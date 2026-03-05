2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Szantorini, Görögország - 2021. augusztus 4: Wizzair Airbus A321 típusú repülőgép a görögországi Santorini repülőterén (JTR).
Utazás

Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés

Pénzcentrum
2026. március 5. 17:32

Az iráni konfliktus komoly hatással van a légi közlekedésre, és különösen érzékenyen érinti a Wizz Air működését. A társaság vezérigazgatója, Váradi József szerint a háború körülbelül 50 millió euróval rontja a cég idei pénzügyi eredményét, amelynek üzleti éve március végén zárul.

A légitársaság profitfigyelmeztetést adott ki, ami a tőzsdén is azonnal éreztette hatását. A részvények jelentősen estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti háború tartósan megdrágítja az üzemanyagot és zavart okoz a légi közlekedésben.

A veszteség egy része abból adódik, hogy a Wizz Air több közel-keleti járatát felfüggesztette. A biztonsági helyzet romlása miatt ideiglenesen leálltak például az izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatok. A pénzügyi hatás másik része a makrogazdasági környezet romlásából fakad. A konfliktus miatt emelkedett az olaj ára és drágult a repülőgép-üzemanyag, ami az egész légiközlekedési iparág költségeit növeli.

Kapcsolódó cikkeink:

A Wizz Air vezetése ugyanakkor arra számít, hogy a hatás főként a most záruló pénzügyi évre korlátozódik. A társaság kapacitásának jelentős részét európai útvonalakra irányítja át, és a menedzsment szerint a kereslet a nyári szezonra ismét erősödhet.

A légitársaság különösen érzékeny a közel-keleti eseményekre, mivel az európai fapadosok közül az egyik legnagyobb jelenléttel rendelkezik a régióban. Emiatt a konfliktus hatása a versenytársaknál is nagyobb lehet.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #légitársaság #veszteség #izrael #üzemanyagár #repülőjárat #geopolitika #részvényárfolyamok #kőolaj #Közel-Kelet

