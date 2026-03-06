A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 6.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 6., péntek.
Névnap
Leonóra, Inez
Friss hírek
- Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
- Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
- Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
- Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
- Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
- Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Deviza árfolyam
EUR: 387.92 Ft
CHF: 427.99 Ft
GBP: 446.49 Ft
USD: 334.26 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 37960 Ft
MOL: 3732 Ft
RICHTER: 11670 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.07: Derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában -3, +2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14, 18 fok között várható.
2026.03.08: Napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -2, +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14, 18 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.03.06)
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
