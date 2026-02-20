2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Horgászbot, pergető orsó a háttérben móló folyóparton. Napfelkelte. Köd a tó hátterében. Ködös reggel. vad természet. A vidéki kikapcsolódás fogalma. Cikk a horgásznapról.
Utazás

Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem

Pénzcentrum
2026. február 20. 09:30

Összesen 1504 hónapnyi, azaz több mint 125 évre szóló horgászati eltiltást és több mint 13 millió forint bírságot szabtak ki 2025-ben a Balatonnál a szabályszegőkre – derül ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. éves összegzéséből.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. éves beszámolója szerint 2025-ben összesen 258 határozat született a Balatonnál elkövetett szabálysértések miatt. A kiszabott eltiltások együttes hossza elérte az 1504 hónapot, ami több mint 125 évnyi horgászattól való eltiltást jelent. A bírságok összege meghaladta a 13 millió forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Továbbra is az engedély nélküli horgászat számít a leggyakoribb szabálysértésnek, ideértve a területi jegy hiányát is. Emellett sokan megszegték a használható horgászeszközök számára vonatkozó korlátozásokat.

Döbbenetes: emberméretű halszörnyre bukkant a mázlista pecás, fotón a gigászi ragadozó
EZ IS ÉRDEKELHET
Döbbenetes: emberméretű halszörnyre bukkant a mázlista pecás, fotón a gigászi ragadozó
Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték a tóba.

A bírságok összege ugyanakkor csökkent az előző évhez képest. Míg 2024-ben 17 898 790 forintnyi büntetést szabtak ki, addig 2025-ben 13 245 182 forintra bírságolták a szabálytalankodó horgászokat.

A halőri szolgálat hét körzetben, járőrpárokban ellenőrzi a Balaton 267 kilométer hosszú partvonalát. Munkájukat korszerű technikai eszközök – hőkamerák, éjjellátók és drónok – segítik.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A halállomány védelme érdekében a szakemberek tavaly 331 kárókatonát gyérítettek, valamint jelentős mennyiségű törpeharcsa-ivadékot gyűjtöttek be, hogy fenntartsák a tó ökológiai egyensúlyát.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #utazás #Balaton #bírság #horgászat #szabálysértés #halászat #horgász #halgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:37
09:30
09:15
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
2
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
3
6 napja
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
4
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
3 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 08:30
Ennyit visz most haza egy átlagos magyar dolgozó: te keresel ennyit?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 06:30
Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása
Agrárszektor  |  2026. február 20. 08:16
Brutális időjárás érkezik Magyarországra: itt akár 30 centi hó is eshet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel