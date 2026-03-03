2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
Utazás

Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor

Pénzcentrum
2026. március 3. 12:01

A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta: az ECTAA szerint a legfontosabb feladat most az érintett utasok biztonságának garantálása, a térségben rekedt turisták hazajuttatása és az átfoglalások megszervezése, miközben a Dubajban, Abu-Dzabiban és Dohában leálló járatok miatt az európai–közel-keleti–ázsiai útvonalak egész rendszere megbénult.

A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai utazási irodákat és tour operatorokat is rendkívüli nyomás alá helyezte, mivel a térség három legfontosabb légi csomópontja – Dubaj, Abu-Dzabi és Doha – részben vagy teljesen leállt.

Eric Dresin, az ECTAA főtitkára szerint a szektor elsődleges feladata jelenleg az érintett utasok biztonságának garantálása, a helyszínen rekedt turisták támogatása, valamint a hazaszállítások és átfoglalások megszervezése. Mivel a Közel-Keletre érkező turisták mintegy fele Európából érkezik, több ezer európai állampolgár tartózkodik a térségben vagy éppen tranzitban, így a válság kezelése hatalmas logisztikai kihívást jelent - számol be a Travel Daily News friss cikke

Az európai országok külügyi szervei, konzulátusai és a turisztikai szereplők folyamatosan egyeztetnek a légitársaságokkal, szállodákkal és földi kiszolgálókkal, hogy biztosítani tudják a lehető leggyorsabb segítséget a bajba jutott utasoknak.

A járatok tömeges törlése és a három nagy közel-keleti hub bénultsága miatt rendkívül bonyolult a tovább- vagy visszautazások megszervezése, különösen azok számára, akik Ázsiába vagy Afrikába tartottak volna. A feladatok között szerepel az utasok átfoglalása alternatív útvonalakra, a konzulátusokkal való koordináció, a továbbutazások újratervezése és a megnövekedett ügyfélszolgálati igények kezelése.

A válság nemcsak a térség turizmusát érinti: a Közel-Kelet 2025-ben közel 100 millió nemzetközi érkezést fogadott, ami 39 százalékkal haladta meg a járvány előtti szintet, és kulcsszerepet játszik Európa, Ázsia és Afrika közötti légi összeköttetésekben.

A tavaszi időszak ráadásul csúcsszezon az európai utazók körében, így a fennakadások hatása messze túlmutat a régión, és a globális légiközlekedési hálózatot is érinti. Az ECTAA szerint a helyzet óráról órára változik, ezért egyelőre nem lehet megjósolni a hosszabb távú következményeket; most minden erőforrást a válságkezelésre és az utasok védelmére összpontosítanak.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #utazásszervezés #utazási iroda #járattörlés #légiforgalom #háború #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek #katar

