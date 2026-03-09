2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Tankolás a benzinkúton
Autó

Itt a kormányzati bejelentés: azonnali hatállyal hatósági árat vezetnek be az üzemanyagokra

MTI
2026. március 9. 11:22

A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra. Az intézkedés célja, hogy megvédje a lakosságot a hirtelen és drasztikus drágulástól.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök egy hétfői rendkívüli kormányülés után jelentette be a döntést. A lépést a Hormuzi-szoros lezárása tette elkerülhetetlenné. A térségben zajló háborús események hatására a nyersolaj hordónkénti ára mindössze tíz nap alatt mintegy ötven százalékkal, 105-107 dollárra ugrott.

A drágulás mérséklése érdekében a kabinet csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Ezzel párhuzamosan ismét maximálták a benzinkutakon fizetendő kiskereskedelmi árakat. Állami beavatkozás nélkül a gázolaj literenkénti ára 1,72 euróra, a benziné pedig 1,55 euróra nőtt volna. A most elfogadott rendelet értelmében azonban a dízel árát 1,55 euróban, a benzinét pedig 1,50 euróban rögzítették.

Az intézkedés azonnali és érezhető megtakarítást jelent az autósok számára. Egy átlagos, ötvenliteres üzemanyagtartály teletöltése esetén a dízelt tankolók tizenkét eurót, míg a benzines autót használók mintegy négy és fél eurót spórolhatnak meg a piaci árakhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kormány #benzin #üzemanyag #horvátország #gázolaj #jövedéki adó #olajár #üzemanyagár #árstop #háború

