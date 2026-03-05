Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább

A felszín közeli talajréteg a napos, száraz idő hatására egyre gyorsabban szárad, miközben a mélyebb talajrétegek az Alföld nagy részén a tél végére sem töltődtek fel nedvességgel. Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet Zrt..

Az elemzés szerint az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége az ország nagy részén elmaradt a sokéves átlagtól. Csak a délnyugati térségben és az északkeleti határ közelében mértek kisebb többletet. Az Alföld több területén a felső egy méteres talajréteg sem telítődött vízzel a tél végére. A szakértők szerint általában 30–50 milliméter csapadék hiányzik a telítettséghez, egyes helyeken pedig akár 50–70 milliméter.

A száraz időjárás következtében a talaj felszín közeli része jelentősen kiszáradt. A meteorológiai adatok alapján a hőmérséklet az elmúlt napokban 1–4 Celsius-fokkal haladta meg az ilyenkor megszokott értékeket. A minimumhőmérséklet többnyire 0 fok körül alakult, míg a nappali csúcshőmérséklet a múlt hét közepén még 10 fok körül volt, a hét végétől viszont már megközelítette a 15 fokot.

A mezőgazdasági kultúrák fejlődése már elindult. A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota megszűnt, a táblák állapota kedvező. A szakemberek szerint a felszín közeli laza, száraz talajréteg részben lassíthatja a további párolgást, így a mélyebb rétegek nedvessége egyelőre megmaradhat.

A gyümölcsfák és a szőlő esetében már megindult a nedvkeringés. A korai csonthéjasok rügyei sok helyen megduzzadtak, néhol már ki is pattantak.

Az előrejelzés alapján a következő 8–10 napban is napos, száraz, enyhe idő várható. A meteorológusok a jövő hét közepéig nem számítanak csapadékra, ezért a talaj további száradása valószínű. A hajnali hőmérséklet továbbra is 0 fok körül alakulhat, napközben pedig több helyen 15 fok közelébe emelkedhet.