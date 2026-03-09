Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés
Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn. A Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg meghaladta a hordónkénti 119 dollárt. Mindezt az okozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja eszkalálódott. Emellett a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, és több jelentős kitermelő ország is csökkentette a kínálatát.
A Brent típusú olaj határidős jegyzése a londoni kereskedés délelőttjén 14 százalékos pluszban, 105,71 dolláron állt hordónként. Ezzel egy időben az amerikai WTI 13 százalékot emelkedve 103,06 dollárt ért el. A nap korábbi szakaszában a Brent 119,50, a WTI pedig 119,48 dollárig száguldott. A Brent esetében ez az eddigi legnagyobb napi árugrást jelenti. A hétfői kilengést megelőzően a Brent már a múlt héten 28, a WTI pedig 36 százalékot drágult - írja a Reuters.
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag járhatatlanná vált. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) forgalmának nagyjából az ötöde. Az olajpiacot tovább feszítette a hír, miszerint Iránban Modzstaba Hámeneit nevezték ki apja, Ali Hámenei utódjaként új legfelsőbb vezetőnek. Ez a lépés azt jelzi, hogy Teherán keményvonalasai változatlanul szilárdan tartják a hatalmat a február 28-án kirobbant konfliktus második hetében.
Irak legfontosabb déli olajmezőin a kitermelés 70 százalékkal esett vissza, mivel a kőolajtárolók elérték a maximális kapacitásukat. A háború még a konfliktus esetleges gyors lezárása esetén is hetekre vagy hónapokra megemelheti az üzemanyagárakat világszerte. A piaci szereplőknek ugyanis sérült létesítményekkel, szétesett logisztikával és rendkívül magas szállítási kockázatokkal kell szembenézniük.
Az amerikai benzin határidős ára szintén 2022 óta nem látott szintre, gallononként mintegy 3,22 dollárra ugrott. Mindezt úgy, hogy Donald Trump elnök a novemberi félidős választások előtt arról biztosította az amerikaiakat, hogy a konfliktus csak korlátozott hatással lesz a megélhetési költségeikre.
A kínálatkiesés ellensúlyozására a kormányok stratégiai kőolajkészleteket szabadíthatnak fel. Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezető is erre szólította fel Trumpot. Egy francia kormányzati forrás szerint pedig a G7-országok szintén napirendre tűzik a kérdést.
A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
Azonnali hatállyal betiltott egy népszerű szolgáltatást az MNB: több száz magyar ügyfél érintett az ügyben
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re.
A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
