2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Katonai drón rakétatámadás - 3d renderelt kép. UAV távvezérlésű UAV illusztrációja. Légi felvétel. Sivatag. Irakhoz, Iránhoz, Afganisztánhoz, Szíriához hasonló táj. Katonai technológiai koncepció.
Világ

Nem lesz olyan gyorsan vége a háborúnak? Durva, milyen fegyverekkel támad Irán, erre nem számított senki

Pénzcentrum
2026. március 6. 17:44

Az Egyesült Államok légicsapásainak megindulása óta Irán több mint kétezer olcsó, úgynevezett "kamikaze drónt" vetett be közel-keleti célpontok ellen. Teherán célja az amerikai és szövetséges légvédelmi rendszerek túlterhelése, valamint a térség destabilizálása.

A támadások zöme a Perzsa-öböl menti amerikai szövetségeseket – Kuvaitot, Bahreint, az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd-Arábiát, Katart és Ománt – érte. A csapások célpontjává váltak azonban nagykövetségek, nemzetközi repülőterek, energetikai létesítmények és szállodák is. A legsúlyosabb veszteséget egy kuvaiti támaszpont ellen indított dróntámadás okozta, amelyben hat amerikai katona vesztette életét. A BBC által hitelesített felvételeken jól látható, ahogy egy drón az Egyesült Államok bahreini haditengerészeti parancsnokságának radarállomásába csapódik. Egy másik videón pedig az látszik, hogy egy pilóta nélküli repülőgép a dubaji Palm Jumeirah mesterséges sziget egyik luxusszállodáját találja el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az energiaszektort különösen súlyosan érintették a csapások. A szaúdi Rász Tanúra olajfinomító, amely az ország legnagyobb ilyen létesítménye, egy elfogott drón szétszóródó roncsai miatt kigyulladt és leállt. Katarban a világ legnagyobb LNG-exportterminálját kellett bezárni, miután iráni drónok vették célba.

Kapcsolódó cikkeink:

A támadásokhoz használt Sahed–136 típusú drón viszonylag egyszerű felépítésű. Előre beprogramozott röppályán, műholdas navigációval halad a célja felé, hatótávolsága pedig eléri a 2500 kilométert. Orrában 50 kilogramm robbanóanyagot hordoz, egységára mindössze 20 és 50 ezer dollár közé tehető. Alacsony repülési magassága és kis radarkeresztmetszete miatt a hagyományos légvédelmi rendszerekkel nehezen észlelhető. Igazán hatékonnyá a rajokban történő alkalmazása teszi, mivel egyszerre nagy számban indítva képes túlterhelni a védelmet.

A drónok elfogása rendkívül költséges. Bár elektronikai hadviseléssel, például GPS-zavarókkal, valamint lézerfegyverekkel is megsemmisíthetők, jelenleg nagyrészt vadászgépekről vagy földi légvédelmi rendszerekből indított rakétákkal lövik le őket. Egy ilyen elfogórakéta darabja akár kétszázezer fontba is kerülhet. Nicholas Carl, az American Enterprise Institute Irán-szakértője szerint az amerikai rakétakészletek felélése az iráni stratégia tudatos eleme. Teherán eközben a polgári célpontok elleni csapásokkal "terrort és pszichológiai nyomást" kíván gyakorolni, hogy gyors tűzszünetre kényszerítse Washingtont.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Válaszul az Egyesült Államok éles helyzetben is bevetette saját, iráni mintára fejlesztett drónját, a Lucas rendszert. Ez egy alacsony költségű, pilóta nélküli harci repülőgép. Brad Cooper tengernagy elmondása szerint az amerikaiak "továbbfejlesztették az iráni konstrukciót, és visszalőtték Iránra". A Pentagon adatai szerint a háború hatodik napjára az iráni drónindítások száma 83 százalékkal esett vissza. A ballisztikus rakéták indítása ugyanekkor 90 százalékkal csökkent az első napi szinthez képest.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #katona #fegyver #világ #drón #energetika #irán #olajfinomító #háború #rakéta #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:14
19:00
18:53
18:44
18:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2
4 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
6 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
4
3 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
5
3 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 19:00
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 18:53
Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak
Agrárszektor  |  2026. március 6. 18:26
Azt hiszed, extrém hideg volt az idei tél? Akkor ezt nézd