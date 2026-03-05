Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok

Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra. Ez az ágazat a World Travel & Tourism Council adatai szerint 11,7 billió dollárral járul hozzá a világgazdasághoz. Turisták milliói rekedtek külföldön, és járatok tízezreit törölték. Emellett a szállodaipar és a tengerjáró ágazat is egyre nagyobb veszteségekkel számol - tudósított a CNBC.

Az Egyesült Államok és Izrael múlt szombati, Irán elleni támadása példátlan légiközlekedési káoszt okozott. A Cirium légiforgalmi adatszolgáltató szerint a légtérzárak miatt szombat óta több mint 20 ezer járatot töröltek, aminek következtében több mint egymillió utas rekedt a repülőtereken világszerte.

Irán válaszcsapásokat mért az Egyesült Arab Emírségekre, ahol a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a dubaji üzemel. Emellett Katar, Jordánia, Izrael és Ciprus is célponttá vált. A kölcsönös támadások miatt a légitársaságoknak alig maradt lehetőségük az utasok hazajuttatására.

Az amerikai külügyminisztérium felszólította a régióban tartózkodó állampolgárait az azonnali távozásra, miközben charterjáratokat szerveznek a Szaúd-Arábiában, Izraelben, az Emírségekben és Katarban rekedtek kimenekítésére.

Henry Harteveldt, az Atmosphere Research Group utazási tanácsadó cég alapítója szerint a koronavírus-járvány óta nem volt ekkora fennakadás a turizmusban. A szakértő a helyzetet – földrajzi kiterjedtségét tekintve – a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő légtérzár idején tapasztalt káoszhoz hasonlította.

Irán azonban nem az egyetlen válsággóc a világban. Az év harmadik napján az Egyesült Államok katonai csapást mért Venezuelára, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Az akció nyomán lezárták a karibi légteret. Emiatt rengeteg turista rekedt a térségben, sokan az ünnepekre lefoglalt luxusszállásokon. Februárban Mexikóban is járatokat kellett törölni, többek között a népszerű Puerto Vallartába és Guadalajarába tartókat. Ennek hátterében egy kartellvezér megölését követően kirobbant erőszakhullám állt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A konfliktusok gazdasági költségei folyamatosan nőnek. Az üzemanyag drágulása várhatóan az utasokra hárul majd a magasabb jegyárak formájában, hiszen ez – a bérköltségek mellett – a légitársaságok és a tengerjáró társaságok legnagyobb kiadása. Az ausztrál Qantas légitársaság például bejelentette, hogy a Perth és London közötti járata ezentúl Szingapúrban is megáll tankolni a kényszerű kerülőút miatt. A Squaremouth biztosítási piactéren ezen a héten tizennyolcszorosára ugrott a "bármilyen okból lemondható" utasbiztosítások iránti kereslet.

Mexikóban a turizmus a bruttó hazai termék, vagyis a GDP közel 9 százalékát adja. Tavaly 98,2 millió külföldi látogató mintegy 35 milliárd dollárt költött az országban. A jelenlegi helyzetben azonban több amerikai légitársaság – köztük a Delta, az Alaska Airlines és a Southwest – is csökkentette a Puerto Vallartába tartó járatai számát. Victor Razo, a helyi Rivera del Rio szálloda igazgatója szerint a foglalások nagyjából 10 százalékkal estek vissza az előző évhez képest.

A visszaesés ellensúlyozására 10-20 százalékos árengedményekkel próbálják vonzani a vendégeket a tavaszi szünet idejére. Az idegenforgalmi ágazatot különösen érzékenyen érintik a mostani konfliktusok. Ennek oka, hogy a légitársaságok és a szállodaláncok stratégiája egyre inkább a prémium szolgáltatásokra és a tehetősebb ügyfelekre épül. Éppen ez a szegmens került most veszélybe, amely a szektor bevételeinek túlnyomó részét generálja. Mindeközben a nyomás egyre nő, hiszen három hónapon belül megkezdődik a FIFA-világbajnokság, amelynek Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok városai adnak otthont.