2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kék csövek az olajfinomítóhoz
Gazdaság

Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés

Pénzcentrum
2026. március 9. 11:44

Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn. A Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg meghaladta a hordónkénti 119 dollárt. Mindezt az okozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja eszkalálódott. Emellett a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, és több jelentős kitermelő ország is csökkentette a kínálatát.

A Brent típusú olaj határidős jegyzése a londoni kereskedés délelőttjén 14 százalékos pluszban, 105,71 dolláron állt hordónként. Ezzel egy időben az amerikai WTI 13 százalékot emelkedve 103,06 dollárt ért el. A nap korábbi szakaszában a Brent 119,50, a WTI pedig 119,48 dollárig száguldott. A Brent esetében ez az eddigi legnagyobb napi árugrást jelenti. A hétfői kilengést megelőzően a Brent már a múlt héten 28, a WTI pedig 36 százalékot drágult - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag járhatatlanná vált. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) forgalmának nagyjából az ötöde. Az olajpiacot tovább feszítette a hír, miszerint Iránban Modzstaba Hámeneit nevezték ki apja, Ali Hámenei utódjaként új legfelsőbb vezetőnek. Ez a lépés azt jelzi, hogy Teherán keményvonalasai változatlanul szilárdan tartják a hatalmat a február 28-án kirobbant konfliktus második hetében.

Irak legfontosabb déli olajmezőin a kitermelés 70 százalékkal esett vissza, mivel a kőolajtárolók elérték a maximális kapacitásukat. A háború még a konfliktus esetleges gyors lezárása esetén is hetekre vagy hónapokra megemelheti az üzemanyagárakat világszerte. A piaci szereplőknek ugyanis sérült létesítményekkel, szétesett logisztikával és rendkívül magas szállítási kockázatokkal kell szembenézniük.

Az amerikai benzin határidős ára szintén 2022 óta nem látott szintre, gallononként mintegy 3,22 dollárra ugrott. Mindezt úgy, hogy Donald Trump elnök a novemberi félidős választások előtt arról biztosította az amerikaiakat, hogy a konfliktus csak korlátozott hatással lesz a megélhetési költségeikre.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kínálatkiesés ellensúlyozására a kormányok stratégiai kőolajkészleteket szabadíthatnak fel. Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezető is erre szólította fel Trumpot. Egy francia kormányzati forrás szerint pedig a G7-országok szintén napirendre tűzik a kérdést.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #izrael #irán #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #üzemanyagárak #háború #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:04
12:46
12:43
12:32
12:20
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 6. 16:50
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. március 9. 09:06
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 9. 06:00
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jele...
iO Charts  |  2026. március 8. 17:51
Top 3 ausztrál részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Ha ausztrál részvény, akkor ausztrál tőzsde. Az Australian Securities Exchange (ASX...
MEDIA1  |  2026. március 6. 19:21
Elkésett az Index fellebbezése a Tisza Párt perében a Törvényszék szerint
A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint 6 nappal elkésett az Index jogorvoslata a Tisza Párt által...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
2026. március 9.
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
2026. március 8.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
5 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
3 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
4
3 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
18 órája
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 12:46
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 10:02
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
Agrárszektor  |  2026. március 9. 12:34
Több ezer magyar adott be ilyen kérelmet: milliárdokat osztottak szét köztük