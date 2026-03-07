Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 7.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 7., szombat.
Névnap
Tamás
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 392.7 Ft
CHF: 435.49 Ft
GBP: 453.11 Ft
USD: 338.36 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. március 6.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 17, 26, 31, 47
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 11 db
4-es találat: 45 db
3+2 találat: 27 db
3+1 találat: 756 db
2+2 találat: 440 db
3-as találat: 2038 db
1+2 találat: 2368 db
2+1 találat: 9852 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.08: Általában derült, napos, száraz idő lesz, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. Délután 14, 19 fok várható.
2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.03.07)
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.