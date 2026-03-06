2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)

Pénzcentrum
2026. március 6. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 6., péntek.

Névnap

Leonóra, Inez

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.92 Ft
CHF: 427.99 Ft
GBP: 446.49 Ft
USD: 334.26 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 37960 Ft
MOL: 3732 Ft
RICHTER: 11670 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.07: Derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában -3, +2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14, 18 fok között várható.

2026.03.08: Napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -2, +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14, 18 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.06)

Akciók

