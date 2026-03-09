Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 9.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 9., hétfő.
Névnap
Franciska, Fanni
Friss hírek
- Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
- Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
- Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
- Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
- Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
- Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
Deviza árfolyam
EUR: 395.62 Ft
CHF: 439 Ft
GBP: 456.15 Ft
USD: 342.39 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 5.
A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 5, 20, 26, 36, 43
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 15 db
4-es találat: 735 db
3-as találat: 13888 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36500 Ft
MOL: 3680 Ft
RICHTER: 11490 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.10: A helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél több helyen megélénkülhet. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13, 19 fok között alakul.
2026.03.11: Fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Egy-egy zápor nem zárható ki. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0, +6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Délutánra 14, 19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.03.09)
Akciók
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A Pénzcentrum 2026. március 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
A közel-keleti konfliktus miatt a Wizz Air járatainak 8–10 százaléka felfüggesztésre került, de a nyári szezonra a légitársaság visszaállítja kapacitását.
Közel egyhetes teljes leállás után korlátozott menetrenddel indítja újra járatait az Etihad Airways.
A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
A Pénzcentrum 2026. március 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kongatják a vészharangot a meteorológusok: komoly veszély fenyegeti a magyar termést, ha ez így megy tovább
Erre hívta fel a figyelmet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet.
Vége az olcsó nyaralásoknak? Elképesztő drágulást és világméretű repülőtéri pánikot hoztak az idei fegyveres konfliktusok
Az idei év geopolitikai konfliktusai – az iráni háborútól a mexikói erőszakhullámon át a venezuelai beavatkozásig – súlyos csapást mértek a globális turizmusra.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air: elképesztő a veszteség, rengeteg utast érint a drasztikus lépés
Óriási veszteség érheti a Wizz Air légitársaságot a most kirobbant közel-keleti válság miatt is.
Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.
Rengeteg magyar utast érint a Wizz Air drasztikus döntése: egy ideig ezekbe a közkedvelt országokba senki sem repülhet
A közel-keleti helyzet miatt a Wizz Air átmenetileg több járatát is felfüggesztette.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
