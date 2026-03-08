Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét, a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyet. A nemzeti park igazgatósága arra kéri a túrázókat, hogy a korlátozás feloldásáig kerüljék el a területet.
A lezárás tényét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Facebook-oldalán közölte. Azt azonban nem részletezték, hogy pontosan milyen természetvédelmi okok tették szükségessé a lépést. A közelmúltban nem ez az első ilyen intézkedés. A Zánka és Monoszló között található népszerű célpontot legutóbb márciusban zárták el a látogatók elől, majd három hónap elteltével nyitották meg újra.
A 337 méter magas Hegyestű a régió egyik leglátványosabb természeti képződménye. A mintegy nyolcmillió évvel ezelőtt működő vulkán kürtőjében megdermedt láva különleges, öt- és hatszögletű bazaltoszlopokat hozott létre. Ezek az oszlopok napjainkban egy ötven méter magas sziklafalat alkotnak. A csúcsra lépcsősor vezet, ahonnan tiszta időben lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra, a Káli-medencére, valamint a Tapolcai-medence tanúhegyeire.
A bemutatóhely az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át. Korszerűsítették a fogadóépületet, felújították a lépcsőket és a korlátokat, valamint új pihenő- és játszótereket alakítottak ki. A turisták azonban ezeket a szolgáltatásokat jelenleg nem vehetik igénybe. A nemzeti park felhívja a kirándulók figyelmét a tiltás tiszteletben tartására. Egyúttal arra kérik az érdeklődőket, hogy a túrák tervezése előtt mindig tájékozódjanak az aktuális helyzetről az igazgatóság hivatalos oldalán.
