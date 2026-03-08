Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 8.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 8.

Névnap

Zoltán

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.7 Ft

CHF: 435.49 Ft

GBP: 453.11 Ft

USD: 338.36 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 7.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 14, 51, 60, 64

Joker: 395690

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 13 db

3-as találat: 1917 db

2-es találat: 67521 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36500 Ft

MOL: 3680 Ft

RICHTER: 11490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában -2, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.03.10: A változóan felhős ég mellett sok napsütés valószínű, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!