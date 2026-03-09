Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt
Az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek. Mindez a légi közlekedés súlyos visszaesésének rémét vetíti előre.
A Brent nyersolaj határidős jegyzése egy ponton 29 százalékot is ugrott. Végül több mint 15 százalékos pluszban, 2022 óta nem látott szinteken zárt hétfőn. A drágulást egyes jelentős kitermelők kínálatszűkítése, valamint a szállítási útvonalak tartós akadályozásától való félelem fűtötte.
Ázsiában a Korean Air Lines részvénye 8,6 százalékot zuhant, az Air New Zealand 7,8, a Cathay Pacific pedig 5 százalékot veszített az értékéből. Európában az Air France–KLM, az IAG (a British Airways anyavállalata), valamint a Lufthansa 4 és 6 százalék közötti mínuszban nyitott. Eközben az amerikai légitársaságok papírjai a nyitás előtti elektronikus kereskedésben mintegy 4 százalékot estek - írja a Reuters.
A fogyasztókat közvetlenül is elérte a sokk. A Google Flights adatai szerint például a Korean Air Lines közvetlen járatán egy Szöul–London repülőjegy ára március 11-re 564 dollárról 4359 dollárra ugrott egyetlen hét alatt. A Morningstar ázsiai részvénypiaci elemzési igazgatója, Lorraine Tan szerint a magas jegyárak elriaszthatják a turistákat. Emellett egyes vállalatok a bizonytalan helyzet miatt korlátozhatják az üzleti utazásokat, ami 2026 nagy részében jelentősen visszavetheti a keresletet.
Az üzemanyag a munkaerőköltség után a légitársaságok második legnagyobb kiadási tétele, amely jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki. Egyes ázsiai és európai társaságok kockázatfedezeti ügyletekkel védekeznek az olajár-emelkedés ellen. Az amerikai légitársaságok viszont az elmúlt két évtizedben nagyrészt felhagytak ezzel a gyakorlattal. Az Ázsiai és Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője, Szubhasz Menon arra figyelmeztetett, hogy a kerozin ára a nyersolajénál is meredekebben emelkedik. Emellett a lezárt légterek miatti hosszabb repülési idők tovább növelik a személyzeti költségeket.
A Deutsche Bank elemzői szerint ha a helyzet rövid távon nem enyhül, a légitársaságok világszerte több ezer repülőgépüket parancsolhatják a földre. A pénzügyileg leggyengébb szereplők akár a működésüket is felfüggeszthetik. Párhuzamként a 2005-ös Katrina és Rita hurrikánok utáni kerozinár-robbanást említették, amely a Delta és a Northwest légitársaságok csődvédelmi eljárásához vezetett.
A Cirium adatai szerint február 28. (a háború kitörése) és március 8. között több mint 37 ezer közel-keleti járatot töröltek. A maszkati nemzetközi repülőtér eközben arra kéri a magánrepülőgépeket, hogy válasszanak kitérő repülőtereket, ezáltal is előnyben részesítve a kormányzati és a menetrend szerinti járatokat. A Turkish Airlines és partnerei március 13-ig felfüggesztették járataikat Irak, Szíria, Libanon és Jordánia felé.
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.