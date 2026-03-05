Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.

Ezek a foltok csütörtökön a legtöbb térségben feloszlanak, így napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Délután azonban az északkeleti megyék fölé magasabb szintű felhőzet érkezhet. A szél többnyire gyenge marad. Átmeneti élénkülés főként a csapadékgócok környezetében, valamint csütörtökön az északkeleti országrészben fordulhat elő.

Csütörtökön napközben 14 és 17 fok közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai órákban általában -1 és +5 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben és a Nyírség egyes részein ennél hidegebb is lehet.