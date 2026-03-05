A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Az iráni konfliktus komoly hatással van a légi közlekedésre, és különösen érzékenyen érinti a Wizz Air működését. A társaság vezérigazgatója, Váradi József szerint a háború körülbelül 50 millió euróval rontja a cég idei pénzügyi eredményét, amelynek üzleti éve március végén zárul.
A légitársaság profitfigyelmeztetést adott ki, ami a tőzsdén is azonnal éreztette hatását. A részvények jelentősen estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti háború tartósan megdrágítja az üzemanyagot és zavart okoz a légi közlekedésben.
A veszteség egy része abból adódik, hogy a Wizz Air több közel-keleti járatát felfüggesztette. A biztonsági helyzet romlása miatt ideiglenesen leálltak például az izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatok. A pénzügyi hatás másik része a makrogazdasági környezet romlásából fakad. A konfliktus miatt emelkedett az olaj ára és drágult a repülőgép-üzemanyag, ami az egész légiközlekedési iparág költségeit növeli.
A Wizz Air vezetése ugyanakkor arra számít, hogy a hatás főként a most záruló pénzügyi évre korlátozódik. A társaság kapacitásának jelentős részét európai útvonalakra irányítja át, és a menedzsment szerint a kereslet a nyári szezonra ismét erősödhet.
A légitársaság különösen érzékeny a közel-keleti eseményekre, mivel az európai fapadosok közül az egyik legnagyobb jelenléttel rendelkezik a régióban. Emiatt a konfliktus hatása a versenytársaknál is nagyobb lehet.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.