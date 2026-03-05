Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 5.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 5.

Névnap

Adorján, Adrián

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.88 Ft

CHF: 425.87 Ft

GBP: 443.32 Ft

USD: 332.82 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 4.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 2, 4, 8, 11, 15, 22



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 47 db

5-ös találat: 2379 db

4-es találat: 37785 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 37490 Ft

MOL: 3660 Ft

RICHTER: 11640 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.06: Túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, főleg nyugaton lehet kevés gomolyfelhő az égen. A keleties szél legfeljebb néhol élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.03.07: Derült, száraz időre van kilátás többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +2 fok között alakul, de a fagyzugokban -3 fok alatti, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken +2 fok feletti minimumok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 12, 17 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!