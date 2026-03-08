A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 8.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 8.
Névnap
Zoltán
Friss hírek
- Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
- Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
- Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
- Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
- Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
- Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
Deviza árfolyam
EUR: 392.7 Ft
CHF: 435.49 Ft
GBP: 453.11 Ft
USD: 338.36 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 7.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 14, 51, 60, 64
Joker: 395690
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 13 db
3-as találat: 1917 db
2-es találat: 67521 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában -2, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2026.03.10: A változóan felhős ég mellett sok napsütés valószínű, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.03.08)
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
