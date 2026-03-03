Fontos bejelentés érkezett Szijjártó Pétertől: indul a Közel-Keleten ragadt utasok hazamenekítése

Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni: Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelőhelyen keresztül Jordániába.

Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül

– közölte.

Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítunk kilencven fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogjuk hozni

– folytatta.

Miért Jordániából? Azért, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok

– tette hozzá.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba