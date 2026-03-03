2026. március 3. kedd Kornélia
.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j), mellette Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án. MTI/
Utazás

Fontos bejelentés érkezett Szijjártó Pétertől: indul a Közel-Keleten ragadt utasok hazamenekítése

Pénzcentrum
2026. március 3. 08:49

Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten jelentős számú magyar tartózkodik Izraelben is, ahonnan szárazföldön keresztül két irányba lehet eljutni: Egyiptomba, ott egy 24 órában üzemelő határátkelő működik, valamint két határátkelőhelyen keresztül Jordániába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ami Egyiptomot illeti, ott a Wizz Air közölte, hogy elkezdi sűríteni Sarm es-Sejk-i járatait, heti háromról tízre emeli a gyakoriságot. És ezzel az ott felgyűlő magyar állampolgárokat haza tudják hozni ütemesen, viszonylag belátható rövid időn belül

 – közölte.

Jordániából pedig sajnos a repülőjáratok telítettsége miatt nagyon nehézkes az elutazás, ezért szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítunk kilencven fős kapacitással Ammánból. Ezért azok, akik Izraelből, valamint a környező országokból szárazföldön el tudnak jutni Jordániába, őket haza fogjuk hozni

– folytatta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Miért Jordániából? Azért, mert az az ország, ahol egyrészt biztonságos a repülés, másrészt pedig ebben az országban szárazföldi úton több térségbeli országból el tudnak jutni a magyarok

 – tette hozzá.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
