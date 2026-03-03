Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Fontos bejelentés érkezett Szijjártó Pétertől: indul a Közel-Keleten ragadt utasok hazamenekítése
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni: Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelőhelyen keresztül Jordániába.
Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül
– közölte.
Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítunk kilencven fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogjuk hozni
– folytatta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Miért Jordániából? Azért, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok
– tette hozzá.
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik.
Február 25-től szigorodtak az Egyesült Királyságba való belépés feltételei.
A Pénzcentrum 2026. március 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli karbantartás: restaurálni kell a világ egyik legismertebb festményét, mert a turisták izzadsága rongálja azt
A lepel mögötti hét emelet magas állványon két turnusban tíz-tíz restaurátor dolgozik a festmény tisztításán.
Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki
A 14 év alattiak mellett – előzetes regisztrációval – a csoportok kísérői is díjmentesen utazhatnak.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket.
A Pénzcentrum 2026. március 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.