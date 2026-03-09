2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
9 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 9.)
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 9.)

Pénzcentrum
2026. március 9. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 9., hétfő.

Névnap

Franciska, Fanni

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.62 Ft
CHF: 439 Ft
GBP: 456.15 Ft
USD: 342.39 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 5.
A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 5, 20, 26, 36, 43

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 15 db
4-es találat: 735 db
3-as találat: 13888 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.10: A helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél több helyen megélénkülhet. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13, 19 fok között alakul.

2026.03.11: Fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Egy-egy zápor nem zárható ki. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0, +6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Délutánra 14, 19 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.03.09)

