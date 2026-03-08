2026. március 8. vasárnap Zoltán
12 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 8.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 8.)

Pénzcentrum
2026. március 8. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 8.

Névnap

Zoltán

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.7 Ft
CHF: 435.49 Ft
GBP: 453.11 Ft
USD: 338.36 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 7.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 14, 51, 60, 64
Joker: 395690

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 13 db
3-as találat: 1917 db
2-es találat: 67521 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában -2, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.03.10: A változóan felhős ég mellett sok napsütés valószínű, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.08)

