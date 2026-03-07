Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható

Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a siófoki Galerius Fürdő. A komplexum ismét időjárástól független, egész éves fürdőzési lehetőséget biztosít a Balatonnál.

A 2006-ban átadott élményfürdő még 2021 nyarán zárt be a nagyközönség előtt. Eredetileg úgy tűnt, hogy csupán a tetőszerkezet javítására lesz szükség. Hamar kiderült azonban, hogy a korábbi tervezési és kivitelezési hiányosságok miatt az épület lényegében teljes felújításra szorul.

A csaknem kétmilliárd forintos beruházás költségeit Siófok városa részben pályázati forrásokból, részben pedig önerőből teremtette elő. A hosszúra nyúlt, átfogó rekonstrukció lezárultával a fürdő a tervek szerint még a húsvéti ünnepek előtt fogadja a látogatókat - írja a termalonline.hu.

A létesítmény újranyitása kiemelten fontos a régió turizmusa számára, hiszen a Galerius Fürdő hiánypótló szerepet tölt be a térségben. A komplexum termálvizes medencéivel és beltéri szolgáltatásaival az év minden napján, a kinti időjárástól függetlenül garantálja a fürdőzés élményét a tóparton.