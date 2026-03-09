2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
15 °C Budapest
A képen egy szépen megmunkált, szív alakú törölközőszobor látható, amely egy hotelszobában, egy szépen megvetett ágyon áll. A kék törülközők művészien összehajtogatva elegáns és romantikus hangulatot teremtenek, amely tökéletes
Utazás

Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat

Pénzcentrum
2026. március 9. 11:07

A dinamikusan növekvő turisztikai kereslet példátlan szállodafejlesztési hullámot indított el a fővárosban. Ezt a nemzetközi márkák terjeszkedése, az üres irodaházak szállodává alakítása, valamint az Airbnb-szabályozás szigorodása egyaránt fűti.

A mintegy 9,9 millió regisztrált vendégéjszaka 4 százalékkal haladta meg a 2019-es csúcsot. Emellett a döntően külföldi vendégekre támaszkodó forgalom stabil, évi átlagosan 8,5 százalékos növekedést mutat. Az egyre erősebb kereslet intenzív beruházásokat generált. Csak tavaly tíz új szálloda nyílt meg, jelenleg pedig tizenöt projekt áll kivitelezés alatt. Ezek nagy része hamarosan piacra lép, további kétezer szoba pedig már a tervezési fázisban van.

A fejlesztések hátterében az erős befektetői és finanszírozói bizalom áll. Az épülő szobakapacitás több mint 80 százaléka nagy nemzetközi láncokhoz tartozik. Hamarosan megnyílik a Moxy Budapest Downtown és a Ruby Hotel. A jövőben pedig a korábbi Sofitel a SO/, az egykori Buddha-Bar Hotel pedig a St. Regis márka alatt térhet vissza. Mivel a fejlesztési telkek száma korlátozott, a régebbi irodaházak pedig egyre nehezebben adhatók bérbe, egyre gyakoribbak a funkcióváltó beruházások. A következő években több mint ezer új szobát adhatnak át az ilyen konverziós projektek révén.

A piacot jelentősen átrendezi a rövid távú lakáskiadás szigorodása is. A terézvárosi Airbnb-tiltás nyomán a kerületi magánszálláshelyek száma a töredékére esett vissza. Ez a folyamat hatalmas lökést adhat a hagyományos szállodák és az apartmanok közötti átmenetet képviselő aparthotel-szegmensnek. A külföldi hálózatok aktívan keresik a budapesti terjeszkedési lehetőségeket, azonban a hazai szálláshely-minősítési rendszer egyelőre akadályokat gördít eléjük. A reggeli biztosításának vagy a recepció működtetésének kötelező előírása ugyanis nehezíti a digitalizált, személyzet nélküli modellek zökkenőmentes magyarországi indulását.

A kilátások európai viszonylatban is kiemelkedőek. Bár Budapest a vendégéjszakák számát tekintve jelenleg a 19. helyen áll a kontinens nagyvárosai között, a jelentős piacok közül a legdinamikusabban fejlődik. Az előrejelzések szerint a forgalom az évtized végéig évi 11,7 százalékkal bővülhet, amivel a magyar főváros jócskán megelőzi a második leggyorsabban növekvő Firenzét. A befektetői érdeklődés különösen a felújítandó, újrapozícionálható ingatlanok iránt erős. A szakértők úgy látják, hogy a jelentős új szobakapacitás rövid távon nyomást gyakorolhat az árakra és a foglaltságra. A kereslet folyamatos növekedése azonban hosszú távon kényelmesen felszívja majd a friss kínálatot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #befektetés #szálloda #Budapest #turizmus #vendéglátás #beruházás #ingatlanpiac #airbnb #ingatlanfejlesztés #vendégéjszaka #szálláshely #szállodaipar

