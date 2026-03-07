2026. március 7. szombat Tamás
12 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 7.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 7.)

Pénzcentrum
2026. március 7. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 7., szombat.

Névnap

Tamás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.7 Ft
CHF: 435.49 Ft
GBP: 453.11 Ft
USD: 338.36 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 6.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 17, 26, 31, 47

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 11 db
4-es találat: 45 db
3+2 találat: 27 db
3+1 találat: 756 db
2+2 találat: 440 db
3-as találat: 2038 db
1+2 találat: 2368 db
2+1 találat: 9852 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.08: Általában derült, napos, száraz idő lesz, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. Délután 14, 19 fok várható.

2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
