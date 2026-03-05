2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egyetlen személy sétál az utcán a sötét éjszakában
Utazás

Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Pénzcentrum
2026. március 5. 07:14

Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat. 

Ezek a foltok csütörtökön a legtöbb térségben feloszlanak, így napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Délután azonban az északkeleti megyék fölé magasabb szintű felhőzet érkezhet. A szél többnyire gyenge marad. Átmeneti élénkülés főként a csapadékgócok környezetében, valamint csütörtökön az északkeleti országrészben fordulhat elő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön napközben 14 és 17 fok közötti maximumokra lehet számítani. Az éjszakai órákban általában -1 és +5 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben és a Nyírség egyes részein ennél hidegebb is lehet. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #magyarország #hőmérséklet #köd #időjárásjelentés #csapadék #időjárás előrejelzés #időjárás jelentés #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:30
07:14
07:00
06:02
05:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 4.
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
2
7 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
3
3 napja
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
4
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 06:02
Second hand vs. prémium: élesedik a harc a divat jövőjéért
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 05:32
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
Agrárszektor  |  2026. március 5. 06:02
Óvatosak a magyar gazdák: sokaknak már nem a nagy termés a fontos
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel