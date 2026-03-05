2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Hegyeshalom, Magyarország. 2021. augusztus 8.: Különböző szolgáltatók magyarországi elővárosi és távolsági vonatai állnak egy vasútállomáson.
Utazás

Továbbra is áll a bál a GYSEV körül: Ausztria nem hátrál - mi lesz így ebből?

Pénzcentrum
2026. március 5. 09:46

Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, miután a két félnek a négy hónapos tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni - írta meg a Telex.

Az eljárás a Győri Törvényszék előtt folytatódik. A novemberben elrendelt tárgyalási szünet eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a két ország képviselői egyezségre jussanak, ám az osztrák és a magyar fél között több fordulóban lezajlott egyeztetések nem vezettek kézzelfogható eredményre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Osztrák Köztársaságot képviselő Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium közölte, hogy a Burgenland tartományban hatályos közszolgáltatási szerződés teljesítését a per folytatása nem érinti. A tárca hangsúlyozta, hogy továbbra is a határ menti közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható, közös megegyezésen alapuló rendezésére törekszik.

Az osztrák minisztérium a GYSEV-et európai sikermodellként jellemezte, amelyben két közép-európai állam közösen működteti a határtérség közösségi közlekedését. Emlékeztettek arra, hogy az együttműködés évtizedek óta fontos szerepet játszik a régió mobilitásának biztosításában.

Kapcsolódó cikkeink:

A jogvita háttere, hogy a magyar állam 2024 őszén végrehajtott tőkeemeléssel kétharmados tulajdoni hányadot szerzett a vasúttársaságban. Bécs álláspontja szerint ez sérti a meglévő kormányközi megállapodásokat, a bíróság azonban megerősítette a magyar többségi tulajdont. Lázár János közlekedési miniszter ezt a magyar fél győzelmeként értékelte.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A GYSEV körüli feszültség már 2023 novemberében kiéleződött, amikor a magyar fél Lázár János kezdeményezésére egyoldalúan felmentette Hana Dellemannt, a társaság osztrák vezérigazgató-helyettesét. Az osztrákok akkor is jogi lépéseket tettek, azt az ügyet azonban végül peren kívüli egyezséggel rendezték.
Címlapkép: Getty Images
