Rakétariadó után lépi ezt meg a gigalégitársaság: rengeteg utast érint a váratlan fordulat

Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways. A légitársaság mintegy 70 úti cél felé tervez újra repülni, írja a Bloomberg alapján a Portfolio.

Az Etihad Airways közel egy hét teljes leállás után készül újraindítani járatait mintegy 70 úti cél felé. Az Abu-Dzabi-i székhelyű állami légitársaság március 6-tól korlátozott menetrenddel tervezi a menetrend szerinti járatok újraindítását.

Az első járatok Európába, Indiába, az Egyesült Államokba és a Közel-Kelet több pontjára közlekednek majd, köztük Rijádba és Tel-Avivba is. A társaság jelezte, hogy a menetrend a térség légtérhelyzetétől függően változhat, ezért nem minden célállomásra indulnak majd napi rendszerességgel járatok.

A térségben továbbra is feszült a biztonsági helyzet. Az Egyesült Arab Emírségeket iráni fenyegetés sújtja, ami a légi közlekedést is érinti. Pénteken az abu-dzabi-i repülőtéren a személyzet óvóhelyre kísérte az utasokat, miután rakétariadó jelent meg a telefonjaikon. A mentesítő és a menetrend szerinti járatokra várakozó utasokat az üvegtetős területektől távolabb irányították, majd néhány perccel később visszatérhettek a beszállókapukhoz.

Vasárnap az abu-dzabi-i repülőtér közölte: egy éjszakai iráni drón elfogása során egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek.

A világ egyik legforgalmasabb nemzetközi légiközlekedési csomópontjának számító dubaji repülőtéren az egyik terminálépület is megsérült a támadások során, négy alkalmazott pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Kuvait és Bahrein repülőtereit szintén támadás érte.

Az Egyesült Arab Emírségek a légi közlekedés fenntartása érdekében biztonságos légi folyosókat hoz létre, amelyek óránként akár 48 járat közlekedését is lehetővé tehetik.

A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága, az Emirates szintén szűkített menetrenddel működik jelenleg. A korlátozások a térség légterének részleges megnyitása után léptek életbe, amelyet a kereskedelmi repülés számára biztonságosnak minősítettek.

