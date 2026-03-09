Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány

Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn: nagy a baj.
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt. Az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt ugyanis lezárták az iraki légiteret, így a csapat nem tudja megoldani a játékosok elutazását Mexikóba - jelentette a BBC Sport.
Az iraki válogatott az interkontinentális pótselejtező keretében a mexikói Monterreyben mérkőzne meg Bolívia vagy Suriname csapatával. A találkozó győztese kijutna a 2026-os világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendeznek meg. Irak legutóbb 1986-ban szerepelt a tornán.
Az iraki légtér február 28. óta tart zárva, amióta megkezdődtek az Irán elleni amerikai–izraeli csapások. Teherán erre válaszul rakétákat és drónokat indított Izrael, az öböl menti államok, valamint más környező országok irányába. A szomszédban zajló háború miatt komoly utazási fennakadások nehezítik az iraki nemzeti tizenegy felkészülését.
Arnold, aki 2025 májusában vette át az iraki válogatott irányítását, hangsúlyozta, hogy kizárólag a külföldön szereplő légiósokból nem tudná összeállítani a legerősebb csapatot.
Ez nem a legjobb csapatunk lenne, márpedig az országnak az elmúlt negyven év legfontosabb mérkőzésén a legerősebb összeállításban kell pályára lépnie
– mondta az ausztrál szakember.
A szövetségi kapitány egy konkrét javaslattal is előállt. Bolívia és Suriname az eredeti időpontban, március 26-án játszaná le egymás elleni mérkőzését. Az irakiak sorsdöntő találkozóját azonban a világbajnokság előtti hétre halasztanák, és az Egyesült Államokban rendeznék meg. "A győztes marad, a vesztes hazamegy" – fogalmazott a szakvezető.
Az iraki labdarúgó-szövetség elnöke, Adnan Dirdzsal éjjel-nappal a megoldáson dolgozik. Irak tavaly novemberben az Egyesült Arab Emírségek legyőzésével, 3–2-es összesítéssel jutott tovább az ázsiai selejtező ötödik köréből az interkontinentális pótselejtezőbe. A BBC az ügyben megkereste a FIFA-t is, de a nemzetközi szervezet egyelőre nem reagált.
