci frankot is magasabban jegyezték a pénteki záráshoz képest.

Röviddel reggel hét óra előtt az euró árfolyama 361,92 forintra emelkedett a pénteki 361,27 forintról. Hasonló gyengülés mutatkozott az amerikai dollár és a svájci frank esetében is: A dollár jegyzése 310,07-ről 311,45 forintra ugrott, a svájci frank pedig 394,08-ról 395,80 forintra drágult.

Eközben a nemzetközi devizapiacokon az euró-dollár keresztárfolyam érdemben nem változott. Az európai közös pénzt 1,1621 dolláron jegyezték a korábbi 1,1624 dolláros szint után.
