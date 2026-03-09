Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés

Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn. A Brent típusú nyersolaj ára átmenetileg meghaladta a hordónkénti 119 dollárt. Mindezt az okozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja eszkalálódott. Emellett a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, és több jelentős kitermelő ország is csökkentette a kínálatát.

A Brent típusú olaj határidős jegyzése a londoni kereskedés délelőttjén 14 százalékos pluszban, 105,71 dolláron állt hordónként. Ezzel egy időben az amerikai WTI 13 százalékot emelkedve 103,06 dollárt ért el. A nap korábbi szakaszában a Brent 119,50, a WTI pedig 119,48 dollárig száguldott. A Brent esetében ez az eddigi legnagyobb napi árugrást jelenti. A hétfői kilengést megelőzően a Brent már a múlt héten 28, a WTI pedig 36 százalékot drágult - írja a Reuters.

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag járhatatlanná vált. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) forgalmának nagyjából az ötöde. Az olajpiacot tovább feszítette a hír, miszerint Iránban Modzstaba Hámeneit nevezték ki apja, Ali Hámenei utódjaként új legfelsőbb vezetőnek. Ez a lépés azt jelzi, hogy Teherán keményvonalasai változatlanul szilárdan tartják a hatalmat a február 28-án kirobbant konfliktus második hetében.

Irak legfontosabb déli olajmezőin a kitermelés 70 százalékkal esett vissza, mivel a kőolajtárolók elérték a maximális kapacitásukat. A háború még a konfliktus esetleges gyors lezárása esetén is hetekre vagy hónapokra megemelheti az üzemanyagárakat világszerte. A piaci szereplőknek ugyanis sérült létesítményekkel, szétesett logisztikával és rendkívül magas szállítási kockázatokkal kell szembenézniük.

Az amerikai benzin határidős ára szintén 2022 óta nem látott szintre, gallononként mintegy 3,22 dollárra ugrott. Mindezt úgy, hogy Donald Trump elnök a novemberi félidős választások előtt arról biztosította az amerikaiakat, hogy a konfliktus csak korlátozott hatással lesz a megélhetési költségeikre.

A kínálatkiesés ellensúlyozására a kormányok stratégiai kőolajkészleteket szabadíthatnak fel. Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezető is erre szólította fel Trumpot. Egy francia kormányzati forrás szerint pedig a G7-országok szintén napirendre tűzik a kérdést.