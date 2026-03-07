Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 7.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 7., szombat.

Névnap

Tamás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 392.7 Ft

CHF: 435.49 Ft

GBP: 453.11 Ft

USD: 338.36 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 6.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 17, 26, 31, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 11 db

4-es találat: 45 db

3+2 találat: 27 db

3+1 találat: 756 db

2+2 találat: 440 db

3-as találat: 2038 db

1+2 találat: 2368 db

2+1 találat: 9852 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36500 Ft

MOL: 3680 Ft

RICHTER: 11490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.08: Általában derült, napos, száraz idő lesz, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. Délután 14, 19 fok várható.

2026.03.09: Nagyrészt derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, csak kevés fátyolfelhő lehet. A délkeleti, déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 13, 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.07)

Akciók

