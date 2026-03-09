2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Kép nagy repülőgép a repülőtéren a gyönyörű égbolt felett
Utazás

Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt

Pénzcentrum
2026. március 9. 12:11

Az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek. Mindez a légi közlekedés súlyos visszaesésének rémét vetíti előre.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése egy ponton 29 százalékot is ugrott. Végül több mint 15 százalékos pluszban, 2022 óta nem látott szinteken zárt hétfőn. A drágulást egyes jelentős kitermelők kínálatszűkítése, valamint a szállítási útvonalak tartós akadályozásától való félelem fűtötte.

Ázsiában a Korean Air Lines részvénye 8,6 százalékot zuhant, az Air New Zealand 7,8, a Cathay Pacific pedig 5 százalékot veszített az értékéből. Európában az Air France–KLM, az IAG (a British Airways anyavállalata), valamint a Lufthansa 4 és 6 százalék közötti mínuszban nyitott. Eközben az amerikai légitársaságok papírjai a nyitás előtti elektronikus kereskedésben mintegy 4 százalékot estek - írja a Reuters.

A fogyasztókat közvetlenül is elérte a sokk. A Google Flights adatai szerint például a Korean Air Lines közvetlen járatán egy Szöul–London repülőjegy ára március 11-re 564 dollárról 4359 dollárra ugrott egyetlen hét alatt. A Morningstar ázsiai részvénypiaci elemzési igazgatója, Lorraine Tan szerint a magas jegyárak elriaszthatják a turistákat. Emellett egyes vállalatok a bizonytalan helyzet miatt korlátozhatják az üzleti utazásokat, ami 2026 nagy részében jelentősen visszavetheti a keresletet.

Az üzemanyag a munkaerőköltség után a légitársaságok második legnagyobb kiadási tétele, amely jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki. Egyes ázsiai és európai társaságok kockázatfedezeti ügyletekkel védekeznek az olajár-emelkedés ellen. Az amerikai légitársaságok viszont az elmúlt két évtizedben nagyrészt felhagytak ezzel a gyakorlattal. Az Ázsiai és Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője, Szubhasz Menon arra figyelmeztetett, hogy a kerozin ára a nyersolajénál is meredekebben emelkedik. Emellett a lezárt légterek miatti hosszabb repülési idők tovább növelik a személyzeti költségeket.

A Deutsche Bank elemzői szerint ha a helyzet rövid távon nem enyhül, a légitársaságok világszerte több ezer repülőgépüket parancsolhatják a földre. A pénzügyileg leggyengébb szereplők akár a működésüket is felfüggeszthetik. Párhuzamként a 2005-ös Katrina és Rita hurrikánok utáni kerozinár-robbanást említették, amely a Delta és a Northwest légitársaságok csődvédelmi eljárásához vezetett.

A Cirium adatai szerint február 28. (a háború kitörése) és március 8. között több mint 37 ezer közel-keleti járatot töröltek. A maszkati nemzetközi repülőtér eközben arra kéri a magánrepülőgépeket, hogy válasszanak kitérő repülőtereket, ezáltal is előnyben részesítve a kormányzati és a menetrend szerinti járatokat. A Turkish Airlines és partnerei március 13-ig felfüggesztették járataikat Irak, Szíria, Libanon és Jordánia felé.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #repülőtér #tőzsde #olaj #világgazdaság #olajár #repülőjárat #részvényárfolyamok #háború #izraeli-iráni háború

