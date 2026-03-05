Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra. Ez az ágazat a World Travel & Tourism Council adatai szerint 11,7 billió dollárral járul hozzá a világgazdasághoz. Turisták milliói rekedtek külföldön, és járatok tízezreit törölték. Emellett a szállodaipar és a tengerjáró ágazat is egyre nagyobb veszteségekkel számol - tudósított a CNBC.
Az Egyesült Államok és Izrael múlt szombati, Irán elleni támadása példátlan légiközlekedési káoszt okozott. A Cirium légiforgalmi adatszolgáltató szerint a légtérzárak miatt szombat óta több mint 20 ezer járatot töröltek, aminek következtében több mint egymillió utas rekedt a repülőtereken világszerte.
Irán válaszcsapásokat mért az Egyesült Arab Emírségekre, ahol a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a dubaji üzemel. Emellett Katar, Jordánia, Izrael és Ciprus is célponttá vált. A kölcsönös támadások miatt a légitársaságoknak alig maradt lehetőségük az utasok hazajuttatására.
Az amerikai külügyminisztérium felszólította a régióban tartózkodó állampolgárait az azonnali távozásra, miközben charterjáratokat szerveznek a Szaúd-Arábiában, Izraelben, az Emírségekben és Katarban rekedtek kimenekítésére.
Henry Harteveldt, az Atmosphere Research Group utazási tanácsadó cég alapítója szerint a koronavírus-járvány óta nem volt ekkora fennakadás a turizmusban. A szakértő a helyzetet – földrajzi kiterjedtségét tekintve – a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő légtérzár idején tapasztalt káoszhoz hasonlította.
Irán azonban nem az egyetlen válsággóc a világban. Az év harmadik napján az Egyesült Államok katonai csapást mért Venezuelára, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Az akció nyomán lezárták a karibi légteret. Emiatt rengeteg turista rekedt a térségben, sokan az ünnepekre lefoglalt luxusszállásokon. Februárban Mexikóban is járatokat kellett törölni, többek között a népszerű Puerto Vallartába és Guadalajarába tartókat. Ennek hátterében egy kartellvezér megölését követően kirobbant erőszakhullám állt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A konfliktusok gazdasági költségei folyamatosan nőnek. Az üzemanyag drágulása várhatóan az utasokra hárul majd a magasabb jegyárak formájában, hiszen ez – a bérköltségek mellett – a légitársaságok és a tengerjáró társaságok legnagyobb kiadása. Az ausztrál Qantas légitársaság például bejelentette, hogy a Perth és London közötti járata ezentúl Szingapúrban is megáll tankolni a kényszerű kerülőút miatt. A Squaremouth biztosítási piactéren ezen a héten tizennyolcszorosára ugrott a "bármilyen okból lemondható" utasbiztosítások iránti kereslet.
Mexikóban a turizmus a bruttó hazai termék, vagyis a GDP közel 9 százalékát adja. Tavaly 98,2 millió külföldi látogató mintegy 35 milliárd dollárt költött az országban. A jelenlegi helyzetben azonban több amerikai légitársaság – köztük a Delta, az Alaska Airlines és a Southwest – is csökkentette a Puerto Vallartába tartó járatai számát. Victor Razo, a helyi Rivera del Rio szálloda igazgatója szerint a foglalások nagyjából 10 százalékkal estek vissza az előző évhez képest.
A visszaesés ellensúlyozására 10-20 százalékos árengedményekkel próbálják vonzani a vendégeket a tavaszi szünet idejére. Az idegenforgalmi ágazatot különösen érzékenyen érintik a mostani konfliktusok. Ennek oka, hogy a légitársaságok és a szállodaláncok stratégiája egyre inkább a prémium szolgáltatásokra és a tehetősebb ügyfelekre épül. Éppen ez a szegmens került most veszélybe, amely a szektor bevételeinek túlnyomó részét generálja. Mindeközben a nyomás egyre nő, hiszen három hónapon belül megkezdődik a FIFA-világbajnokság, amelynek Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok városai adnak otthont.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.