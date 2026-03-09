Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban a libanoni fegyveres csoport szerint. Eközben Bejrút déli külvárosában is folytatódtak a légicsapások, így a konfliktus egyre több célpontra terjed ki.
A Hezbollah hétfőn közölte, hogy harcosai éjszaka összecsaptak az izraeli katonákkal a Bekaa-völgyben. Erre azután került sor, hogy éjfél után mintegy tizenöt helikoptert észleltek a térségben. A szervezet állítása szerint az izraeli erők a szíriai határ felől közelítették meg a libanoni területet. A harcosok pedig "megfelelő fegyverekkel szálltak szembe a helikopterekkel és a beszivárgó erőkkel". Az izraeli hadsereg szóvivője nem reagált azonnal a közleményre - írja a Reuters.
Néhány napon belül ez már a második ilyen jellegű művelet a térségben. Az izraeli hadsereg péntekről szombatra virradó éjjel hajtott végre légi rajtaütést Nabi Sít falu közelében. A közlemény szerint Ron Arad izraeli navigátor földi maradványait keresték, aki 1986 óta eltűntként van nyilvántartva Libanonban. A keresés során azonban nem találtak rá utaló nyomot. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint szombaton 41 ember halt meg az izraeli támadásokban Nabi Sít környékén.
Az izraeli légierő hétfőn folytatta a Hezbollah ellenőrzése alatt álló bejrúti déli előváros, Dáhije bombázását. Egyúttal újabb figyelmeztetéseket adtak ki a lakosoknak, hogy hagyják el a területet. Az izraeli hadsereg emellett bejelentette, hogy csapást kíván mérni a Hezbollah al-Kard al-Haszan nevű pénzintézetére is.
Vasárnap egy izraeli dróncsapás egy szállodát talált el Bejrút tengerparti Rausé negyedében. Az izraeli hadsereg közlése szerint a támadásban az iráni Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek úgynevezett libanoni hadtestéből öt magas rangú parancsnok halt meg.
A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a háború március 2-i kezdete óta csaknem négyszáz ember vesztette életét Libanonban az izraeli csapások következtében. Az áldozatok között legalább 83 gyermek és 42 nő van. Az izraeli hadsereg vasárnap jelentette be az első saját veszteségeit: két katonájuk esett el Dél-Libanonban. Emellett százezrek kényszerültek otthonuk elhagyására, elsősorban a többségében síiták lakta Dél-Libanonból és Dáhije negyedből.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Teljes pálfordulás a Trump-kormányzattól: akkora a baj a világpiacon, hogy elképesztően ritka lépésre szánták el magukat
A G7-országok pénzügyminiszterei rendkívüli tanácskozáson egyeztetnek a stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról.
Hatalmas nukleáris arzenál mozgósításába kezdett Európa: óriási a feszültség, a legrosszabbra is felkészültek
Az Európai Unió nukleáris elrettentő erejét gyakorlatilag Franciaország adja, amely mintegy 290 saját fejlesztésű atomtöltettel rendelkezik.
Donald Trump szerint az iráni konfliktus lezárása és a nukleáris fenyegetés felszámolása után az olajárak gyorsan visszaállnak a normál szintre.
Végleg átírnák a világ sorsát: Putyin régi terve kerülhet elő, asztalhoz ültetnék a legnagyobb hatalmakat
Szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk, és ez miként viszonyul a korábban meghatározott normákhoz - mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Mély megrendüléssel szólalt meg XIV. Leó pápa: egy újabb szeretett nemzet süllyedhet a háború poklába
Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa.
Most közölte Irán: megvan az új nagyvezér, ez mindent megváltoztat, nem jött be a "Nagy Sátán" terve
Iránban az illetékes testület kiválasztotta az ország új legfőbb vezetőjét - közölték az iráni Szakértők Gyűlésének tagjai. A megválasztott személy nevét azonban nem hirdették ki.
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
A következő évtizedben eldőlhet, hogy a hangsúly a föld mélyéről a felszínre, illetve a geopolitikai alkukról a technológiai innovációra helyeződik-e át.
Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.
Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök.
Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
A magyar Terrorelhárítási Központ által lefoglalt ukrán pénzszállítmány a Bloomberg információi szerint egy teljesen szokványos banki készpénzszállítmány volt.
Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki
Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
