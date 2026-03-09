Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni az új pénzérme

A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.

Emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a Nobel-díjas író, Krasznahorkai László tiszteletére. A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.

A Magyar Pénzverő Zrt. tájékoztatása szerint a kibocsátás a magyar származású Nobel-díjasokat bemutató sorozat tizenegyedik darabja lesz. Bár a végleges grafikai terveket csak az év harmadik negyedévében mutatják be, az érmék paraméterei már ismertek. A tízezer forintos névértékű ezüst-, valamint az ötezer forintos színesfém változatból egyaránt négy-négyezer darab készül a gyűjtők számára.

A Svéd Akadémia tavaly október 9-én ítélte oda a Kossuth-díjas szerzőnek, Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjat. A hivatalos indoklás az író látnoki erejű műveit méltatta, amelyek még az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét.