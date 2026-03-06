Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban.
Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki
Az Egyesült Államok légicsapásainak megindulása óta Irán több mint kétezer olcsó, úgynevezett "kamikaze drónt" vetett be közel-keleti célpontok ellen. Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.
A támadások zöme a Perzsa-öböl menti amerikai szövetségeseket – Kuvaitot, Bahreint, az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát, Katart és Ománt – érte. A csapások célpontjává váltak azonban nagykövetségek, nemzetközi repülőterek, energetikai létesítmények és szállodák is. A legsúlyosabb veszteséget egy kuvaiti támaszpont ellen indított dróntámadás okozta, amelyben hat amerikai katona vesztette életét. A BBC által hitelesített felvételeken jól látható, ahogy egy drón az Egyesült Államok bahreini haditengerészeti parancsnokságának radarállomásába csapódik. Egy másik videón pedig az látszik, hogy egy pilóta nélküli repülőgép a dubaji Palm Jumeirah mesterséges sziget egyik luxusszállodáját találja el.
Az energiaszektort különösen súlyosan érintették a csapások. A szaúdi Rász Tanúra olajfinomító, amely az ország legnagyobb ilyen létesítménye, egy elfogott drón szétszóródó roncsai miatt kigyulladt és leállt. Katarban a világ legnagyobb LNG-exportterminálját kellett bezárni, miután iráni drónok vették célba.
A támadásokhoz használt Sahed–136 típusú drón viszonylag egyszerű felépítésű. Előre beprogramozott röppályán, műholdas navigációval halad a célja felé, hatótávolsága pedig eléri a 2500 kilométert. Orrában 50 kilogramm robbanóanyagot hordoz, egységára mindössze 20 és 50 ezer dollár közé tehető. Alacsony repülési magassága és kis radarkeresztmetszete miatt a hagyományos légvédelmi rendszerekkel nehezen észlelhető. Igazán hatékonnyá a rajokban történő alkalmazása teszi, mivel egyszerre nagy számban indítva képes túlterhelni a védelmet.
A drónok elfogása rendkívül költséges. Bár elektronikai hadviseléssel, például GPS-zavarókkal, valamint lézerfegyverekkel is megsemmisíthetők, jelenleg nagyrészt vadászgépekről vagy földi légvédelmi rendszerekből indított rakétákkal lövik le őket. Egy ilyen elfogórakéta darabja akár kétszázezer fontba is kerülhet. Nicholas Carl, az American Enterprise Institute Irán-szakértője szerint az amerikai rakétakészletek felélése az iráni stratégia tudatos eleme. Teherán eközben a polgári célpontok elleni csapásokkal "terrort és pszichológiai nyomást" kíván gyakorolni, hogy gyors tűzszünetre kényszerítse Washingtont.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Válaszul az Egyesült Államok éles helyzetben is bevetette saját, iráni mintára fejlesztett drónját, a Lucas rendszert. Ez egy alacsony költségű, pilóta nélküli harci repülőgép. Brad Cooper tengernagy elmondása szerint az amerikaiak "továbbfejlesztették az iráni konstrukciót, és visszalőtték Iránra". A Pentagon adatai szerint a háború hatodik napjára az iráni drónindítások száma 83 százalékkal esett vissza. A ballisztikus rakéták indítása ugyanekkor 90 százalékkal csökkent az első napi szinthez képest.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.