Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 5.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 5.
Névnap
Adorján, Adrián
Friss hírek
- Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
- Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
- Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
- Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
- Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
- Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
Deviza árfolyam
EUR: 385.88 Ft
CHF: 425.87 Ft
GBP: 443.32 Ft
USD: 332.82 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 4.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 4, 8, 11, 15, 22
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 47 db
5-ös találat: 2379 db
4-es találat: 37785 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 37490 Ft
MOL: 3660 Ft
RICHTER: 11640 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.06: Túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, főleg nyugaton lehet kevés gomolyfelhő az égen. A keleties szél legfeljebb néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között valószínű.
2026.03.07: Derült, száraz időre van kilátás többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +2 fok között alakul, de a fagyzugokban -3 fok alatti, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken +2 fok feletti minimumok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 12, 17 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.05)
Akciók
