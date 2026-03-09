Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus

Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban a libanoni fegyveres csoport szerint. Eközben Bejrút déli külvárosában is folytatódtak a légicsapások, így a konfliktus egyre több célpontra terjed ki.

A Hezbollah hétfőn közölte, hogy harcosai éjszaka összecsaptak az izraeli katonákkal a Bekaa-völgyben. Erre azután került sor, hogy éjfél után mintegy tizenöt helikoptert észleltek a térségben. A szervezet állítása szerint az izraeli erők a szíriai határ felől közelítették meg a libanoni területet. A harcosok pedig "megfelelő fegyverekkel szálltak szembe a helikopterekkel és a beszivárgó erőkkel". Az izraeli hadsereg szóvivője nem reagált azonnal a közleményre - írja a Reuters.

Néhány napon belül ez már a második ilyen jellegű művelet a térségben. Az izraeli hadsereg péntekről szombatra virradó éjjel hajtott végre légi rajtaütést Nabi Sít falu közelében. A közlemény szerint Ron Arad izraeli navigátor földi maradványait keresték, aki 1986 óta eltűntként van nyilvántartva Libanonban. A keresés során azonban nem találtak rá utaló nyomot. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint szombaton 41 ember halt meg az izraeli támadásokban Nabi Sít környékén.

Az izraeli légierő hétfőn folytatta a Hezbollah ellenőrzése alatt álló bejrúti déli előváros, Dáhije bombázását. Egyúttal újabb figyelmeztetéseket adtak ki a lakosoknak, hogy hagyják el a területet. Az izraeli hadsereg emellett bejelentette, hogy csapást kíván mérni a Hezbollah al-Kard al-Haszan nevű pénzintézetére is.

Vasárnap egy izraeli dróncsapás egy szállodát talált el Bejrút tengerparti Rausé negyedében. Az izraeli hadsereg közlése szerint a támadásban az iráni Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek úgynevezett libanoni hadtestéből öt magas rangú parancsnok halt meg.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a háború március 2-i kezdete óta csaknem négyszáz ember vesztette életét Libanonban az izraeli csapások következtében. Az áldozatok között legalább 83 gyermek és 42 nő van. Az izraeli hadsereg vasárnap jelentette be az első saját veszteségeit: két katonájuk esett el Dél-Libanonban. Emellett százezrek kényszerültek otthonuk elhagyására, elsősorban a többségében síiták lakta Dél-Libanonból és Dáhije negyedből.