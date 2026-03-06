A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Biztonságban és az eredeti menetrendnek megfelelően indult el hazafelé 189 utas az ománi Szalála városából. A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten - erről maga az IBUSZ számolt be Facebook-oldalán.
A térségben kialakult konfliktus ellenére a magyar turisták az elmúlt napokat nyugodtan és biztonságban töltötték a tengerparti szállodákban. Kint tartózkodásuk alatt az utazási iroda idegenvezetője folyamatosan tájékoztatta a csoportot, egyúttal tartotta a kapcsolatot a budapesti központtal is.
A hazautazás a tervek szerint ma megkezdődött: a Smartwings légitársaság charterjárata már felszállt Ománból. A megváltoztatott légi útvonalak miatt a gép az egyiptomi Hurghadában rövid technikai megállót tart. Innen folytatja útját Magyarországra, ahová az utasok a késő esti órákban érkezhetnek meg.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.