Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak

Biztonságban és az eredeti menetrendnek megfelelően indult el hazafelé 189 utas az ománi Szalála városából. A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten - erről maga az IBUSZ számolt be Facebook-oldalán.

A térségben kialakult konfliktus ellenére a magyar turisták az elmúlt napokat nyugodtan és biztonságban töltötték a tengerparti szállodákban. Kint tartózkodásuk alatt az utazási iroda idegenvezetője folyamatosan tájékoztatta a csoportot, egyúttal tartotta a kapcsolatot a budapesti központtal is.

A hazautazás a tervek szerint ma megkezdődött: a Smartwings légitársaság charterjárata már felszállt Ománból. A megváltoztatott légi útvonalak miatt a gép az egyiptomi Hurghadában rövid technikai megállót tart. Innen folytatja útját Magyarországra, ahová az utasok a késő esti órákban érkezhetnek meg.