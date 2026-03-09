Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson. A világpiaci olajárak emelkedése nyomán Magyarországon is több lépcsőben drágult a benzin és a gázolaj, így a mindennapi autózás egyre többe kerül. Jó hír azonban, hogy néhány egyszerű vezetéstechnikai és használati trükkel akár jelentős mennyiségű üzemanyag is megtakarítható. A szakértők szerint a tudatos vezetési stílussal és az autó megfelelő használatával akár 20 százalékkal is csökkenthető a fogyasztás.
Az iráni háború eszkalációja miatt meredeken emelkednek a világpiaci olajárak, ami azonnal érezteti hatását a pénz- és energiapiacokon. A Közel-Keleten zajló katonai műveletek és az olajipari infrastruktúrát érő támadások miatt a befektetők attól tartanak, hogy a globális kínálat jelentősen visszaeshet, ezért az energiahordozók ára gyorsan kilőtt. A Brent típusú olaj jegyzése 100 dollárig emelkedett hordónként, ami több mint két éve nem látott szint, és már most komoly inflációs félelmeket vált ki a világgazdaságban.
A drágulás egyik fő oka, hogy a konfliktus veszélybe sodorja a Hormuzi-szoroson átmenő energiaszállításokat, amely a globális olaj- és földgázkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. A térségben zajló harcok és a tankerforgalom elleni támadások miatt a piac attól tart, hogy az export jelentős része akadozhat, ami már most több mint 25 százalékos olajár-emelkedést okozott a háború kezdete óta.
A bizonytalanság miatt a kormányok és a pénzügyi piacok is gyors reakcióra kényszerültek. A G7-országok például már a stratégiai olajtartalékok esetleges felszabadításáról tárgyalnak, miközben az olajár-emelkedés világszerte tőzsdei eséseket és gazdasági kockázatokat váltott ki. Elemzők szerint, ha a konfliktus tovább eszkalálódik vagy tartós ellátási zavarok alakulnak ki, az energiaárak tartósan magas szinten maradhatnak.
A háború nyomán 2026 márciusának elején gyors ütemben emelkedni kezdtek a magyarországi üzemanyagárak is. Március első napjaiban egymást követték a nagykereskedelmi áremelések: előbb a gázolaj ára nőtt néhány forinttal, majd a benzin is drágult, így néhány nap alatt több lépcsőben emelkedtek a kutakon látható árak. Március 5-én a 95-ös benzin átlagára már 573 forint/liter körül, a gázolajé pedig 603 forint/liter volt.
Utoljára szombaton nőttek az árak, akkor a benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal drágult, így a dízel átlagára már közelíti a 630 forintot a benziné pedig az 590-et. Közben több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokba, a Mol közlése alapján országos szintű üzemanyag-korlátozásról egyelőre nincs szó. A Független Benzinkutak Szövetsége azt közölte, hogy a háttérben nem üzemanyag hiány áll, hanem súlyos logisztikai problémák, azaz a megrendelt üzemanyag nem érkezik meg a vidéki kutakra.
Így spórolj az üzemanyaggal
Az áremelkedést minden auós a saját zsebén érzi, de akár 20 százaléknyi üzemanyagot is megtakaríthatunk a régi, bevett trükkökkel. A Német Autóklub (ADAC) fel is sorolta, mik is ezek.
Optimalizáld a vezetési stílusod
Gyorsan gyorsíts, majd időben válts fel (kb. 2000-es fordulatszámnál), és alacsony fordulaton tartsd az autót a kívánt sebességen. Csak akkor válts vissza, ha a motor rángatni kezd vagy erősen morgó hangot ad.
Automata váltós autóknál is lehet takarékoskodni. Sok modellnél az úgynevezett vezetési mód választóval (pl. Eco, Normal, Power) különböző programok állíthatók be. Válasszuk az Eco módot: ilyenkor az automata váltó hamarabb felkapcsol és később vált vissza, alacsonyabb lesz a fordulatszám - így csökken az üzemanyag-fogyasztás.
Vezess előrelátóan
A fékezés energiát pazarol. Ezért használd minél hosszabb ideig a motorfék hatását. Amikor például egy piros lámpához közeledsz, ne tedd üresbe a váltót. Vegydd el korán a gázt, és hagyd, hogy az autó az utolsó néhány száz métert sebességben gurulva tegye meg, ahelyett hogy közvetlenül előtte hirtelen fékeznél.
Kerüld a rövid utakat
Az autó fogyasztása hideg motorral a legnagyobb. Az egyenletes működéshez - különösen a benzinmotoroknál - a bemelegedési fázisban dúsabb (több üzemanyagot tartalmazó) keverékre van szükség.
Rövid utaknál ezért érdemes lehet nem kocsival menni, vagy vonj össze több kisebb utat egy hosszabb menetté. Fontos, hogy kerüljük a motor alapjárati melegítését: ez környezetszennyező, plusz üzemanyagot fogyaszt és a motornak sem tesz jót. Ráadásul így a motor csak nagyon lassan melegszik fel.
