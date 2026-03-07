2026. március 7. szombat Tamás
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Oldalnézet egy felnőtt férfiról, aki vízimasszázst élvez egy medencében, egy vízeséses sugár alatt egy gyógyfürdőben. A gyógyfürdő koncepciója.
Utazás

Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható

Pénzcentrum
2026. március 7. 11:58

Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a siófoki Galerius Fürdő. A komplexum ismét időjárástól független, egész éves fürdőzési lehetőséget biztosít a Balatonnál.

A 2006-ban átadott élményfürdő még 2021 nyarán zárt be a nagyközönség előtt. Eredetileg úgy tűnt, hogy csupán a tetőszerkezet javítására lesz szükség. Hamar kiderült azonban, hogy a korábbi tervezési és kivitelezési hiányosságok miatt az épület lényegében teljes felújításra szorul.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csaknem kétmilliárd forintos beruházás költségeit Siófok városa részben pályázati forrásokból, részben pedig önerőből teremtette elő. A hosszúra nyúlt, átfogó rekonstrukció lezárultával a fürdő a tervek szerint még a húsvéti ünnepek előtt fogadja a látogatókat - írja a termalonline.hu.

A létesítmény újranyitása kiemelten fontos a régió turizmusa számára, hiszen a Galerius Fürdő hiánypótló szerepet tölt be a térségben. A komplexum termálvizes medencéivel és beltéri szolgáltatásaival az év minden napján, a kinti időjárástól függetlenül garantálja a fürdőzés élményét a tóparton.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #fürdő #termálfürdő #siófok #belföldi turizmus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
11:58
11:31
11:06
10:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 7. szombat
Tamás
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
2
5 napja
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
3
1 hete
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
4
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
5
5 napja
Mi történik most pontosan a Dubajban reked magyarokkal: itt a hivatalos válasz!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 10:01
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
Pénzcentrum  |  2026. március 7. 09:02
Egy magyarnak baromi jól indult a hétvégéje: hatalmasat kaszált az európai szuperlottón!
Agrárszektor  |  2026. március 7. 11:01
Megszülethet a megállapodás: ilyen húsok lehetnek a jövőben az EU-ban