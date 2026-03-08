2026. március 8. vasárnap Zoltán
A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Hegyestű, egykori vulkanikus bazaltkúp festői látványa. A helyszínen feltűnő oszlopos bazaltképződmények, egy miocén kori vulkán maradványai találhatók, és a geológiai és természeti ör�
Utazás

Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál

Pénzcentrum
2026. március 8. 12:31

Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét, a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyet. A nemzeti park igazgatósága arra kéri a túrázókat, hogy a korlátozás feloldásáig kerüljék el a területet.

A lezárás tényét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Facebook-oldalán közölte. Azt azonban nem részletezték, hogy pontosan milyen természetvédelmi okok tették szükségessé a lépést. A közelmúltban nem ez az első ilyen intézkedés. A Zánka és Monoszló között található népszerű célpontot legutóbb márciusban zárták el a látogatók elől, majd három hónap elteltével nyitották meg újra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 337 méter magas Hegyestű a régió egyik leglátványosabb természeti képződménye. A mintegy nyolcmillió évvel ezelőtt működő vulkán kürtőjében megdermedt láva különleges, öt- és hatszögletű bazaltoszlopokat hozott létre. Ezek az oszlopok napjainkban egy ötven méter magas sziklafalat alkotnak. A csúcsra lépcsősor vezet, ahonnan tiszta időben lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra, a Káli-medencére, valamint a Tapolcai-medence tanúhegyeire.

A bemutatóhely az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át. Korszerűsítették a fogadóépületet, felújították a lépcsőket és a korlátokat, valamint új pihenő- és játszótereket alakítottak ki. A turisták azonban ezeket a szolgáltatásokat jelenleg nem vehetik igénybe. A nemzeti park felhívja a kirándulók figyelmét a tiltás tiszteletben tartására. Egyúttal arra kérik az érdeklődőket, hogy a túrák tervezése előtt mindig tájékozódjanak az aktuális helyzetről az igazgatóság hivatalos oldalán.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #turista #látványosság #kirándulás #turisták #nemzeti park #látnivaló #természetvédelem #balaton-felvidék

2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 8.
Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
2026. március 8.
Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
2026. március 7.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2026. március 7.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
