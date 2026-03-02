Mi történik most pontosan a Dubajban reked magyarokkal: itt a hivatalos válasz!

Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította. Emiatt több légitársaság is kénytelen volt meghosszabbítani járatainak felfüggesztését. Az Egyesült Arab Emírségek átvállalta a légtérzárak miatt érintett utasok költségeit.

A hatóságok megerősítették, hogy a Dubaji nemzetközi repülőtér, az Al-Maktúm nemzetközi repülőtér, az Abu-dzabi Zájid nemzetközi repülőtér és a sardzsai repülőtér egyaránt ideiglenesen felfüggesztette a légiforgalmat. A korlátozás a térség légterének lezárásával függ össze.

Az intézkedés az Emírségek valamennyi nagy légitársaságát érinti: az Emirates, az Etihad Airways, a flydubai és az Air Arabia egyaránt meghosszabbította a járatok felfüggesztését. A kormányzat az utasok biztonságát helyezte előtérbe, és folyamatosan egyeztet a helyzet mielőbbi rendezéséről.

A légtérzár várható feloldásáról az érintett hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.

Az utasoknak azt javasolják, hogy kísérjék figyelemmel a légitársaságok tájékoztatását, és számítsanak további késésekre, illetve járattörlésekre.

A GCAA, az Egyesült Arab Emírségek állami légügyi hatósága megerősítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek átvállalta a légtérzárak miatt érintett utasok költségeit. Az átszálló utasok számára szállást, étkezést és frissítőket biztosítottak, miközben a légitársaságok az üzemeltetési terveknek megfelelően segítették az átfoglalásokat - írja a The Economic Times.

Az elmúlt néhány órában a repülőterek és a légitársaságok megközelítőleg 20 200 utast kezeltek. A hatóságok összehangolt intézkedéseket vezettek be, többek között a járatok repülőterek közötti átirányítását, az újraütemezések felgyorsítását, valamint a terminálok közötti koordináció megerősítését a torlódások kezelése és a biztonság fenntartása érdekében.

Az utasokat arra kérték, hogy a friss információkért a légitársaságok és a repülőterek hivatalos csatornáit kövessék, illetve foglalási és menetrendi kérdésekben közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságokkal.

A tisztviselők közlése szerint a működés akkor indulhat újra, amikor a biztonsági értékelések lehetővé teszik a légtér biztonságos újranyitását.