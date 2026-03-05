2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Felszállásra váró, jellegtelen utasszállító repülőgép
Világ

Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak

Pénzcentrum
2026. március 5. 18:45

Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről. A testület további repülőjáratok indítását tervezi a következő napokban, mivel egyre több tagállam aktiválta a mechanizmust, írta meg az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központja (ERCC) az elmúlt napokban hat járat megszervezésében segítette a tagállamokat. Ezeknek köszönhetően európai állampolgárok térhettek haza biztonságosan Bulgáriába, Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába.

Március 5-ig összesen tíz tagállam aktiválta a mechanizmust: Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Románia, Szlovákia és Ausztria.

Az iráni és a tágabb közel-keleti fejlemények nyomán számos uniós állampolgár rekedt a térségben. Sőt, kulcsfontosságú repülőterek lezárása miatt az ázsiai-csendes-óceáni és az afrikai régió egyes részein is hasonló helyzet alakult ki. Az ERCC a tagállamok által felajánlott járatok logisztikai koordinálását végzi. Emellett folyamatos kapcsolatban áll a régióban működő uniós küldöttségekkel és a tagállamok konzuli hatóságaival.

A koordináción túl a Bizottság a hazaszállítási járatok költségeihez is hozzájárulhat. Azok a járatok jogosultak uniós társfinanszírozásra, amelyek más tagállamok állampolgárai számára is biztosítanak helyeket. Az elszámolható költségek akár 75 százalékát is megtérítheti az EU, amennyiben a szabad kapacitás legalább 30 százalékát más uniós országok polgárainak ajánlják fel.

Előfordulhat, hogy egyetlen tagállam sem tud segíteni egy adott ország állampolgárainak evakuálásában. Ilyen esetben a Bizottság a rescEU mechanizmuson keresztül maga is bérelhet repülőgépeket, amelyek költségeit teljes egészében az Európai Unió állja.
Címlapkép: Getty Images
#európai bizottság #repülőtér #eu #világ #konfliktus #vészhelyzet #repülőgép #irán #repülőjárat #evakuálás #Közel-Kelet

2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
