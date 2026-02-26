2026. február 26. csütörtök Edina
1 °C Budapest
Közelkép egy fiatal ázsiai nőről, aki egy pohár vizet iszik, miközben étkezik egy étteremben. Egészséges életmód és maradjon hidratált
Utazás

Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket

Pénzcentrum
2026. február 26. 18:46

A Keksz, a fővárosban régóta népszerű étterem, új helyen nyitott újra Budán, a Margit híd budai hídfőjénél. A régi és új vendégek ismét élvezhetik az ikonikus fogásokat és a hétköznapi ebédmenüt is.

Mint arról korábban beszámoltunk, sejtelmes posztban jelentette be a Keksz, hogy újranyitnak Budán. A népszerű fővárosi étterem akkor nem közölt részleteket, de most már azt is tudni, hogy a Margit híd budai hídfőjénél nyitott a hely, ahol újra várják régi és új vendégeiket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közkedvelt étterem 2012. január 12-én nyitott azzal a céllal, hogy megfizethető és otthonos találkozóhelyet teremtsen a városban. Végül 2024 őszén zártak be a Madách téren, de már akkor is azt írták, hogy nem végleg búcsúznak.

És most eljött a pillanat, újra megkóstoljatjuk az olyan ikonikus fogásokat, mint a Cézár saláta vagy a bundás kenyér, ráadásul hétfőtől péntekig ebédmenüvel is készülnek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #étterem #Budapest #vendéglátás #belföld #gasztronómia #gasztro #vendéglátóhely #nyitás #éttermek #vendéglátóhelyek

