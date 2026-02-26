Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
A Keksz, a fővárosban régóta népszerű étterem, új helyen nyitott újra Budán, a Margit híd budai hídfőjénél. A régi és új vendégek ismét élvezhetik az ikonikus fogásokat és a hétköznapi ebédmenüt is.
Mint arról korábban beszámoltunk, sejtelmes posztban jelentette be a Keksz, hogy újranyitnak Budán. A népszerű fővárosi étterem akkor nem közölt részleteket, de most már azt is tudni, hogy a Margit híd budai hídfőjénél nyitott a hely, ahol újra várják régi és új vendégeiket.
A közkedvelt étterem 2012. január 12-én nyitott azzal a céllal, hogy megfizethető és otthonos találkozóhelyet teremtsen a városban. Végül 2024 őszén zártak be a Madách téren, de már akkor is azt írták, hogy nem végleg búcsúznak.
És most eljött a pillanat, újra megkóstoljatjuk az olyan ikonikus fogásokat, mint a Cézár saláta vagy a bundás kenyér, ráadásul hétfőtől péntekig ebédmenüvel is készülnek.
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
A Pénzcentrum 2026. február 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. február 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
A Pénzcentrum 2026. február 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. február 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
