Két év hirdetés után gazdára talált Zámbó Jimmy egykori csepeli otthona. A környéken élők abban bíznak, hogy a tulajdonosváltással végre visszatér a nyugalom az utcába
Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat
A dinamikusan növekvő turisztikai kereslet példátlan szállodafejlesztési hullámot indított el a fővárosban. Ezt a nemzetközi márkák terjeszkedése, az üres irodaházak szállodává alakítása, valamint az Airbnb-szabályozás szigorodása egyaránt fűti.
A mintegy 9,9 millió regisztrált vendégéjszaka 4 százalékkal haladta meg a 2019-es csúcsot. Emellett a döntően külföldi vendégekre támaszkodó forgalom stabil, évi átlagosan 8,5 százalékos növekedést mutat. Az egyre erősebb kereslet intenzív beruházásokat generált. Csak tavaly tíz új szálloda nyílt meg, jelenleg pedig tizenöt projekt áll kivitelezés alatt. Ezek nagy része hamarosan piacra lép, további kétezer szoba pedig már a tervezési fázisban van.
A fejlesztések hátterében az erős befektetői és finanszírozói bizalom áll. Az épülő szobakapacitás több mint 80 százaléka nagy nemzetközi láncokhoz tartozik. Hamarosan megnyílik a Moxy Budapest Downtown és a Ruby Hotel. A jövőben pedig a korábbi Sofitel a SO/, az egykori Buddha-Bar Hotel pedig a St. Regis márka alatt térhet vissza. Mivel a fejlesztési telkek száma korlátozott, a régebbi irodaházak pedig egyre nehezebben adhatók bérbe, egyre gyakoribbak a funkcióváltó beruházások. A következő években több mint ezer új szobát adhatnak át az ilyen konverziós projektek révén.
A piacot jelentősen átrendezi a rövid távú lakáskiadás szigorodása is. A terézvárosi Airbnb-tiltás nyomán a kerületi magánszálláshelyek száma a töredékére esett vissza. Ez a folyamat hatalmas lökést adhat a hagyományos szállodák és az apartmanok közötti átmenetet képviselő aparthotel-szegmensnek. A külföldi hálózatok aktívan keresik a budapesti terjeszkedési lehetőségeket, azonban a hazai szálláshely-minősítési rendszer egyelőre akadályokat gördít eléjük. A reggeli biztosításának vagy a recepció működtetésének kötelező előírása ugyanis nehezíti a digitalizált, személyzet nélküli modellek zökkenőmentes magyarországi indulását.
A kilátások európai viszonylatban is kiemelkedőek. Bár Budapest a vendégéjszakák számát tekintve jelenleg a 19. helyen áll a kontinens nagyvárosai között, a jelentős piacok közül a legdinamikusabban fejlődik. Az előrejelzések szerint a forgalom az évtized végéig évi 11,7 százalékkal bővülhet, amivel a magyar főváros jócskán megelőzi a második leggyorsabban növekvő Firenzét. A befektetői érdeklődés különösen a felújítandó, újrapozícionálható ingatlanok iránt erős. A szakértők úgy látják, hogy a jelentős új szobakapacitás rövid távon nyomást gyakorolhat az árakra és a foglaltságra. A kereslet folyamatos növekedése azonban hosszú távon kényelmesen felszívja majd a friss kínálatot.
A Pénzcentrum 2026. március 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A Pénzcentrum 2026. március 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.