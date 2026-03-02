Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik

A közel-keleti légtérzárak miatt kialakult helyzetben több ezer magyar utas rekedt a térségben, köztük sokan olyanok, akik utazási irodák által szervezett utazásokon vettek részt. Miközben a hazajutás bizonytalanná vált, sokan nem tudják, milyen kötelezettségei vannak az utazási irodáknak, ki intézi az alternatív hazautat, és milyen segítségre számíthatnak. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője, Bakó Balázs lapunknak elmondta: a jogszabályok világosan rögzítik, milyen esetekben köteles az utazásszervező szállást és támogatást biztosítani, és azt is, hogy a hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.

A közel-keleti légtérzárak miatt több ezer magyar rekedt a térségben, sokan közülük utazási irodák által szervezett utazásokon vettek részt. A kialakult helyzetben sok utas bizonytalan abban, kihez fordulhat segítségért, milyen kötelezettségei vannak az utazási irodáknak, és milyen támogatásra számíthatnak. A kérdéseinkre Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője válaszolt.

Bakó Balázs szerint a jogszabály egyértelműen meghatározza, mi történik akkor, ha egy utazási csomagot vásárolt magyar állampolgár olyan országban tartózkodik, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium a kint tartózkodás ideje alatt az I., vagyis utazásra nem javasolt kategóriába sorol át.

A Magyarországon engedéllyel rendelkező utazásszervezők által szervezett többkomponensű utazási csomagok esetén, amennyiben Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma a szóban forgó országot az utazó kint tartózkodása idején sorolja át I. (piros) utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriába, és az „utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni.

Amennyiben az utasok tartózkodási helye, ország vagy térség nem került át az I. (piros) utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriába, de az aktuális légtérzár miatt a hazarepülés, vagy az érintett repülőtereken történő átszállás akadályozott, az utazásszervezők az érintett légitársaságokkal egyeztetve mindent megtesznek az utasok mielőbbi hazaszállítása érdekében - tette hozzá.

Fontos továbbá - valójában minden utazás előtt – a Konzuli Szolgálat honlapján történő regisztráció

- hívja fel a figyelmet a szóvívő.

Ki szervezi a hazautat?

Amennyiben utazásszervező által szervezett utazási csomagról van szó, az utazási iroda jár el, teszi meg a szükséges lépéseket. Fontos ugyanakkor, hogy az utazók is keressék az iroda illetékesét, valamint amennyiben még nem tették meg, regisztráljanak a Konzuli Szolgálat honlapján, szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot Magyarország területileg illetékes külképviseletével - mondta el lapunknak.

Hány magyar ragadt kint a Közel-Keleten

Egy olyan központi adatbázis vagy rendszer, amelyben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége nyilvántartja a térségben tartózkodó magyarokat, akik utazási csomagot vásároltak, nincsen, de az egyes utazásszervezők a saját utasaikat nyilvántartják, tudják, hogy kik tartózkodnak érintett országokban, vagy milyen hazautazásokat érint a kialakult helyzet, és lehetőség szerint kapcsolatban vannak az utasaikkal - mondta el Bakó Balázs.