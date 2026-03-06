2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
7 °C Budapest
Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Utazás

Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak

Pénzcentrum
2026. március 6. 18:53

A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.

Biztonságban és az eredeti menetrendnek megfelelően indult el hazafelé 189 utas az ománi Szalála városából. A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten - erről maga az IBUSZ számolt be Facebook-oldalán.

A térségben kialakult konfliktus ellenére a magyar turisták az elmúlt napokat nyugodtan és biztonságban töltötték a tengerparti szállodákban. Kint tartózkodásuk alatt az utazási iroda idegenvezetője folyamatosan tájékoztatta a csoportot, egyúttal tartotta a kapcsolatot a budapesti központtal is.

A hazautazás a tervek szerint ma megkezdődött: a Smartwings légitársaság charterjárata már felszállt Ománból. A megváltoztatott légi útvonalak miatt a gép az egyiptomi Hurghadában rövid technikai megállót tart. Innen folytatja útját Magyarországra, ahová az utasok a késő esti órákban érkezhetnek meg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #biztonság #légitársaság #külföld #utazási iroda #konfliktus #turisták #utasok #repülőjárat #Közel-Kelet

  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

