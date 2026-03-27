Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet

2026. március 27. 16:02

18 fajta, gyerekeknek készült kerékpáros sisakot vizsgált meg a Német Autóklub (ADAC), és mint a tesztből kiderült, egyik termék sem kapott „jó” minősítésnél jobb értékelést. Az is látszik, hogy a magas vételár nem garantál jobb védelmet, sőt, a tesztgyőztes a legolcsóbb sisak lett.

A gyerekeknek szánt kerékpáros sisakok kínálata rendkívül nagy, így nehéz kiigazodni, melyik termék is nyújt valódi védelmet. A Német Autóklub most 18 védőeszközt tesztelt három kategóriában: balesetvédelmi képesség, kezelhetőség és károsanyag tartalom. A legfontosabb kritérium a tesztben a balesetvédelem volt, amely az összpontszám 55%-át teszi ki. 

A jó hír, hogy a tesztelt termékek mindegyike alapvetően elegendő védelmet nyújt ahhoz, hogy jelentősen csökkentse a súlyos sérülések kockázatát. Azonban egyik sem tökéletes; minden modellnek vannak hiányosságai, így egyik sem érte el a legmagasabb osztályzatot.

Külön érdekesség, hogy a legjobb értékelést a balesetvédelemben (2,6-os pontszám, minél alacsonyabb, annál jobb) a legolcsóbb gyerek-sisak, a Lidl Crivit márkájú terméke kapta. A legrosszabb eredményt (3,6) összpontszámban és balesetvédelem tekintetében is az Abus és a Melon sisakjai érték el- ezek a drágább kategóriába tartoznak.

Mindenesetre bármelyik sisak jobb, mint a semmi. Még a legrosszabbul teljesítő tesztelt termék is életet menthet, ha helyesen viselik.

A Crivit modell különösen a balesetvédelemben nyújtott kiemelkedőt. Szerepet játszik a jó értékelésében még a könnyű súly és a nagyon jó láthatóság, beleértve a beépített hátsó világítást. A kezelhetőség azonban csak „közepes”, a viselés kényelme pedig „megfelelő” minősítést kapott, ezért összességében nem lett jobb az összpontszám. Az ára kb. 15 euró, azaz 6000 forint, így ez a teszt legolcsóbb sisakja.

Közvetlenül mögötte, 2,7 ponttal, a Lazer Nutz 2.0 KinetiCore és az Uvex Oyo gyerek-sisakjai osztoznak a második helyen.

A Melon sisak esetében a balesetvédelem gyenge teljesítménye emelendő ki, különösen a halántékrészen tapasztalt rossz ütéscsillapítás mutatja a fejlesztési igényt. A pántok és zár biztonsága is csak „megfelelő”, ami negatívum. A pántvégek nincsenek biztosítva, így egyes részek kilazulhatnak. A pánt vagy a zár enyhe csúszása miatt menet közben gyakran kell újra állítani. Az Abus YouDrop ugyancsak 3,6-os ADAC értékeléssel végzett, és gyenge láthatóságot mutat sötétben.

A fejvédelem a legfontosabb

A balesetvédelmi értékelésnél a fejvédelmi képesség kiemelt szerepet kapott. A teszt során a 18 sisakból 12-nél a halántékrészen a legnagyobb gyengeség az ütéscsillapítás volt. Az ADAC a gyerek-sisakokat szigorúbban vizsgálja, mint ahogyan azt a gyártóknak DIN 1078 szabvány előírja. Minden modellből hat azonos példányt tesztelnek, összesen 18 esési kísérletet végeztek különböző ütközési szögekkel, hogy alaposan ellenőrizzék a sisakokat.

Kiderült, a legdrágább sisak, a 100 eurós (kb 39 ezer forint) POC modell hozta a leggyengébb eredményt az ütéscsillapításban. Hasonlóan gyenge eredményt kaptak a Puky és Fischer sisakok. A Cirivit mellett jó teljesítményt nyújtottak még a KED, a Cratoni és a Specialized sisakok is.

Akarsz-e látszani

Nagyon fontos szempont volt még a láthatóság sötétben - akár fényvisszaverőkkel, vagy LED világítással. Az eredmények ebben a kategóriában nagyon változóak. Kiemelkedő példa a fényvisszaverős pánt, ami jelentősen javítja a láthatóságot. A Crivit sisak itt is pozitív meglepetés volt, jó fényvisszaverő képessége mellett beépített aktív hátsó lámpával rendelkezik.

Az aktív fény hasznos, de indulás előtt be kell kapcsolni, és gyakran gombelemekkel működik, melyeket cserélni kell - ez is szempont volt a teszten. A Specialized sisaknál az integrált lámpa elemei nem cserélhetők anélkül, hogy a lámpa megsérüljön. A Cratoni modell viszont USB-C-vel tölthető LED világítással környezetbarát megoldást kínál.

A Bell, a Decathlon és az Uvex sisakjai sötétben nem láthatóak megfelelően. Csak „megfelelő” minősítést kaptak az Abus, az Alpina, a Cube, a Lazer, a Giro, a KED és a Specialized modelljei is. Összességében a 18 termékből 10 volt rosszul látható az esti közlekedésben.

Melyik sisakméret megfelelő?

A gyakorlatban hat kísérő gyermek és hat önállóan kerékpározó gyermek vett részt a tesztben. Az eredmények azt mutatják, hogy a viselet kényelme mellett a legfontosabb a megfelelő illeszkedés. A méretek lefedettsége változó:

  • sok gyártó csak korlátozott fejméretre kínál sisakot. A Decathlon például 52 cm-től, a Giro pedig legfeljebb 53 cm-ig kínál sisakot.
  • Csak a Cube és Woom gyártók kínálnak szinte teljes méretskálát. Cube négy méretet (XXS–M, 44–57 cm), Woom három méretet (XS–M, 46–57 cm).
  • Csak a Puky, Melon, KED és Fischer sisakok alkalmasak nagyobb fejméretekre (max. 58 cm). Csak a Decathlon kínál M méretet 59 cm-ig.

Az ADAC szerint az elmúlt években kevés fejlődés történt a sisakoknál, miközben sok termék drágult. Kevés innováció látható az ütéscsillapításban és a felszereltségben. A teszt tanulsága, hogy a gyártóknak többet kellene invesztálni a balesetvédelembe. 

A németek azt is kiemelték, hogy minden sisakot cserélni kell egy-egy esés után, mert a láthatatlan sérülések csökkenthetik a védelmet.
