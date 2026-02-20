Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem

Összesen 1504 hónapnyi, azaz több mint 125 évre szóló horgászati eltiltást és több mint 13 millió forint bírságot szabtak ki 2025-ben a Balatonnál a szabályszegőkre – derül ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. éves összegzéséből.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. éves beszámolója szerint 2025-ben összesen 258 határozat született a Balatonnál elkövetett szabálysértések miatt. A kiszabott eltiltások együttes hossza elérte az 1504 hónapot, ami több mint 125 évnyi horgászattól való eltiltást jelent. A bírságok összege meghaladta a 13 millió forintot.

Továbbra is az engedély nélküli horgászat számít a leggyakoribb szabálysértésnek, ideértve a területi jegy hiányát is. Emellett sokan megszegték a használható horgászeszközök számára vonatkozó korlátozásokat.

A bírságok összege ugyanakkor csökkent az előző évhez képest. Míg 2024-ben 17 898 790 forintnyi büntetést szabtak ki, addig 2025-ben 13 245 182 forintra bírságolták a szabálytalankodó horgászokat.

A halőri szolgálat hét körzetben, járőrpárokban ellenőrzi a Balaton 267 kilométer hosszú partvonalát. Munkájukat korszerű technikai eszközök – hőkamerák, éjjellátók és drónok – segítik.

A halállomány védelme érdekében a szakemberek tavaly 331 kárókatonát gyérítettek, valamint jelentős mennyiségű törpeharcsa-ivadékot gyűjtöttek be, hogy fenntartsák a tó ökológiai egyensúlyát.