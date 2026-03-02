A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
Mi történik most pontosan a Dubajban reked magyarokkal: itt a hivatalos válasz!
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította. Emiatt több légitársaság is kénytelen volt meghosszabbítani járatainak felfüggesztését. Az Egyesült Arab Emírségek átvállalta a légtérzárak miatt érintett utasok költségeit.
A hatóságok megerősítették, hogy a Dubaji nemzetközi repülőtér, az Al-Maktúm nemzetközi repülőtér, az Abu-dzabi Zájid nemzetközi repülőtér és a sardzsai repülőtér egyaránt ideiglenesen felfüggesztette a légiforgalmat. A korlátozás a térség légterének lezárásával függ össze.
Az intézkedés az Emírségek valamennyi nagy légitársaságát érinti: az Emirates, az Etihad Airways, a flydubai és az Air Arabia egyaránt meghosszabbította a járatok felfüggesztését. A kormányzat az utasok biztonságát helyezte előtérbe, és folyamatosan egyeztet a helyzet mielőbbi rendezéséről.
A légtérzár várható feloldásáról az érintett hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.
Az utasoknak azt javasolják, hogy kísérjék figyelemmel a légitársaságok tájékoztatását, és számítsanak további késésekre, illetve járattörlésekre.
A GCAA, az Egyesült Arab Emírségek állami légügyi hatósága megerősítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek átvállalta a légtérzárak miatt érintett utasok költségeit. Az átszálló utasok számára szállást, étkezést és frissítőket biztosítottak, miközben a légitársaságok az üzemeltetési terveknek megfelelően segítették az átfoglalásokat - írja a The Economic Times.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az elmúlt néhány órában a repülőterek és a légitársaságok megközelítőleg 20 200 utast kezeltek. A hatóságok összehangolt intézkedéseket vezettek be, többek között a járatok repülőterek közötti átirányítását, az újraütemezések felgyorsítását, valamint a terminálok közötti koordináció megerősítését a torlódások kezelése és a biztonság fenntartása érdekében.
Az utasokat arra kérték, hogy a friss információkért a légitársaságok és a repülőterek hivatalos csatornáit kövessék, illetve foglalási és menetrendi kérdésekben közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságokkal.
A tisztviselők közlése szerint a működés akkor indulhat újra, amikor a biztonsági értékelések lehetővé teszik a légtér biztonságos újranyitását.
A Pénzcentrum 2026. március 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli karbantartás: restaurálni kell a világ egyik legismertebb festményét, mert a turisták izzadsága rongálja azt
A lepel mögötti hét emelet magas állványon két turnusban tíz-tíz restaurátor dolgozik a festmény tisztításán.
Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki
A 14 év alattiak mellett – előzetes regisztrációval – a csoportok kísérői is díjmentesen utazhatnak.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket.
A Pénzcentrum 2026. március 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk.
Ismét számos hotel döntött úgy, hogy megméretteti magát, mert büszke a magas szintű szolgáltatásaira, dolgozói elégedettségére, digitális fejlesztéseire és üzemeltetési eredményeire.
A Pénzcentrum 2026. február 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok.
A Pénzcentrum 2026. február 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az elkövetkező napokban kellemes és tavaszias időnek nézhetünk elébe, amely a kirándulók kedvét is meghozhatja a hétvégére - derül ki az időjárási előrejelzésekből.
A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott.
A bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak.
A közkedvelt étterem legendás fogásai, mint a Cézár saláta és a bundás kenyér, ismét kaphatók, ráadásul ebédmenü is indul hétköznapokon.
A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési...
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.