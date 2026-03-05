Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
A felszín közeli talajréteg a napos, száraz idő hatására egyre gyorsabban szárad, miközben a mélyebb talajrétegek az Alföld nagy részén a tél végére sem töltődtek fel nedvességgel. Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet Zrt..
Az elemzés szerint az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége az ország nagy részén elmaradt a sokéves átlagtól. Csak a délnyugati térségben és az északkeleti határ közelében mértek kisebb többletet. Az Alföld több területén a felső egy méteres talajréteg sem telítődött vízzel a tél végére. A szakértők szerint általában 30–50 milliméter csapadék hiányzik a telítettséghez, egyes helyeken pedig akár 50–70 milliméter.
A száraz időjárás következtében a talaj felszín közeli része jelentősen kiszáradt. A meteorológiai adatok alapján a hőmérséklet az elmúlt napokban 1–4 Celsius-fokkal haladta meg az ilyenkor megszokott értékeket. A minimumhőmérséklet többnyire 0 fok körül alakult, míg a nappali csúcshőmérséklet a múlt hét közepén még 10 fok körül volt, a hét végétől viszont már megközelítette a 15 fokot.
A mezőgazdasági kultúrák fejlődése már elindult. A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota megszűnt, a táblák állapota kedvező. A szakemberek szerint a felszín közeli laza, száraz talajréteg részben lassíthatja a további párolgást, így a mélyebb rétegek nedvessége egyelőre megmaradhat.
A gyümölcsfák és a szőlő esetében már megindult a nedvkeringés. A korai csonthéjasok rügyei sok helyen megduzzadtak, néhol már ki is pattantak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az előrejelzés alapján a következő 8–10 napban is napos, száraz, enyhe idő várható. A meteorológusok a jövő hét közepéig nem számítanak csapadékra, ezért a talaj további száradása valószínű. A hajnali hőmérséklet továbbra is 0 fok körül alakulhat, napközben pedig több helyen 15 fok közelébe emelkedhet.
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.