Álló helyzetben állítsd le a motort
Ha a motor jár, üzemanyagot fogyaszt, akkor is, ha az autó áll (kb. 0,5-1 litert óránként). Ezért állítsd le a motort, ha az üresjárat várhatóan 20 másodpercnél tovább tart. Akinek nincs start-stop rendszere, manuálisan is leállíthatja a motort. Tapasztalatok szerint a meleg motornál az indítómotorra és az akkumulátorra háruló többletterhelés elhanyagolható.
Kapcsold ki a felesleges elektromos fogyasztókat
Az autó elektromos berendezései - például vezérlőegységek, világítás, ventilátorok, klímaberendezés, biztonsági és kényelmi rendszerek - a kocsi elektromos hálózatából kapják az energiát. Ezt a generátor termeli, amelyet a belső égésű motor hajt. Vagyis minden bekapcsolt elektromos eszköz üzemanyagot igényel. Az elektromos energiaigény nem a megtett távolságtól vagy a sebességtől, hanem az üzemidőtől függ. Például a klímaberendezés az autó típusától, technológiájától és használati körülményeitől függően 0,3-1,5 literrel növelheti a fogyasztást 100 kilométeren. Az állófűtés kb. 0,2-0,5 liter többletfogyasztást okoz óránként.
Az extra felszerelések ésszerű használata bár fontos, mert a kellemes utastéri klíma segít a vezetőnek frissebbnek maradni. Az üzemanyagköltségek kordában tartása érdekében azonban a használati időt érdemes a szükséges minimumra korlátozni.
A nyitott oldalsó ablakok vagy tetőablakok rontják a karosszéria körüli légáramlást, és így szintén növelik a fogyasztást. Két nyitott ablak 100 km/h-nál például kb. 0,2 literrel növeli a fogyasztást. Csak alacsony sebességnél - például városi forgalomban - lehet az ablaklehúzás érezhetően takarékosabb a klímánál. Viszont soha ne spórolj a világításon, az ablaktörlőn vagy a szélvédőfűtésen, mert ezek a biztonságot szolgálják.
Csökkentd a rakományt, a jármű tömegét
Könyv, üdítős rekesz vagy apró tárgyak - minden plusz dolog növeli az autó súlyát és a fogyasztást. Ennek oka az úgynevezett tömegtehetetlenség, vagyis az az energia, amely egy tömeg gyorsításához szükséges. Ezért érdemes mindent kivenni az autóból, amire nincs szükség. 100 kilogramm plusz terhelés akár 0,3 literrel is növelheti a fogyasztást. Különösen városi forgalomban jelent ez hátrányt, mert minden elindulás és gyorsítás extra üzemanyagot igényel.
A tetőcsomagtartók, tetőboxok és kerékpártartók jelentősen növelik a fogyasztást. Használat után ezért érdemes őket mielőbb leszerelni. Általában a vonóhorogra szerelt hátsó kerékpártartó takarékosabb, mint a tetőn történő szállítás.
Használj energiatakarékos gumiabroncsokat
A gumiabroncsok nagy hatással vannak a gördülési ellenállásra, ezért az ADAC gumitesztjeiben rendszeresen vizsgálják ezt a tulajdonságot. Optimalizált abroncsokkal akár 0,5 liter üzemanyag is megtakarítható 100 kilométeren. Így egy elsőre drágább, alacsony gördülési ellenállású gumi az élettartama során könnyen megtérülhet.
Figyelj a megfelelő guminyomásra
Rendszeresen ellenőrizd a gumiabroncsokat, mert az alacsony nyomás növeli a fogyasztást. Már 0,3 bar nyomáscsökkenés is növeli a gördülési ellenállást és felesleges többletfogyasztást okoz. További üzemanyag-megtakarítás érdekében - ha a használati útmutató ezt megengedi - mérsékelten növelhető a gyártó által ajánlott guminyomás.
Megéri a rendszeres karbantartás
Ez elsőre talán kevésbé tűnik lényegesnek, hiszen a modern autók karbantartásmentes digitális motorvezérléssel rendelkeznek. Alapvetően nincs sok karbantartástól függő fogyasztási tényező. Ennek ellenére vidd rendszeresen szervizbe az autót, mert bizonyos alkatrészek - például a levegőszűrő vagy a gyújtógyertyák - hatással lehetnek a fogyasztásra. Fontos a rendszeres olajcsere is, lehetőleg modern, alacsony súrlódású motorolajjal, a gyártó előírásainak betartásával.
Igazodj az ajánlott sebességhez
A forgalomhoz igazodó, lehetőleg egyenletes sebességgel csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás. A gyakori gyorsítás és fékezés ugyanis energiát - és így üzemanyagot - igényel. Emellett minden járműnek le kell küzdenie a légellenállást, amely a karosszéria körül alakul ki. Ez az aerodinamikai ellenállás gyorsabban nő, mint a sebesség, ezért nagy tempónál aránytalanul növeli a fogyasztást.
