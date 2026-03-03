Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta: az ECTAA szerint a legfontosabb feladat most az érintett utasok biztonságának garantálása, a térségben rekedt turisták hazajuttatása és az átfoglalások megszervezése, miközben a Dubajban, Abu-Dzabiban és Dohában leálló járatok miatt az európai–közel-keleti–ázsiai útvonalak egész rendszere megbénult.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai utazási irodákat és tour operatorokat is rendkívüli nyomás alá helyezte, mivel a térség három legfontosabb légi csomópontja – Dubaj, Abu-Dzabi és Doha – részben vagy teljesen leállt.
Eric Dresin, az ECTAA főtitkára szerint a szektor elsődleges feladata jelenleg az érintett utasok biztonságának garantálása, a helyszínen rekedt turisták támogatása, valamint a hazaszállítások és átfoglalások megszervezése. Mivel a Közel-Keletre érkező turisták mintegy fele Európából érkezik, több ezer európai állampolgár tartózkodik a térségben vagy éppen tranzitban, így a válság kezelése hatalmas logisztikai kihívást jelent - számol be a Travel Daily News friss cikke.
Az európai országok külügyi szervei, konzulátusai és a turisztikai szereplők folyamatosan egyeztetnek a légitársaságokkal, szállodákkal és földi kiszolgálókkal, hogy biztosítani tudják a lehető leggyorsabb segítséget a bajba jutott utasoknak.
A járatok tömeges törlése és a három nagy közel-keleti hub bénultsága miatt rendkívül bonyolult a tovább- vagy visszautazások megszervezése, különösen azok számára, akik Ázsiába vagy Afrikába tartottak volna. A feladatok között szerepel az utasok átfoglalása alternatív útvonalakra, a konzulátusokkal való koordináció, a továbbutazások újratervezése és a megnövekedett ügyfélszolgálati igények kezelése.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A válság nemcsak a térség turizmusát érinti: a Közel-Kelet 2025-ben közel 100 millió nemzetközi érkezést fogadott, ami 39 százalékkal haladta meg a járvány előtti szintet, és kulcsszerepet játszik Európa, Ázsia és Afrika közötti légi összeköttetésekben.
A tavaszi időszak ráadásul csúcsszezon az európai utazók körében, így a fennakadások hatása messze túlmutat a régión, és a globális légiközlekedési hálózatot is érinti. Az ECTAA szerint a helyzet óráról órára változik, ezért egyelőre nem lehet megjósolni a hosszabb távú következményeket; most minden erőforrást a válságkezelésre és az utasok védelmére összpontosítanak.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.